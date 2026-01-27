Официално: Азис се омъжи за тайнствения си партньор (СНИМКИ)

Азис се похвали, че вече официално е омъжен! За голямата крачка съобщи самият крал на поп фолка у нас в профила си в Instagram, че с мистериозния му партньор са си казали заветното "Да" в САЩ, където еднополовите бракове са законни. Той направи това чрез снимка на ръцете им с брачните халки, а към тях написа "Младоженци. Благодаря ти, Америка".

Още преди ден Азис пък показа, че е в гражданското и попълва документите за брака в американския щат Флорида.

Азис от известно време е на почивка в Америка, откъдето изненада феновете си с неочаквано признание, че ще се омъжва, при това за съпруг-мечта, който е хирург. Първоначално всички си мислиха, че това е поредната провокация от неговата страна, но стечението на обстоятелствата показва, че певецът е бил съвсем честен в намеренията си.

Васко бе категоричен, че бракът му ще остане в пълна тайна - без медийна шумотевица и без нито една публикувана снимка, но заканата си остана само на хартия.

Азис сподели и снимка на шаферката си, която е не коя да е, а звездата от "Игри на волята" Виолета Стайкова, която влезе с дъщеря си Денислава.

Той показа в серия от сторита, които вече са недостъпни, как отива до гражданското, за да вземе необходимите документи. "Май е късно да се отказвам", пошегува се тогава Азис, след което бързо изтри сторитата.