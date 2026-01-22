Деси Слава най-накрая потегля за Америка за дългоочакваното си турне

Деси Слава най-сетне може да стяга куфарите за турнето си в Америка. След много спънки певицата най-после ще осъществи музикалната си обиколка отвъд океана, пише "Филтър".

През 2024 година турнето ѝ бе прекратено заради здравословен проблем. Тогава бе съобщено, че изпълнителката е имала бъбречна криза, а и се сблъскала с доста организационни неуредици. През 2016 година пък тя изобщо не беше допусната в САЩ, а през 2020 даже не се качи на самолета, за да лети до там заради пандемията.

„С голямо съжаление ви съобщавам, че днес не успях да се кача на самолета за Америка – написа в социалните мрежи тогава певицата. – Преди години имах забрана за влизане в САЩ, която чрез адвокат бе премахната през 2016. Оказа се обаче, че съществуват промени точно за този тип забрана и всеки път, когато желая да пътувам до Америка, трябва да искам специално разрешение и положително минато интервю за работна виза.“

Известно е, че по време на първото си турне отвъд океана Деси Слава изживя бурна любов с българския емигрант Михаил през 2000 година, а плод на отношенията им е големият ѝ син Майки. Отношенията на певицата и бизнесмена обаче бяха меко казано сложни и двамата се разделиха със скандали.

Сега, след като всички спънки са в миналото, Деси Слава може да замине за САЩ и стартът на музикалната ѝ обиколка ще бъде даден на 27 януари в Лас Вегас. Турнето ще мине през Сан Франциско и Сиатъл, а най-големият концерт ще е в Чикаго на 7 февруари. Последната изява на сцена пък ще е на 8 февруари в Нейпълс, Флорида.

За Деси Слава 2026 година е изключително специална, тъй като празнува три десетилетия от качването си на професионална сцена. Тя е подготвила много изненади за своите почитатели, но все още пази голяма част от тях в тайна.