Официално: Азис се омъжи за тайнствения си партньор (СНИМКИ)

Официално: Азис се омъжи за тайнствения си партньор (СНИМКИ)

27 Януари, 2026 11:31 859 23

Кралят на поп фолка сподели снимки на венчалните халки

Официално: Азис се омъжи за тайнствения си партньор (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азис се похвали, че вече официално е омъжен! За голямата крачка съобщи самият крал на поп фолка у нас в профила си в Instagram, че с мистериозния му партньор са си казали заветното "Да" в САЩ, където еднополовите бракове са законни. Той направи това чрез снимка на ръцете им с брачните халки, а към тях написа "Младоженци. Благодаря ти, Америка".

Още преди ден Азис пък показа, че е в гражданското и попълва документите за брака в американския щат Флорида.

Публикация, споделена от Azis Online (@azis_online_new)

Азис от известно време е на почивка в Америка, откъдето изненада феновете си с неочаквано признание, че ще се омъжва, при това за съпруг-мечта, който е хирург. Първоначално всички си мислиха, че това е поредната провокация от неговата страна, но стечението на обстоятелствата показва, че певецът е бил съвсем честен в намеренията си.

Васко бе категоричен, че бракът му ще остане в пълна тайна - без медийна шумотевица и без нито една публикувана снимка, но заканата си остана само на хартия.

Азис сподели и снимка на шаферката си, която е не коя да е, а звездата от "Игри на волята" Виолета Стайкова, която влезе с дъщеря си Денислава.

Официално: Азис се омъжи за тайнствения си партньор (СНИМКИ)

Той показа в серия от сторита, които вече са недостъпни, как отива до гражданското, за да вземе необходимите документи. "Май е късно да се отказвам", пошегува се тогава Азис, след което бързо изтри сторитата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Хахаха

    9 1 Отговор
    Язък за Оземпика! Пак ще му надуят тумбака и задника.

    11:34 27.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    14 2 Отговор
    ИЗМЕТ,СЪР

    11:34 27.01.2026

  • 6 БСТ

    10 2 Отговор
    Васко - Пед.....а ! Всички го знаем !

    11:35 27.01.2026

  • 7 Хм...

    10 2 Отговор
    Вижте едната ръка колко е деликатна, изтънчена, като женска!

    11:36 27.01.2026

  • 8 Харно

    7 2 Отговор
    Значи ще му бутнат космите на г@за на вътре,не че досега не са го правили,голяма новина!!!

    11:38 27.01.2026

  • 9 ШЕФА

    12 3 Отговор
    Имаме НОВИНА,кирлив циг...... от Костинброд се омъжил,ама не за Китаец,а за Американец,издига се простият ман........

    11:38 27.01.2026

  • 10 Било

    7 2 Отговор
    то истина или не , не знам кой би го интересувало

    11:38 27.01.2026

  • 11 Тумба

    5 2 Отговор
    лумба шикалка , няма сватба никаква .

    11:39 27.01.2026

  • 12 Цъцъ

    6 2 Отговор
    "брачните халки", ама как звучи това при гейташки "брак" 🤣🤣🤣

    11:40 27.01.2026

  • 13 живи и здрави

    8 2 Отговор
    ,там да си останат,и никога да не чуем/видим нищо от тези "хора"

    11:41 27.01.2026

  • 14 Ами

    5 2 Отговор
    честито !Таз година булка ,догодина две ! Пардон -люлка !

    11:42 27.01.2026

  • 15 Тома

    6 0 Отговор
    Искаме да прочетем как е минала първата брачна нощ

    11:42 27.01.2026

  • 16 Хирурга съпруг

    4 0 Отговор
    обещах му, че шъ го поря сека вечер с червения 25 см. скалпел, като бургазки паламуд и шъ го напрвя разноглед и луд

    11:43 27.01.2026

  • 18 абе,

    3 0 Отговор
    В България никой не се интересува от това може би само ,,дъщеря,,му.Сигурно много е доволна.

    11:47 27.01.2026

  • 20 Глст

    3 1 Отговор
    Аа в САЩ били разрешени .. рижавия се излага нещо

    11:50 27.01.2026

  • 21 червена буболечка

    2 0 Отговор
    Информацията, че се е омъжил, не оставя никакво двусмислие кой е булката. А сле4д първата брачна нощ дали са спазили стария народен обичай да покажат чаршафа?

    11:51 27.01.2026

  • 22 мхм

    2 0 Отговор
    Двете ръце са на един и същи човек. Май се е омъжил сам за себе си, за това ще го пази в тайна.

    11:53 27.01.2026

