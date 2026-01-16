Новини
61-годишната Моника Белучи уважи гала вечер на най-стария френски вестник (ВИДЕО)

61-годишната Моника Белучи уважи гала вечер на най-стария френски вестник (ВИДЕО)

16 Януари, 2026 15:47 1 131 8

  • моника белучи-
  • гала вечер-
  • вестник-
  • le figaro

Белучи позира в мини гол топ и черен панталон

61-годишната Моника Белучи уважи гала вечер на най-стария френски вестник (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Моника Белучи присъства на гала вечер в чест на 200-годишнината на Le Figaro, най-старият френски вестник, пише Gala.

61-годишната Моника Белучи позира в мини гол топ и черен панталон. Аксесоарите ѝ бяха златно колие и клъч в бордо. Косата ѝ беше изправена, а гримът ѝ беше вечерен.

Моника Белучи доскоро имаше връзка с режисьора Тим Бъртън. Слуховете за романса на двойката се появиха за първи път през март 2023 г., след като френският вестник Paris Match публикува снимка на двамата на среща на корицата си. В края на юни актрисата даде дълго интервю за списание Elle France, потвърждавайки връзката си с режисьора. Тя публично заяви любовта си към него. Двойката се раздели през септември 2025 г.

61-годишната Моника Белучи уважи гала вечер на най-стария френски вестник (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС

Преди аферата си с Бъртън, Белучи беше омъжена два пъти: за фотографа Клаудио Карлос Басо и за актьора Венсан Касел. Междувременно режисьорът беше в 13-годишна връзка с танцьорката и модел Лиза Мари, а след това живя с актрисата Хелена Бонъм Картър за същия период от време.

Актрисата има две деца с Касел: 20-годишната Дева и 15-годишната Леони. Двойката беше женена почти 14 години и се разведе през 2013 г. без скандали или публични обявления. Звездата никога не е пречила на дъщерите си да виждат баща си.


  • 1 а кой да уважи

    6 1 Отговор
    венчето за пълнежите

    Коментиран от #3

    15:49 16.01.2026

  • 2 чакаме и писарката да

    5 1 Отговор
    позира в мини гол топ

    Коментиран от #5

    15:50 16.01.2026

  • 3 Да не

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "а кой да уважи":

    дава Господ.

    15:52 16.01.2026

  • 4 Венелино

    4 2 Отговор
    виж, дали няма някаква работа и за теб, някъде. Остави ни на спокойствие. Моля те!

    15:54 16.01.2026

  • 5 Нека

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "чакаме и писарката да":

    да щадим зрението си. Филмите на ужасите си имат отделна аудитория.

    15:57 16.01.2026

  • 6 отец Селяндурски

    2 0 Отговор
    кръстена е на дедо Мони......арна е

    16:21 16.01.2026

  • 7 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Една от най-красивите и стилни жени за всички времена. 👏👍♥️

    17:02 16.01.2026

  • 8 Си Дзин

    1 0 Отговор
    Супер Мадама и на младени и сега.А във филма Малена топ актьорска игра и красота.Който не е гледал филма да го направи ВЕДНАГА!

    17:04 16.01.2026