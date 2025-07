Бял носорог, роден в деня на смъртта на Ози Озбърн, бе кръстен на Принца на мрака

Safari West – паркът за диви животни в Санта Роса, Калифорния, отпразнува раждането на нов бял носорог, кръстен на фронтмена на Black Sabbath Оззи Озбърн. Животинчето се появи на бял свят на 22 юли 2025 г. – същия ден, в който музикалната легенда напусна този свят на 76-годишна възраст.

В официално съобщение зоопаркът определи съвпадението като “поетично отражение на кръга на живота”. „Нашето малко носорогче се роди в деня, когато светът се сбогува с Ози Озбърн. Изборът дойде естествено – тих, но изпълнен със значение поклон пред смелия, незабравим дух, който си отиде, и раждането на нов такъв“, споделят от Safari West.

Southern White Rhino Born the Day of Ozzy Osbourne's Death Named in Honor of the Prince of Darkness https://t.co/Rkj8ZeSazR