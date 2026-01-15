Шведски учени се сдобиха с генома на вълнест носорог от стомаха на древно вълче

Учени от университета в Упсала успяха да получат генома на вълнест носорог. Той е изолиран от ДНК, открита в стомаха на древно вълче. Изследването е публикувано в списанието Genome Biology and Evolution.
Трупът на неизвестно животно, замръзнало в лед на брега на езеро, е открит през 2011 г. от жители на село Тумат в Якутия. Изследванията показват, че то принадлежи към изчезнал род от изкопаеми вълци. В стомаха му е открита тъкан от вълнест носорог.
Радиокарбонното датиране на получения материал разкрива, че животното е живяло 400 години преди изчезването на целия вид, преди 14 000 години.
Учените също така установяват, че тъканта принадлежи на един от най-младите индивиди, откривани някога. Тази ДНК е сравнена с две по-стари проби, на възраст приблизително 18 000 и 49 000 години.
Анализът разкрива сходни нива на генетично разнообразие при всички индивиди. Въз основа на това учените стигат до заключението, че изчезването на вълнестите носорози е настъпило бързо, без признаци на дългосрочна генетична дегенерация.
