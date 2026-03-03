Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Травестит пусна слух, че Джим Кери е пратил свой двойник на наградите "Сезар"

3 Март, 2026 08:53 428 4

Говорителят на наградата Грегъри Колиър отрече съобщенията, че Кери е имал двойник вместо него

Травестит пусна слух, че Джим Кери е пратил свой двойник на наградите "Сезар" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Канадско-американският актьор Джим Кери предизвика слухове, че има свой двойник, съобщава Variety.

Според изданието, онлайн потребителите са подозирали, че двойник на Кери е присъствал на церемонията по връчването на наградите „Сезар“ вместо него. Този слух е бил подхранен от травестита Алексис Стоун, която намекна, че той е присъствал на събитието вместо актьора.

View this post on Instagram

A post shared by Filmfest (@filmfest__)


Говорителят на наградата Грегъри Колиър отрече съобщенията, че Кери е имал двойник вместо него. Той нарече слуховете абсурдни и недостойни за внимание. Подчерта, че актьорът е отделил значително време за подготовка на речта си за събитието и я е запомнил на френски.

„Кери прекара няколко месеца в работа по речта си на френски, като ме питаше за точното произношение на определени думи. Той дойде с партньорката си, дъщеря си, внука си и 12 близки приятели и членове на семейството“, отбеляза говорителят на събитието.

64-годишният Кери се появи на 51-вите награди „Сезар“, за да приеме почетната награда в знак на признание за дългогодишния му принос към филмовата индустрия.

На 26 февруари „Дейли Мейл“ съобщи, че Джим Кери едва е бил разпознат на събитието. След като звездата от „Маската“ се качи на сцената, потребителите на социалните мрежи отбелязаха, че лицето му е подпухнало, което предполага, че е претърпял неуспешна пластична операция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Джим Кери е зевзек и обича да се подиграва на Ганчо американчо. Този не е никакъв двойник, а си е самия Джим с перука, контактни лещи, малко грим и подплънки за скулите.

    08:56 03.03.2026

  • 2 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:57 03.03.2026

  • 3 Фрийкшоу

    1 0 Отговор
    Той изигра Бай Джо като падна по стълбите на самолета и по-късно с колелото, та няма лично да иде да го наградят ли?

    09:00 03.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Джим Кери е тъмнокафяви очи, а този е със зеленикави

    09:01 03.03.2026