Шведски учени се сдобиха с генома на вълнест носорог от стомаха на древно вълче

15 Януари, 2026 16:20, обновена 15 Януари, 2026 16:26 830 5

  • вълче-
  • носорог-
  • геном

Находката в Якутия е на близо 14 000 години

Шведски учени се сдобиха с генома на вълнест носорог от стомаха на древно вълче - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Учени от университета в Упсала успяха да получат генома на вълнест носорог. Той е изолиран от ДНК, открита в стомаха на древно вълче. Изследването е публикувано в списанието Genome Biology and Evolution.

Трупът на неизвестно животно, замръзнало в лед на брега на езеро, е открит през 2011 г. от жители на село Тумат в Якутия. Изследванията показват, че то принадлежи към изчезнал род от изкопаеми вълци. В стомаха му е открита тъкан от вълнест носорог.

Радиокарбонното датиране на получения материал разкрива, че животното е живяло 400 години преди изчезването на целия вид, преди 14 000 години.

Учените също така установяват, че тъканта принадлежи на един от най-младите индивиди, откривани някога. Тази ДНК е сравнена с две по-стари проби, на възраст приблизително 18 000 и 49 000 години.

Анализът разкрива сходни нива на генетично разнообразие при всички индивиди. Въз основа на това учените стигат до заключението, че изчезването на вълнестите носорози е настъпило бързо, без признаци на дългосрочна генетична дегенерация.


Швеция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стършели

    2 3 Отговор
    Тия антихристи ще въстановят стар вирус за да унищожат човечеството: виж ковид или пчели убиици, итн

    16:44 15.01.2026

  • 2 СМЕХОРИИ

    2 0 Отговор
    И ще ги равъждат в Гренандия ли

    16:47 15.01.2026

  • 3 дон Вито

    2 0 Отговор
    Не били шведски, а съвеЦки.
    Мухахахаха....

    16:51 15.01.2026

  • 4 ВЪЙ, ВЪЙ

    0 0 Отговор
    ДОБРЕ, ЧЕ ОЩЕ НЕ СА СЕ СДОБИЛИ С ГЕНОМА НА ПРАИСТОРИЧЕСКА 🎃!

    17:04 15.01.2026

  • 5 Рон Джереми

    1 0 Отговор
    А геном от едноок вълнест смок искат ли?

    17:23 15.01.2026