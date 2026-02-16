Кметът на Банкя ожени Евгени Будинов и избраницата му, Сашо Кадиев и Ивелина им бяха кумове (СНИМКИ)

Актьорът и бивш депутат от ГЕРБ Евгени Будинов сключи граждански брак със своята любима Поля. Церемонията се е състояла в тесен кръг от близки и приятели, както и популярни лица и политически фигури.

Евгени и Поля са си казали заветното "да" в общината в Банкя, а бракът е бил обявен лично от кмета на района Рангел Марков, който е сред първите поздравили младоженците, става ясно от публикация на ГЕРБ Банкя в социалните мрежи, където бяха публикувани и кадри от скромната сватба.

До Евгени и Поля в най-важния им ден са били и техните звездни свидетели – Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева, които са с грейнали усмивки на снимките от церемонията.

Сред гостите е била и Ванеса Филипова – организационен секретар на ГЕРБ Банкя, която е поднесла лични благопожелания и поздрав от името на районната структура. От местната организация на ГЕРБ отправиха пожелания за здраве, вдъхновение и дълъг съвместен живот, изпълнен с обич и хармония, става ясно още от публикацията.