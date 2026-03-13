Новини
Синът на певицата Рени е в казарма в Израел

Синът на певицата Рени е в казарма в Израел

13 Март, 2026

Изпълнителката призна, че се притеснява страшно много и се моли непрекъснато за безопасността му

Синът на певицата Рени е в казарма в Израел - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Големият ми син кара казарма в Израел! Моите най-големи притеснения в момента са за него.", споделя пред "България Днес" фолк певицата Рени.

Вече 3 месеца порасналото ѝ момче Борис се обучава в еврейската държава, която заедно със САЩ подпали конфликта срещу Иран в края на февруари.

"Моля се непрекъснато всичко да е наред!", разкри за угриженото си всекидневие след военните действия майката.

Младежът, чийто баща е евреин, отбива задължителна служба, която трае 3 дълги години. В момента е в запас в пустинята, където 6 месеца развива умения на военен.

Самата Рени още през 2012 г. замина за държавата от Близкия изток в търсене на по-добро бъдеще за двете си деца. Към смелата стъпка я подтикна бившият ѝ съпруг - бизнесменът Борис Пилософ, заради когото остави успешната си кариера у нас. 4 години красавицата живя в близост до Тел Авив, но през цялото време сърцето ѝ бе в България. С течение на времето певицата се раздели със своя мъж, взе момчетата си и се прибра в родината. Въпреки това и до днес Рени говори с любов за Израел, в която изживяла прекрасни мигове.

Към момента, когато големият ѝ син Борис е в казармата там, тя отново би се върнала в Израел, но само за да се види с него и със своите близки.

"За постоянно не бих го направила, защото аз се чувствам най-добре в България. Продължавам да твърдя, че Израел е една прекрасна, уредена и добре пазена държава", категорична е изпълнителката.

На въпрос защо определя страната като "сигурна", тя отговаря: "Защото в Израел знаят кои са враговете им и съответно са взели мерки как да се опазят. Превантивните мерки са не само по летищата, но и при влизане в търговски обекти, както и по самите улици".

За времето, прекарано там, звездата от 90-те завързва доста познанства с местните. По нейни думи те са притеснени, защото са в епицентъра на събитията, но въпреки това са свикнали с военните действия. Все пак ситуацията е такава от десетилетия.

"В същото време обаче се чувстват защитени, защото Израел разполага с т.нар. "Железен купол", който има за цел да прехваща ракетите във въздуха. Във всички сгради има бомбоубежища, където хората са на сигурно място, дори и въпросната сграда да бъде ударена. Част от моите близки са склонни да вярват, че Израел са атакували Иран, понеже страната е била застрашена, но така или иначе първият удар е бил нанесен от Израел", коментира още ВИП любимката.

Според Рени ракетните и дронови набези по Израел са ответният удар на Иран като защитна реакция: "Живеем в много парадоксално време - от една страна, се апелира за мир по света, а от друга, големите сили очакват да контролират определени държави в свой интерес. Съпротивата в тази ситуация е напълно адекватна от страна на Иран. В крайна сметка не те са хората, които започнаха тази война, а просто отстояват правата и свободата си, което е разбираемо" казва певицата.

Рени вярва, че САЩ си позволяват такива действия, защото са далеч от размириците, а по-лесно се води война на чужда територия: "В този ред на мисли е добре да си зададем въпроса дали НАТО е създадена да атакува, или да защитава, защото това са две коренно различни понятия. Всички виждаме как за няколко дни тази война се разраства повече и повече. Вече се стреля и по други държави, защото там има американски бази. Освен това не е доказано по никакъв начин, че Иран имат ядрено оръжие. За мен иранците просто се отбраняват, както би направила всяка друга нападната държава", убедена е изпълнителката на "Като птица съм свободна".

Фолкдивата е противник на размириците именно защото носят разруха и страдание на обикновените хора. Рени се моли силно България да не бъде въвлечена в тях.

