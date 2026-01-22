Новини
Археолози откриха най-ранните известни пещерни рисунки в света в Индонезия (СНИМКА)

Пещерата, в която са открити рисунките, е използвана за различно подобно изкуство

Илюстративна снимка: Shutterstock
Археолози са открили рисунка, която се смята за най-старото известно пещерно изкуство в света - шаблон на ръка, датиран отпреди поне 67 800 години, във варовикова пещера на остров Сулавеси в Индонезия, сочи проучване, публикувано в списание „Нейчър“ и цитирано от Синхуа.

Откритието е направено от международен изследователски екип, включващ индонезийски и австралийски археолози. Произведението на изкуството е намерено в пещерата Лянг Метандуно на остров Муна, част от карстовия пейзаж на Сулавеси, пояснява БТА.

Изследователите са използвали ураново датиране, за да анализират микроскопични минерални слоеве, образували се върху и под рисунката, и са установили минималната ѝ възраст, която надвишава предишните открития на скално изкуство в региона с повече от 15 000 години.

Проучването предполага, че пещерата е била използвана за художествена дейност през продължителен период от време, като рисунките са пресъздавани многократно в продължение на поне 35 000 години.

Учените посочват, че откритията предоставят важни доказателства за разбирането на ранната човешка миграция в праисторическия континент Сахул - древна земна маса, която някога е свързвала Австралия, Нова Гвинея и Тасмания. Екипът смята, че художниците от Сулавеси са били тясно свързани с предците на коренното население на Австралия, което подкрепя теориите, че съвременните хора може да са достигнали Сахул преди поне 65 000 години. Шаблонът на ръката се счита за уникален в световен мащаб, като контурите на пръстите му са умишлено стеснени след създаването му, което вероятно има символично или културно значение, допълва Синхуа.


