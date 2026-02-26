Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Зендая и Том Холанд са се оженили тайно? (СНИМКА)

Зендая и Том Холанд са се оженили тайно? (СНИМКА)

26 Февруари, 2026 14:58 1 028 5

  • сватба-
  • том холанд-
  • зендая-
  • актьори-
  • женени-
  • брачна халка-
  • халка-
  • пръстен

Актрисата се появи със златна халка

Зендая и Том Холанд са се оженили тайно? (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зендая разубни духовете в светските среди, след като бе заснета в Бевърли Хилс с изчистена златна халка на лявата ръка, вместо познатия ѝ годежен пръстен. Детайлът незабавно предизвика спекулации в американските таблоиди и социалните мрежи, че актрисата може да е сключила брак с годеника си Том Холанд далеч от публичността.

Двамата актьори, които са сред най-разпознаваемите лица на своето поколение в Холивуд, официално се сгодиха в края на 2024 г., но до момента не са обявявали планове за сватбена церемония. Появата на семплата халка – видимо различна от диамантения годежен пръстен, с който Зендая бе забелязвана през последните месеци – бе достатъчна, за да отприщи вълна от предположения за тайна сватба.

Към този момент обаче нито актрисата, нито Том Холанд, нито техните представители са потвърдили информация за брак. Няма и официални документи или публични съобщения, които да подкрепят подобни твърдения. Източници, цитирани от американски развлекателни медии, подчертават, че двойката традиционно избягва публичните изявления относно личния си живот и често не реагира на слухове.

Зендая и Том Холанд се запознават през 2016 г. на снимачната площадка на „Spider-Man: Homecoming“, където изпълняват главните роли. Още през 2017 г. започват първите публикации за възможна романтична връзка, но двамата категорично отричаха подобни твърдения в продължение на години. Едва през юли 2021 г., след появата на папарашки снимки, показващи ги в интимен момент в автомобил в Лос Анджелис, връзката им бе фактически потвърдена.

Оттогава насам те се появяват заедно на премиери и церемонии, но избягват подробности за личния си живот. В интервюта и двамата са подчертавали, че се стремят да защитят интимното пространство на връзката си. Зендая неотдавна сподели, че продължава да се учи как да намира баланс между глобалната си популярност и личното си ежедневие, особено след успеха на сериала „Еуфория“ и филмите от франчайза „Дюн“, които я превърнаха в една от най-търсените актриси в индустрията.

Том Холанд, от своя страна, също говори открито за натиска на славата и желанието си да създаде семейство извън прожекторите. В предишни интервюта той заявява, че би предпочел един ден да се оттегли от актьорската професия, за да се фокусира върху личния си живот.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Koй е мъжа? Тук виждам две жени!

    15:13 26.02.2026

  • 2 цербер

    2 0 Отговор
    Тайно ли са се оженили Зендая и Том Холанд ?

    15:20 26.02.2026

  • 3 хаберих

    3 0 Отговор
    Пише се:Koй е мъжът?

    15:21 26.02.2026

  • 4 Хасан

    0 0 Отговор
    Тоя много нисък, аз мога да го повдигна 12 санти.

    15:38 26.02.2026

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    То па една акатриса....

    15:39 26.02.2026