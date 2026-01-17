Годеници отмениха платената си сватба, за да лекуват от коварен тумор лабрадора им Гъс

Британска двойка отмени сватбата си, за да плати лечението на любимото си куче, според Daily Mail.

30-годишната Линдзи Мур и 33-годишният Крис Бенет планирали да се оженят на 23 май. Те вече били платили за мястото на церемонията, декорациите, костюмите и услугите на гримьор, закупили сватбената рокля и халките. Плановете им обаче били променени, за да защитят лабрадора им Гъс.

Около шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца с левия си заден крак. Компютърна томография разкрила голям тумор между бъбреците му, който се разпространил от двете страни на таза. Ветеринарните лекари диагностицирали сарком на меките тъкани, който не можел да бъде отстранен хирургично.

На кучето е предписан курс по лъчетерапия на стойност 12 000 паунда, както и месечни инжекции и други процедури на обща стойност 1200 паунда. Двойката е имала ветеринарна застраховка, но тя покрива само 10 000 паунда годишно, докато общата цена на лечението би била поне 20 000 паунда.