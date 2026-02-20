След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис

Супермоделът и бизнесдама Бела Хадид беше забелязана да излиза магазин за канабис на фона на скандала около осъдения финансист Джефри Епстийн, пише Daily Mail.
Тя беше придружена от своя агент и най-добър приятел Джоузеф Торнтън-Алън и кучето си.
Миналата седмица беше разкрито, че сестрите Бела и Джиджи Хадид са замесени в скандала с Джефри Епстийн. Според нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, моделите са били споменати в размяна на имейли. Епстийн бил попитан за успеха на сестрите Хадид на модния подиум. Бившият финансист отрекъл съобщенията, че бащата на моделите е плащал на модни агенции, за да рекламират дъщерите му. Според Епстийн, Хадид „просто“ са предоставяли сексуални услуги на „правилните хора“ и са „следвали заповеди“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123456
Коментиран от #4, #9
09:41 20.02.2026
2 Превод
Въпрос - Насила ли е било?!
Отговор- Видно е, че са се продали за кариера и пари без да мрънкат от извращенията! Заповеди...
09:46 20.02.2026
3 глоги
09:46 20.02.2026
4 2 и повече
До коментар #1 от "123456":както и оная отвратителна наоооми скръмбъл.
09:46 20.02.2026
5 пиленце
09:47 20.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 едно ме гложди
09:51 20.02.2026
8 Шоо
10:43 20.02.2026
9 Всички сме
До коментар #1 от "123456":С "малки тъки", каквото и да значи това :)
Източникът им е един и същи за всички дами.
13:28 20.02.2026
10 Да проверят
13:34 20.02.2026