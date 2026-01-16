61-годишната Моника Белучи уважи гала вечер на най-стария френски вестник (ВИДЕО)

Актрисата Моника Белучи присъства на гала вечер в чест на 200-годишнината на Le Figaro, най-старият френски вестник, пише Gala.

61-годишната Моника Белучи позира в мини гол топ и черен панталон. Аксесоарите ѝ бяха златно колие и клъч в бордо. Косата ѝ беше изправена, а гримът ѝ беше вечерен.

Моника Белучи доскоро имаше връзка с режисьора Тим Бъртън. Слуховете за романса на двойката се появиха за първи път през март 2023 г., след като френският вестник Paris Match публикува снимка на двамата на среща на корицата си. В края на юни актрисата даде дълго интервю за списание Elle France, потвърждавайки връзката си с режисьора. Тя публично заяви любовта си към него. Двойката се раздели през септември 2025 г.

Снимка: БГНЕС

Преди аферата си с Бъртън, Белучи беше омъжена два пъти: за фотографа Клаудио Карлос Басо и за актьора Венсан Касел. Междувременно режисьорът беше в 13-годишна връзка с танцьорката и модел Лиза Мари, а след това живя с актрисата Хелена Бонъм Картър за същия период от време.

Актрисата има две деца с Касел: 20-годишната Дева и 15-годишната Леони. Двойката беше женена почти 14 години и се разведе през 2013 г. без скандали или публични обявления. Звездата никога не е пречила на дъщерите си да виждат баща си.