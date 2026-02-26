Зендая и Том Холанд са се оженили тайно? (СНИМКА)

Зендая разубни духовете в светските среди, след като бе заснета в Бевърли Хилс с изчистена златна халка на лявата ръка, вместо познатия ѝ годежен пръстен. Детайлът незабавно предизвика спекулации в американските таблоиди и социалните мрежи, че актрисата може да е сключила брак с годеника си Том Холанд далеч от публичността.

Двамата актьори, които са сред най-разпознаваемите лица на своето поколение в Холивуд, официално се сгодиха в края на 2024 г., но до момента не са обявявали планове за сватбена церемония. Появата на семплата халка – видимо различна от диамантения годежен пръстен, с който Зендая бе забелязвана през последните месеци – бе достатъчна, за да отприщи вълна от предположения за тайна сватба.

Zendaya was spotted in Beverly Hills wearing a gold ring instead of an engagement ring. pic.twitter.com/HvmacQd9QJ — Gossip king (@gossipkingggg) February 22, 2026

Към този момент обаче нито актрисата, нито Том Холанд, нито техните представители са потвърдили информация за брак. Няма и официални документи или публични съобщения, които да подкрепят подобни твърдения. Източници, цитирани от американски развлекателни медии, подчертават, че двойката традиционно избягва публичните изявления относно личния си живот и често не реагира на слухове.

Зендая и Том Холанд се запознават през 2016 г. на снимачната площадка на „Spider-Man: Homecoming“, където изпълняват главните роли. Още през 2017 г. започват първите публикации за възможна романтична връзка, но двамата категорично отричаха подобни твърдения в продължение на години. Едва през юли 2021 г., след появата на папарашки снимки, показващи ги в интимен момент в автомобил в Лос Анджелис, връзката им бе фактически потвърдена.

Оттогава насам те се появяват заедно на премиери и церемонии, но избягват подробности за личния си живот. В интервюта и двамата са подчертавали, че се стремят да защитят интимното пространство на връзката си. Зендая неотдавна сподели, че продължава да се учи как да намира баланс между глобалната си популярност и личното си ежедневие, особено след успеха на сериала „Еуфория“ и филмите от франчайза „Дюн“, които я превърнаха в една от най-търсените актриси в индустрията.

Том Холанд, от своя страна, също говори открито за натиска на славата и желанието си да създаде семейство извън прожекторите. В предишни интервюта той заявява, че би предпочел един ден да се оттегли от актьорската професия, за да се фокусира върху личния си живот.