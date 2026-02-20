Новини
След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис

След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис

20 Февруари, 2026 09:38 2 695 10

  • бела хадид-
  • куче-
  • канабис-
  • джефри епстийн-
  • секс разкрития

Тя беше придружена от своя агент и най-добър приятел Джоузеф Торнтън-Алън

След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът и бизнесдама Бела Хадид беше забелязана да излиза магазин за канабис на фона на скандала около осъдения финансист Джефри Епстийн, пише Daily Mail.

Тя беше придружена от своя агент и най-добър приятел Джоузеф Торнтън-Алън и кучето си.

След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис
След скандалните секс разкрития: Бела Хадид влезе с кучето си в магазин за канабис

Миналата седмица беше разкрито, че сестрите Бела и Джиджи Хадид са замесени в скандала с Джефри Епстийн. Според нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, моделите са били споменати в размяна на имейли. Епстийн бил попитан за успеха на сестрите Хадид на модния подиум. Бившият финансист отрекъл съобщенията, че бащата на моделите е плащал на модни агенции, за да рекламират дъщерите му. Според Епстийн, Хадид „просто“ са предоставяли сексуални услуги на „правилните хора“ и са „следвали заповеди“.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    21 2 Отговор
    е , то отдалече си личи , че са мерудии

    Коментиран от #4, #9

    09:41 20.02.2026

  • 2 Превод

    22 3 Отговор
    Порили са ги по единично и групово още от малолетни!
    Въпрос - Насила ли е било?!
    Отговор- Видно е, че са се продали за кариера и пари без да мрънкат от извращенията! Заповеди...

    09:46 20.02.2026

  • 3 глоги

    8 3 Отговор
    СупермоделКАТА и бизнесдама-Бела Хадид

    09:46 20.02.2026

  • 4 2 и повече

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "123456":

    както и оная отвратителна наоооми скръмбъл.

    09:46 20.02.2026

  • 5 пиленце

    12 1 Отговор
    Щом не е влязла и излязла с някой кон,пак е добре.

    09:47 20.02.2026

  • 7 едно ме гложди

    13 3 Отговор
    Едно нещо ме гложди - сред сексмомичетата, имало ли е еврейки? Или евреина еппстайан и еврейййката Гислейн Максуел са продавали само гои?

    09:51 20.02.2026

  • 8 Шоо

    3 0 Отговор
    Урволяк до урволяка.

    10:43 20.02.2026

  • 9 Всички сме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "123456":

    С "малки тъки", каквото и да значи това :)
    Източникът им е един и същи за всички дами.

    13:28 20.02.2026

  • 10 Да проверят

    0 0 Отговор
    Дали не е прекарала нощта с "правилния човек" докато е бил с мен, че жена му го търсеше и тя. Хаха.

    13:34 20.02.2026