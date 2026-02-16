Кметът на Банкя ожени Евгени Будинов и избраницата му, Сашо Кадиев и Ивелина им бяха кумове (СНИМКИ)

Актьорът и бивш депутат от ГЕРБ Евгени Будинов сключи граждански брак със своята любима Поля. Церемонията се е състояла в тесен кръг от близки и приятели, както и популярни лица и политически фигури.
Евгени и Поля са си казали заветното "да" в общината в Банкя, а бракът е бил обявен лично от кмета на района Рангел Марков, който е сред първите поздравили младоженците, става ясно от публикация на ГЕРБ Банкя в социалните мрежи, където бяха публикувани и кадри от скромната сватба.
До Евгени и Поля в най-важния им ден са били и техните звездни свидетели – Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева, които са с грейнали усмивки на снимките от церемонията.
Сред гостите е била и Ванеса Филипова – организационен секретар на ГЕРБ Банкя, която е поднесла лични благопожелания и поздрав от името на районната структура. От местната организация на ГЕРБ отправиха пожелания за здраве, вдъхновение и дълъг съвместен живот, изпълнен с обич и хармония, става ясно още от публикацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #4
14:00 16.02.2026
2 интересна смесица на снимката по размер
можеше да кихне чекмедже на младите
Коментиран от #3
14:02 16.02.2026
3 на снимката по размер
До коментар #2 от "интересна смесица на снимката по размер":като аптекарски шишета
14:13 16.02.2026
4 Онзи
До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Особено голям п...л е младоженеца
14:13 16.02.2026
5 Гласове от зайчарника в Банкя
Само Бацо липсва, срамота😅
14:15 16.02.2026
6 Дълги бедра
Коментиран от #8
14:22 16.02.2026
7 Какви
14:24 16.02.2026
8 Това е
До коментар #6 от "Дълги бедра":жената на Сашо Кадиев .
14:26 16.02.2026
9 хххххх
14:39 16.02.2026
10 Лисан от банкя!
Дали Актьорът Евгени Будинов има връзка с главната архитектка на Банкя, М. Будинова, а? 😉: Проверявай си информацията зайо, Не Актьорът Няма никаква връзка с арх. Милена Будинова! Той свободно може да решава с кой да има връзка или да се жени - темата не кореспондира, а дали БаЦ е канен, не този път не!
Моля да го подсетиш следващия път!
Поздрави!
Лисан Илиев от Вертикал
14:49 16.02.2026