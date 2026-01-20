Бруклин Бекъм изригна с разкрития срещу родителите си: Те ме контролираха цял живот! (СНИМКИ)

Ескалацията на конфликта в семейството Бекъм придоби крайни измерения, след като Бруклин Бекъм публикува обширно и необичайно откровено изявление, в което в детайли описва причините за окончателния си разрив с родителите си Виктория и Дейвид Бекъм.

В поредица от сторита в Инстаграм 26-годишният Бруклин заявява, че повече „не може да мълчи“, тъй като според него в публичното пространство продължават да се разпространяват „неверни и манипулативни твърдения“, които засягат него и съпругата му Никола Пелц. Той подчертава, че решението му да говори е резултат от години на натрупвано напрежение, а не от внезапен импулс.

Разкритията

Бруклин твърди, че още преди сватбата си през април 2022 г. е бил подложен на системен натиск от страна на семейството си, включително опити да бъде изолиран от партньорката си. По думите му майка му е оттеглила в последния момент ангажимента си да изработи сватбената рокля на Никол Пелц – ход, който той описва като „емоционално разрушителен“ и умишлено унизителен. Според него това е принудило булката спешно да търси нов дизайнер дни преди церемонията.

В изявлението си Бруклин за първи път говори и за финансови и правни конфликти. Той твърди, че непосредствено преди сватбата е бил „многократно притискан и подкупван“ да подпише документи, с които да се откаже от правата върху собственото си име и бранд – ход, който според него е бил мотивиран от търговски интереси, а не от загриженост за бъдещето му. „Отказът ми повлия пряко на финансовите очаквания и от този момент отношението към мен се промени“, пише той.

Особено тежък момент в разказа му е свързан с вечерта преди сватбата, когато, по негови думи, членове на семейството му са заявили, че Никол „не е кръв“ и „не е част от семейството“. Тези думи, според Бруклин, са оставили дълбока травма и са поставили под съмнение самия смисъл на събитието.

Бекъм потвърждава и информацията, че по време на сватбения прием първият танц на младоженците е бил прекъснат в момент, който той определя като „публично унижение“. По думите му, вместо планирания танц със съпругата му, в центъра на вниманието е била поставена майка му, което е предизвикало шок и дискомфорт пред стотици гости. Той разказва, че е бил привикан към дансинга от диджея, където го чакала Виктория, а не булката му Никола. Тогава майка му започнала "да танцува върху него", което било изключително непристойно по думите на най-големия син на именитата двойка. Именно тази случка е била една от причините двойката да поднови брачните си обети през август 2025 г., далеч от публичността и семейството на Бруклин.

В по-широк контекст Бруклин обвинява родителите си, че поставят „марката Бекъм“ над личните отношения. Той твърди, че семейната близост се измерва с присъствие на публични събития, модни ревюта и публикации в социалните мрежи, а не с реална подкрепа в трудни моменти. Като пример посочва отказа на майка си да подкрепи благотворителна кауза, свързана със спасяването на изоставени животни по време на горските пожари в Лос Анджелис – инициатива, за която Никол Пелц е поискала съдействие.

Бруклин Бекъм категорично отхвърля твърденията, че съпругата му го контролира. Напротив, той описва брака си като първия период в живота си, в който се чувства спокоен и психически стабилен. „Израснах с постоянна тревожност. Откакто се дистанцирах от семейството си, тази тревожност изчезна“, пише той, добавяйки, че за първи път взема самостоятелни решения без страх от последици.

В края на изявлението си Бруклин заявява, че не търси публичен конфликт, а яснота и граници. Той подчертава, че не желае помирение на този етап и настоява всякаква комуникация с родителите му да се осъществява единствено чрез адвокати.

Представители на Дейвид и Виктория Бекъм към момента не са излезли с официален коментар, но според британски и американски медии напрежението в семейството остава дълбоко и нерешено.