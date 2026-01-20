Новини
Любопитно »
Бруклин Бекъм изригна с разкрития срещу родителите си: Те ме контролираха цял живот! (СНИМКИ)

Бруклин Бекъм изригна с разкрития срещу родителите си: Те ме контролираха цял живот! (СНИМКИ)

20 Януари, 2026 11:31 790 11

  • бекъм-
  • бруклин бекъм-
  • дейвид бекъм-
  • син-
  • семейни проблеми-
  • разкрития-
  • родители

Синът на Виктория и Дейвид Бекъм публикува дълго признание с детайли за личния си живот и защо не иска да има връзка със семейството си

Бруклин Бекъм изригна с разкрития срещу родителите си: Те ме контролираха цял живот! (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ескалацията на конфликта в семейството Бекъм придоби крайни измерения, след като Бруклин Бекъм публикува обширно и необичайно откровено изявление, в което в детайли описва причините за окончателния си разрив с родителите си Виктория и Дейвид Бекъм.

В поредица от сторита в Инстаграм 26-годишният Бруклин заявява, че повече „не може да мълчи“, тъй като според него в публичното пространство продължават да се разпространяват „неверни и манипулативни твърдения“, които засягат него и съпругата му Никола Пелц. Той подчертава, че решението му да говори е резултат от години на натрупвано напрежение, а не от внезапен импулс.

Разкритията

Бруклин твърди, че още преди сватбата си през април 2022 г. е бил подложен на системен натиск от страна на семейството си, включително опити да бъде изолиран от партньорката си. По думите му майка му е оттеглила в последния момент ангажимента си да изработи сватбената рокля на Никол Пелц – ход, който той описва като „емоционално разрушителен“ и умишлено унизителен. Според него това е принудило булката спешно да търси нов дизайнер дни преди церемонията.

В изявлението си Бруклин за първи път говори и за финансови и правни конфликти. Той твърди, че непосредствено преди сватбата е бил „многократно притискан и подкупван“ да подпише документи, с които да се откаже от правата върху собственото си име и бранд – ход, който според него е бил мотивиран от търговски интереси, а не от загриженост за бъдещето му. „Отказът ми повлия пряко на финансовите очаквания и от този момент отношението към мен се промени“, пише той.

Особено тежък момент в разказа му е свързан с вечерта преди сватбата, когато, по негови думи, членове на семейството му са заявили, че Никол „не е кръв“ и „не е част от семейството“. Тези думи, според Бруклин, са оставили дълбока травма и са поставили под съмнение самия смисъл на събитието.

Публикация, споделена от Page Six (@pagesix)

Бекъм потвърждава и информацията, че по време на сватбения прием първият танц на младоженците е бил прекъснат в момент, който той определя като „публично унижение“. По думите му, вместо планирания танц със съпругата му, в центъра на вниманието е била поставена майка му, което е предизвикало шок и дискомфорт пред стотици гости. Той разказва, че е бил привикан към дансинга от диджея, където го чакала Виктория, а не булката му Никола. Тогава майка му започнала "да танцува върху него", което било изключително непристойно по думите на най-големия син на именитата двойка. Именно тази случка е била една от причините двойката да поднови брачните си обети през август 2025 г., далеч от публичността и семейството на Бруклин.

В по-широк контекст Бруклин обвинява родителите си, че поставят „марката Бекъм“ над личните отношения. Той твърди, че семейната близост се измерва с присъствие на публични събития, модни ревюта и публикации в социалните мрежи, а не с реална подкрепа в трудни моменти. Като пример посочва отказа на майка си да подкрепи благотворителна кауза, свързана със спасяването на изоставени животни по време на горските пожари в Лос Анджелис – инициатива, за която Никол Пелц е поискала съдействие.

Бруклин Бекъм категорично отхвърля твърденията, че съпругата му го контролира. Напротив, той описва брака си като първия период в живота си, в който се чувства спокоен и психически стабилен. „Израснах с постоянна тревожност. Откакто се дистанцирах от семейството си, тази тревожност изчезна“, пише той, добавяйки, че за първи път взема самостоятелни решения без страх от последици.

В края на изявлението си Бруклин заявява, че не търси публичен конфликт, а яснота и граници. Той подчертава, че не желае помирение на този етап и настоява всякаква комуникация с родителите му да се осъществява единствено чрез адвокати.

Представители на Дейвид и Виктория Бекъм към момента не са излезли с официален коментар, но според британски и американски медии напрежението в семейството остава дълбоко и нерешено.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    6 1 Отговор
    Жена му го е наковала ама и свекито е една проклетия - абе мани.

    Коментиран от #7

    11:33 20.01.2026

  • 2 Аз съм веган

    13 2 Отговор
    Като не му харесва, да напусне работа като син и да започне в строителството.

    Коментиран от #8

    11:34 20.01.2026

  • 3 Анонимен

    1 1 Отговор
    Всеки си има недостатъци!

    11:38 20.01.2026

  • 4 Майка му

    4 3 Отговор
    е изключително властна и доминантна !

    11:40 20.01.2026

  • 5 Се ла ви

    3 0 Отговор
    Ама и той не се отказва от името Бекъм,нищо че според него в расъл в тревожност.Не му е лесно- богати и известни родители,още по- богата съпруга.Тая Пелц обаче като му намаже ските като мине страстта и пак ще има драми.Виктория- и тя не е лесна.

    11:42 20.01.2026

  • 6 разглезен сополанко

    7 0 Отговор
    От парите им няма да се откаже, ама дрънка глупости.

    11:42 20.01.2026

  • 7 пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    Демократичен глезльо .. .. да върви в украйна ....

    11:43 20.01.2026

  • 8 плевен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Самата марка "Бекъм", му носи сериозни доходи, от които гордо се възползва.
    Има един стар лаф: От всичкимои роднини, най- уважавам тъщата. Само тя на времето не даваше да се оженя за дъщеря й. Когато се разведе и му приберат парите, ще му дойде акъла. Годинка- две.

    11:46 20.01.2026

  • 9 123456

    1 2 Отговор
    От много его и самовлюбеност - да загубиш собственото си дете - е това е пълен провал и снобарство! Марката Бекъм носи нещастие ! Пич - вземай си жената и се махай далеч !

    11:46 20.01.2026

  • 10 Рахман

    0 1 Отговор
    Тоя Бруклин е нещо сбъркан. Нормално е фамилия Бекъв да се грижи за това придобитите имоти, Хари и имидж са се наследяват от техните наследници, а не от случайни или някакви попаднали във фамилията жени, предвид алчността им и днешните бракове за един ден.
    Браво и на майка му Виктория, която не се е вързала да дава хари на жена му за някакви си приказки.
    Сбъркан младеж.

    11:53 20.01.2026

  • 11 няма изненада

    1 0 Отговор
    На майка му отдавна ѝ личи, че нещо не е в час. Самото ѝ излъчване, толкова студен и хронично сериозен поглед, все още залита по крайни диети и режими, на тази възраст трябва да си по-улегнал като характер вече. Бащата няма как да е в ред, при положение, че е с нея.

    12:02 20.01.2026