Травестит пусна слух, че Джим Кери е пратил свой двойник на наградите "Сезар"

Канадско-американският актьор Джим Кери предизвика слухове, че има свой двойник, съобщава Variety.

Според изданието, онлайн потребителите са подозирали, че двойник на Кери е присъствал на церемонията по връчването на наградите „Сезар“ вместо него. Този слух е бил подхранен от травестита Алексис Стоун, която намекна, че той е присъствал на събитието вместо актьора.

Говорителят на наградата Грегъри Колиър отрече съобщенията, че Кери е имал двойник вместо него. Той нарече слуховете абсурдни и недостойни за внимание. Подчерта, че актьорът е отделил значително време за подготовка на речта си за събитието и я е запомнил на френски.

„Кери прекара няколко месеца в работа по речта си на френски, като ме питаше за точното произношение на определени думи. Той дойде с партньорката си, дъщеря си, внука си и 12 близки приятели и членове на семейството“, отбеляза говорителят на събитието.

64-годишният Кери се появи на 51-вите награди „Сезар“, за да приеме почетната награда в знак на признание за дългогодишния му принос към филмовата индустрия.

На 26 февруари „Дейли Мейл“ съобщи, че Джим Кери едва е бил разпознат на събитието. След като звездата от „Маската“ се качи на сцената, потребителите на социалните мрежи отбелязаха, че лицето му е подпухнало, което предполага, че е претърпял неуспешна пластична операция.