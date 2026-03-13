Новини
PAVELL показа пълна трансформация с нов рок албум "Метален" и първо ВИДЕО

13 Март, 2026 15:59 413 3

  • павел николов-
  • рапър-
  • рок-
  • нов албум-
  • pavell

В клипа участва "колежката" му от "Игри на волята" Полина Пелипенко

PAVELL показа пълна трансформация с нов рок албум "Метален" и първо ВИДЕО - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Понякога една песен се оказва началото на нещо много по-голямо, което ражда гигантска промяна. Сингълът „Съдба“ е точно такова преобръщане за Pavell. Неговата премиера е първи поглед към предстоящия му нов албум озаглавен не случайно „МЕТАЛЕН“, който ни отвежда далеч отвъд познатите рамки на българския хип-хоп, където дуетът на Pavell с Venci Venc’ властваше години наред.

Това „далеч“ е по-далече от всички предчувствия - намираме се на територията на тежкия рок! Официалното видео, режисирано от Давид Вълков, включва и специално участие на Полина Пелипенко от „Игри на волята“ (сезон 6).

Зад новия звук стои история, която започва много по-рано. Pavell израства с Korn, Rammstein, Linkin Park, Limp Bizkit, System Of A Down и P.O.D. - музика, която оформя вкуса му още от детските години. Въпреки това, дълго време никога не си е представял, че самият той може да звучи по този начин.

Повратният момент идва по време на първото му лято като водещ на „Игри на волята“. Далеч от студиото и ежедневния ритъм, Pavell усеща, че има нужда да се отдалечи за малко от музиката, която дълго време е създавал. Именно тогава групи като Falling In Reverse, Bring Me The Horizon, Bad Omens и Sleep Token събуждат познато усещане - метала от детството му, но представен по нов, модерен и експлозивен начин.

Когато се връща в студиото през септември миналата година, емоциите, преживяванията и натрупаната енергия избухват в поредица от записи, които постепенно оформят цял албум. Така се ражда „МЕТАЛЕН“, който скоро ще бъде издаден дигитално и на винил, превръщайки се в колекционерско издание за феновете и символ на новото му артистично начало.

Премиерата на албума „МЕТАЛЕН“ ще бъде отбелязана със специален концерт на 7 май в клуб Mixtape, където Pavell ще представи новите си песни на живо за първи път заобиколен от някои от най-яките млади рок музиканти.

Официалната премиера на „Съдба“ е днес, 13 март, във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на Pavell.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тиририрам

    4 1 Отговор
    Този не знам кой е и НЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ!

    Коментиран от #2

    16:01 13.03.2026

  • 2 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тиририрам":

    По-важното е защо ни го пробутват тоя?!
    Защо се е направил да изглежда по-глупав отколкото е?
    Защо всичко дето рекламират в България е непременно на английски език???
    Толкова ли нямат търпение да копират чуждите малоумници?!

    Доста ми напомня за таа Дара!
    Знам я основно от непоносимите й реклами на Кауфланд, заедно с Ицо бета, и хоооп изведнъж я тикнаха да ни представяла на "дебиловизия"?!

    Младите в България изтрещЕха?!
    Само и само да се направят на "оригинални" и "куул"?!
    Пълна пародия на свят!

    16:18 13.03.2026

  • 3 Тъпо

    0 0 Отговор
    Абсолютна боза

    16:24 13.03.2026