"Ние не сме чак толкова далече от тези военни действия. Вече ставаме свидетели как се пускат ракети към най-близките държави, в които има американски бази. Силно се надявам нашата страна да запази неутралитет и да не подпомага по никакъв начин тази война. Основен приоритет за всяка държава трябва да бъде опазването на народа и територията й", смята емблемата на ретро чалгата.

Въпреки че има дарбата да лекува с музика, певицата не мисли, че силата на мелодията може да помогне в такива моменти. За нея се нуждаем от разум, милосърдие, доброта.

"В световен мащаб има много песни, които отричат войната, в които се пее за мир и любов, но уви, нищо не се променя, когато става въпрос за държавни интереси. Аз също имам такова парче в моя репертоар, в което се казва "Не се страхувам". В него се пее, че "трябва, за да оцелеем, в мир и обич да живеем", завършва емоционално в края на разговора ни Рени.


  • 1 Гост

    23 11 Отговор
    3 години казарма и при бай Тошо не е имало.

    Коментиран от #2, #8, #11, #13

    13:01 13.03.2026

  • 2 Да знаеш

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Бях морски 3 години!

    Коментиран от #9

    13:02 13.03.2026

  • 3 шперц

    13 3 Отговор
    "Като птица съм народна,като оса съм убодна!"

    13:06 13.03.2026

  • 4 Аууу

    6 13 Отговор
    Българин юнак.

    13:06 13.03.2026

  • 5 честен ционист

    33 3 Отговор
    Голям бъзик, да наречеш еврейн Аспарух..

    Коментиран от #17

    13:07 13.03.2026

  • 6 Стефан

    23 1 Отговор
    Чалга па ча та ще си плати за алчността си.

    13:08 13.03.2026

  • 7 летец-пилот

    31 1 Отговор
    В морските сили казармата беше 3 години,а в другите беше 2 години,по времето на бай Тошо.Стреляхме по полигоните с пистолети,пушки и автомати,беше щуро време.Пътувахме по цяла България.

    Коментиран от #18

    13:09 13.03.2026

  • 8 Ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И,2 -ве години за жените ..

    13:11 13.03.2026

  • 9 Браво!

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да знаеш":

    Юнак!

    13:11 13.03.2026

  • 10 Ако имаше дъщеря

    20 2 Отговор
    Щеше да е в армията за 2 години. Войната в Иран не е на НАТО, а на Израел и САЩ.

    13:13 13.03.2026

  • 11 Не е вярно

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Моряците служиха по 3 години
    За пилотите ме знам.
    Брат ми беше моряк. Истински мъж!!!
    А не като тия с омекналите китки и тресящи сланини.

    Коментиран от #22

    13:14 13.03.2026

  • 12 яйла

    14 3 Отговор
    Жените нямат място във въоръжените сили! Жените си имат занимание-имат си цикъл.

    Коментиран от #15

    13:14 13.03.2026

  • 13 Майора

    6 29 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В сравнение с Израел в България при Тошо и армия нямаше. Съветските другари в Египет, Ливан и Сирия редовно губеха войните с евреите.

    Коментиран от #20, #23

    13:15 13.03.2026

  • 14 Стойчо Недев финтех

    2 5 Отговор
    Много съм доволен. Докато владетеля плющи Йовка , аз ще инвестирам в акции на Майкрософт

    13:18 13.03.2026

  • 15 Майора

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "яйла":

    За много жени месечният цикъл не е определящ за професионалния избор. Жените управляват бойни самолети и кораби.

    13:18 13.03.2026

  • 16 щок

    13 0 Отговор
    Пилотите са били на обучение 5 години,плюс една година за научаване на устройството на изтребителите и да станат летци.Имаше и часове по гражданска авиация.

    13:19 13.03.2026

  • 17 Ако има значени

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Името Аспарух е от ирански (или древнотюркски) произход и се превежда най-често като „светъл/бял кон“ или „този, който има духа на кон“. Съставено е от средноперсийските думи aspa (кон) и rukh (душа, дух, светъл). Името символизира сила и благородство, свързвайки се с ролята на водач.

