Новини
Любопитно »
Годеници отмениха платената си сватба, за да лекуват от коварен тумор лабрадора им Гъс

Годеници отмениха платената си сватба, за да лекуват от коварен тумор лабрадора им Гъс

17 Януари, 2026 15:19 498 11

  • годеници-
  • сватба-
  • куче-
  • лабрадор

На кучето е предписан курс по лъчетерапия на стойност 12 000 паунда, както и месечни инжекции и други процедури на обща стойност 1200 паунда.

Годеници отмениха платената си сватба, за да лекуват от коварен тумор лабрадора им Гъс - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британска двойка отмени сватбата си, за да плати лечението на любимото си куче, според Daily Mail.

30-годишната Линдзи Мур и 33-годишният Крис Бенет планирали да се оженят на 23 май. Те вече били платили за мястото на церемонията, декорациите, костюмите и услугите на гримьор, закупили сватбената рокля и халките. Плановете им обаче били променени, за да защитят лабрадора им Гъс.

Около шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца с левия си заден крак. Компютърна томография разкрила голям тумор между бъбреците му, който се разпространил от двете страни на таза. Ветеринарните лекари диагностицирали сарком на меките тъкани, който не можел да бъде отстранен хирургично.

На кучето е предписан курс по лъчетерапия на стойност 12 000 паунда, както и месечни инжекции и други процедури на обща стойност 1200 паунда. Двойката е имала ветеринарна застраховка, но тя покрива само 10 000 паунда годишно, докато общата цена на лечението би била поне 20 000 паунда.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гергана Сотирова

    4 0 Отговор
    Странно, моята сватба също беше платена. Накъде върви този свят?!?...

    15:22 17.01.2026

  • 2 елке и ти

    3 0 Отговор
    умната къде шеташ
    да не канселират платената сватба

    15:23 17.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    А аз се разведох,защото хванах съпругът си да содомизира моето кучънци.🤔🐕😰🐕🤔

    15:25 17.01.2026

  • 6 Ели Стоянова

    6 0 Отговор
    А пък мен, Милен иска да ме еб в гъ.🤔

    Коментиран от #7

    15:27 17.01.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ели Стоянова":

    не е само Милен , и други искат !

    15:33 17.01.2026

  • 8 Фил

    5 0 Отговор
    У нас пък хората събират капачки да пратят някое дете да го лекуват в Турция,защото нашите любимци от бившия Партиен дом тридесет и пет години не могат да се разберат на колко етажа да е Детската болница,която никога няма да построят.Така в игри и закачки дочакват следващите си шестцифрени бонуси,след което отново мъдро обсъждат на коя чужда държава да помогнат със следващия държавен заем.

    15:35 17.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво !!!

    2 0 Отговор
    Благородна постъпка на Линдзи и Крис!!!👍 Изненадан съм, че във Великобритания са останали хетеросексуални хора! Истинско чудо!

    15:49 17.01.2026

  • 11 Макс

    1 1 Отговор
    Браво ! Ничия сватба не е по-важна от живота на един верен приятел.

    15:52 17.01.2026