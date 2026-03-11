Новини
Любопитно »
Омъжена ли е Шер за младото си гадже? (СНИМКА)

Омъжена ли е Шер за младото си гадже? (СНИМКА)

11 Март, 2026 15:58 644 1

  • шер-
  • певица-
  • брак-
  • халка-
  • годеж-
  • годежен пръстен-
  • пръстен

Диамантен пръстен на безименния пръст на звездата разпали спекулациите, че тя е сгодена

Омъжена ли е Шер за младото си гадже? (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп икона Шер привлече вниманието по време на сватбата на своя син Чаз Боно, след като се появи с впечатляващ пръстен на безименния пръст – детайл, който предизвика спекулации за възможен брак с нейния партньор Александър „AE“ Едуардс.

79-годишната певица присъства на церемонията в хотел Hollywood Roosevelt Hotel в Лос Анджелис, където освен масивния диамантен пръстен носеше и халка. Появата ѝ веднага предизвика въпроси дали двойката не е сключила брак в тайна. Представители на Шер и Едуардс не коментираха официално появилите се предположения, а източници, цитирани от Page Six, твърдят, че двамата не са сгодени.

Носителката на награда Грами пристигна на церемонията в сравнително неформален стил – с анцуг със звездни мотиви и спортни обувки. Тя наблюдаваше как нейният най-голям син Чаз Боно и неговата партньорка Шара Блу Матес се вричат един на друг в един от балните салони на хотела.

57-годишният Боно и Матес са заедно от 2017 г. и до този момент водят сравнително дискретен личен живот.

От своя страна връзката между Шер и музикалния продуцент Александър Едуардс стана публична в края на 2022 г. Двамата неведнъж са коментирали разликата във възрастта помежду си, която е около четири десетилетия, и са защитавали отношенията си от критики.

Певицата често говори с топли думи и за шестгодишния син на Едуардс – Слаш, когото продуцентът отглежда съвместно с бившата си партньорка Амбър Роуз. В интервю за подкаста Armchair Expert по-рано тази година Шер призна, че преди да срещне Едуардс често се шегувала, че иска „мъж и малко дете“ в живота си.

В края на 2025 г. в американските медии се появиха информации, че певицата и значително по-младият ѝ партньор обмислят брак. Говорител на изпълнителката обаче категорично отрече подобни планове. „Няма абсолютно никакви намерения за сватба в бъдеще“, заяви тогава представител на артистката.

Шер има два предишни брака – със Сони Боно и с Грег Олман.

Слухове за евентуален годеж между нея и 40-годишния Едуардс се появиха още в началото на връзката им, когато певицата показа в социалните мрежи голям диамантен пръстен, подарен от продуцента. В интервю за Access Hollywood през 2023 г. тя определи бижуто като „най-добрия коледен подарък“, който някога е получавала, но уточни, че не го носи на традиционния пръст за годежен пръстен.

„Той ми каза: „Ти си правилното момиче, това е правилният пръстен – за правилния пръст“, разказа тогава Шер.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Кифла

    2 0 Отговор
    ми да се любят, мерака е завинаги

    16:17 11.03.2026