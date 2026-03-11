Омъжена ли е Шер за младото си гадже? (СНИМКА)

Американската поп икона Шер привлече вниманието по време на сватбата на своя син Чаз Боно, след като се появи с впечатляващ пръстен на безименния пръст – детайл, който предизвика спекулации за възможен брак с нейния партньор Александър „AE“ Едуардс.

79-годишната певица присъства на церемонията в хотел Hollywood Roosevelt Hotel в Лос Анджелис, където освен масивния диамантен пръстен носеше и халка. Появата ѝ веднага предизвика въпроси дали двойката не е сключила брак в тайна. Представители на Шер и Едуардс не коментираха официално появилите се предположения, а източници, цитирани от Page Six, твърдят, че двамата не са сгодени.

Is Cher married? Singer wears huge diamond ring to son Chaz Bono's wedding https://t.co/5BCFGlGifx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 10, 2026

Носителката на награда Грами пристигна на церемонията в сравнително неформален стил – с анцуг със звездни мотиви и спортни обувки. Тя наблюдаваше как нейният най-голям син Чаз Боно и неговата партньорка Шара Блу Матес се вричат един на друг в един от балните салони на хотела.

57-годишният Боно и Матес са заедно от 2017 г. и до този момент водят сравнително дискретен личен живот.

От своя страна връзката между Шер и музикалния продуцент Александър Едуардс стана публична в края на 2022 г. Двамата неведнъж са коментирали разликата във възрастта помежду си, която е около четири десетилетия, и са защитавали отношенията си от критики.

Cher, 79, Fuels Marriage Rumors with Boytoy AE Edwards, 39, as Iconic Singer Flashes Massive Ring at Son Chaz Bono's Wedding https://t.co/g10DcWs5aN pic.twitter.com/3QRRSL8HLR — Radar Online (@radar_online) March 10, 2026

Певицата често говори с топли думи и за шестгодишния син на Едуардс – Слаш, когото продуцентът отглежда съвместно с бившата си партньорка Амбър Роуз. В интервю за подкаста Armchair Expert по-рано тази година Шер призна, че преди да срещне Едуардс често се шегувала, че иска „мъж и малко дете“ в живота си.

В края на 2025 г. в американските медии се появиха информации, че певицата и значително по-младият ѝ партньор обмислят брак. Говорител на изпълнителката обаче категорично отрече подобни планове. „Няма абсолютно никакви намерения за сватба в бъдеще“, заяви тогава представител на артистката.

Шер има два предишни брака – със Сони Боно и с Грег Олман.

Слухове за евентуален годеж между нея и 40-годишния Едуардс се появиха още в началото на връзката им, когато певицата показа в социалните мрежи голям диамантен пръстен, подарен от продуцента. В интервю за Access Hollywood през 2023 г. тя определи бижуто като „най-добрия коледен подарък“, който някога е получавала, но уточни, че не го носи на традиционния пръст за годежен пръстен.

„Той ми каза: „Ти си правилното момиче, това е правилният пръстен – за правилния пръст“, разказа тогава Шер.