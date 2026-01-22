Новини
Деси Слава най-накрая потегля за Америка за дългоочакваното си турне

22 Януари, 2026 14:31 866 12

След като претърпя някои проблеми с достъпа си до САЩ, певицата най-сетне ще може да замине, за да пее на българите зад Океана

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Слава най-сетне може да стяга куфарите за турнето си в Америка. След много спънки певицата най-после ще осъществи музикалната си обиколка отвъд океана, пише "Филтър".

През 2024 година турнето ѝ бе прекратено заради здравословен проблем. Тогава бе съобщено, че изпълнителката е имала бъбречна криза, а и се сблъскала с доста организационни неуредици. През 2016 година пък тя изобщо не беше допусната в САЩ, а през 2020 даже не се качи на самолета, за да лети до там заради пандемията.

„С голямо съжаление ви съобщавам, че днес не успях да се кача на самолета за Америка – написа в социалните мрежи тогава певицата. – Преди години имах забрана за влизане в САЩ, която чрез адвокат бе премахната през 2016. Оказа се обаче, че съществуват промени точно за този тип забрана и всеки път, когато желая да пътувам до Америка, трябва да искам специално разрешение и положително минато интервю за работна виза.“

Известно е, че по време на първото си турне отвъд океана Деси Слава изживя бурна любов с българския емигрант Михаил през 2000 година, а плод на отношенията им е големият ѝ син Майки. Отношенията на певицата и бизнесмена обаче бяха меко казано сложни и двамата се разделиха със скандали.

Сега, след като всички спънки са в миналото, Деси Слава може да замине за САЩ и стартът на музикалната ѝ обиколка ще бъде даден на 27 януари в Лас Вегас. Турнето ще мине през Сан Франциско и Сиатъл, а най-големият концерт ще е в Чикаго на 7 февруари. Последната изява на сцена пък ще е на 8 февруари в Нейпълс, Флорида.

За Деси Слава 2026 година е изключително специална, тъй като празнува три десетилетия от качването си на професионална сцена. Тя е подготвила много изненади за своите почитатели, но все още пази голяма част от тях в тайна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    8 0 Отговор
    Тъкмо ще изглежда досущ като Американката с тази закръглена фигура.

    14:34 22.01.2026

  • 2 Пууууу

    6 0 Отговор
    Най-накрая. Добре е да знаем.

    14:34 22.01.2026

  • 3 Най-после

    7 0 Отговор
    Героят от Чичо Томовата колиба с черната сонда ще инспектира дълбоко шоколадовия цех

    Коментиран от #10

    14:38 22.01.2026

  • 4 Като си представя колко изпълнители

    5 4 Отговор
    Имат концерти в Сащ и от каква величина са
    Тази дали някой я чака с нетърпение
    Тя естествено с нетърпение ще отиде
    Ама освен няколко преселници от кърджалийско
    Дружи фенове едва ли ще има

    14:39 22.01.2026

  • 5 Констатация

    5 1 Отговор
    Топ Новина от Национално значение!!!! -)))))))))))))

    14:48 22.01.2026

  • 6 Кофти

    7 0 Отговор
    Не мога да разбера, как може човек да живее цял живот в САЩ и да продължава да ходи по чалгарски събития като Десислава и прочие ... Чалгата е диагноза....

    Коментиран от #7

    14:58 22.01.2026

  • 7 Добре

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кофти":

    интегрирани !

    15:06 22.01.2026

  • 8 гръндж

    1 0 Отговор
    Значи и ДесиСлава ще напуска България. Ястнооо! Някой чичко-паричко пак ще я омае.

    15:33 22.01.2026

  • 9 Музика

    1 0 Отговор
    Десислава, от статията разбрах, че си имала проблеми с бъбъреците си. Проблеми с бъбъреците няма, има проблеми с лекарите. Виж сега за да нямаш проблеми с лекарите и да им казваш, че нещо ти се случва с бъбреците, направи следното. Иди на пазара и купи 10 свежи лимона и ги изцеди в едно шише. След това налей в шишето олей от маслини на студено пресовани, толкова колкото е лимоновия сок и след това налей толкова колкото е лимоновия сок малко бира. Раздрусай шишенцето и пий от него по две глътки сутрин половин час преди ядене, половин час преди ядене на обед и преди слане вечер. Лимоновия сок, ще разбие камъните в бъбреците, зехтина ще ти разшири пикочния канал и ще ти го направи като пързалка за камъните, а бирата ще ти ги изблъска да хвърчат навън. Десислава, чакаме те в Калифорния! Ела.... Спомням си през 1996 бяхме в ресторанче и там пееше Есил Дюран... Ехххь, а бяхме млади!

    15:48 22.01.2026

  • 10 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най-после":

    Той още работи по моя цех.

    15:48 22.01.2026

  • 11 Музика

    0 0 Отговор
    AZIS DESISLAVA - Znam, che boli / АЗИС и ДЕСИСЛАВА - Знам, че боли ( Live ) , 2001

    15:56 22.01.2026

  • 12 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Може да намери там пак някой осеменител.

    16:03 22.01.2026