    Коментиран от #26, #33

    13:21 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ъгъл

    9 1 Отговор
    Жените управляват не само бойни самолети и кораби,гледам ги,че управляват и микробуси. Г-жа Йотова управлява и една държава.Включена на първа скорост и без много газ на педала.

    13:23 13.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Да не си легала с чифутин! Не ни занимавайте с глупости! Моля!

    13:24 13.03.2026

  • 22 Бай Ставри

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не е вярно":

    Аз знам че доста войници в казармата изстърваха халките.

    13:24 13.03.2026

  • 23 хахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Майора":

    Твоите господари от краварника пък редовно печелиха във Виетнам, Корея и в Афганистан:) А сега заедно с ционистите ядат як пердах от персите:)
    П.П. По Живково време имахме повече оръжия и техника от Турция. Пак по същото време Израел са водили две войни в Близкия изток, като са загубили и двете и вече 40 години си опитват да си върнат Газа.

    13:24 13.03.2026

  • 24 Българин

    7 3 Отговор
    А дано синчето го пратят в сухопътната операция в Иран, може и майка му и баща му да мобилизират.

    13:28 13.03.2026

  • 25 Кзьфулф

    1 15 Отговор
    От Сталин насам СССР (русия) подклаждат фундаменталистите ислямисти.
    В москва е проблема.

    13:35 13.03.2026

  • 26 хмм

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ако има значени":

    Аспарух означава „Светъл конник“, което всъщност оборва шиоко разпространеното схващане, че прабългарите са били мургави и чернокоси като азиатци.

    Коментиран от #28

    13:35 13.03.2026

  • 27 Студопор

    9 0 Отговор
    Коги яде ционистки салам не рева, а? Сега полу-ционистчето е на пангара и ВАЙЙЙЙ.

    13:40 13.03.2026

  • 28 Не ми редактирайте постовете!

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "хмм":

    Ще дойда да ви намеря там и да ви превъзпитам, мисирки такива!

    13:41 13.03.2026

  • 29 За нейно съжаление

    9 0 Отговор
    Синът ѝ служи на евреите, но никога няма да е евреин!

    13:46 13.03.2026

  • 30 Перо

    4 1 Отговор
    Тъпа кифла! Не е ли изкарала изпита за еврейка с процедурите за това! Железния закон им е, че ако майката не е еврейка, потомството не са евреи! Само излишен риск и простотия от неграмотност и алчност, но е настъпила мотиката на по-алчните!

    14:04 13.03.2026

  • 31 665

    1 0 Отговор
    А па дъртият Пилософ , каква долна г..да е. Търгаш на ваксини и класически мошеник. Разбира се от люпилнята на ДС.

    14:17 13.03.2026

  • 32 Безсрамници

    1 0 Отговор
    Значи са чи фу ти

    14:27 13.03.2026

  • 33 Вятър тъ вей тебе на бяла кобила!

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ако има значени":

    В "Именника на българските владетели" няма Аспарух, има име Исперих. За мен последното име има хунски-готски произход. Да си спомним и други подобни имена на готи/гети/ - Аларих, Атарнарих, Ерменрих, Аларих Втори, Телерих и др. Ето ви един ключов цитат от „Именника на българските ханове“ (или князе), най-стария летописен паметник на българската държавност.
    В оригиналния текст на среднобългарски език тя звучи така: „Сии 5 кънязь дръжаше княжение об ону страну Дуная лет 500 и 15...“.
    Ето основните факти за тези петима владетели според източника:
    Кои са те: Именникът изброява първите петима митични и исторически владетели от рода Дуло, управлявали в периода преди Исперих да премине Дунав: Авитохол, Ирник, Гостун, Курт (Кубрат) и Безмер.
    Период на управление: Текстът посочва, че те са управлявали общо 515 години. Историците тълкуват тази цифра като индикация за древните корени на българската държавна традиция, далеч преди 681 г.

    14:29 13.03.2026