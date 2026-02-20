След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис

Супермоделът и бизнесдама Бела Хадид беше забелязана да излиза магазин за канабис на фона на скандала около осъдения финансист Джефри Епстийн, пише Daily Mail.

Тя беше придружена от своя агент и най-добър приятел Джоузеф Торнтън-Алън и кучето си.

Миналата седмица беше разкрито, че сестрите Бела и Джиджи Хадид са замесени в скандала с Джефри Епстийн. Според нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, моделите са били споменати в размяна на имейли. Епстийн бил попитан за успеха на сестрите Хадид на модния подиум. Бившият финансист отрекъл съобщенията, че бащата на моделите е плащал на модни агенции, за да рекламират дъщерите му. Според Епстийн, Хадид „просто“ са предоставяли сексуални услуги на „правилните хора“ и са „следвали заповеди“.