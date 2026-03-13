Синът на певицата Рени е в казарма в Израел

"Големият ми син кара казарма в Израел! Моите най-големи притеснения в момента са за него.", споделя пред "България Днес" фолк певицата Рени.
Вече 3 месеца порасналото ѝ момче Борис се обучава в еврейската държава, която заедно със САЩ подпали конфликта срещу Иран в края на февруари.
"Моля се непрекъснато всичко да е наред!", разкри за угриженото си всекидневие след военните действия майката.
Младежът, чийто баща е евреин, отбива задължителна служба, която трае 3 дълги години. В момента е в запас в пустинята, където 6 месеца развива умения на военен.
Самата Рени още през 2012 г. замина за държавата от Близкия изток в търсене на по-добро бъдеще за двете си деца. Към смелата стъпка я подтикна бившият ѝ съпруг - бизнесменът Борис Пилософ, заради когото остави успешната си кариера у нас. 4 години красавицата живя в близост до Тел Авив, но през цялото време сърцето ѝ бе в България. С течение на времето певицата се раздели със своя мъж, взе момчетата си и се прибра в родината. Въпреки това и до днес Рени говори с любов за Израел, в която изживяла прекрасни мигове.
Към момента, когато големият ѝ син Борис е в казармата там, тя отново би се върнала в Израел, но само за да се види с него и със своите близки.
"За постоянно не бих го направила, защото аз се чувствам най-добре в България. Продължавам да твърдя, че Израел е една прекрасна, уредена и добре пазена държава", категорична е изпълнителката.
На въпрос защо определя страната като "сигурна", тя отговаря: "Защото в Израел знаят кои са враговете им и съответно са взели мерки как да се опазят. Превантивните мерки са не само по летищата, но и при влизане в търговски обекти, както и по самите улици".
За времето, прекарано там, звездата от 90-те завързва доста познанства с местните. По нейни думи те са притеснени, защото са в епицентъра на събитията, но въпреки това са свикнали с военните действия. Все пак ситуацията е такава от десетилетия.
"В същото време обаче се чувстват защитени, защото Израел разполага с т.нар. "Железен купол", който има за цел да прехваща ракетите във въздуха. Във всички сгради има бомбоубежища, където хората са на сигурно място, дори и въпросната сграда да бъде ударена. Част от моите близки са склонни да вярват, че Израел са атакували Иран, понеже страната е била застрашена, но така или иначе първият удар е бил нанесен от Израел", коментира още ВИП любимката.
Според Рени ракетните и дронови набези по Израел са ответният удар на Иран като защитна реакция: "Живеем в много парадоксално време - от една страна, се апелира за мир по света, а от друга, големите сили очакват да контролират определени държави в свой интерес. Съпротивата в тази ситуация е напълно адекватна от страна на Иран. В крайна сметка не те са хората, които започнаха тази война, а просто отстояват правата и свободата си, което е разбираемо" казва певицата.
Рени вярва, че САЩ си позволяват такива действия, защото са далеч от размириците, а по-лесно се води война на чужда територия: "В този ред на мисли е добре да си зададем въпроса дали НАТО е създадена да атакува, или да защитава, защото това са две коренно различни понятия. Всички виждаме как за няколко дни тази война се разраства повече и повече. Вече се стреля и по други държави, защото там има американски бази. Освен това не е доказано по никакъв начин, че Иран имат ядрено оръжие. За мен иранците просто се отбраняват, както би направила всяка друга нападната държава", убедена е изпълнителката на "Като птица съм свободна".
Фолкдивата е противник на размириците именно защото носят разруха и страдание на обикновените хора. Рени се моли силно България да не бъде въвлечена в тях.
"Ние не сме чак толкова далече от тези военни действия. Вече ставаме свидетели как се пускат ракети към най-близките държави, в които има американски бази. Силно се надявам нашата страна да запази неутралитет и да не подпомага по никакъв начин тази война. Основен приоритет за всяка държава трябва да бъде опазването на народа и територията й", смята емблемата на ретро чалгата.
Въпреки че има дарбата да лекува с музика, певицата не мисли, че силата на мелодията може да помогне в такива моменти. За нея се нуждаем от разум, милосърдие, доброта.
"В световен мащаб има много песни, които отричат войната, в които се пее за мир и любов, но уви, нищо не се променя, когато става въпрос за държавни интереси. Аз също имам такова парче в моя репертоар, в което се казва "Не се страхувам". В него се пее, че "трябва, за да оцелеем, в мир и обич да живеем", завършва емоционално в края на разговора ни Рени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2, #8, #11, #13
13:01 13.03.2026
2 Да знаеш
До коментар #1 от "Гост":Бях морски 3 години!
Коментиран от #9
13:02 13.03.2026
3 шперц
13:06 13.03.2026
4 Аууу
13:06 13.03.2026
5 честен ционист
Коментиран от #17
13:07 13.03.2026
6 Стефан
13:08 13.03.2026
7 летец-пилот
Коментиран от #18
13:09 13.03.2026
8 Ционист
До коментар #1 от "Гост":И,2 -ве години за жените ..
13:11 13.03.2026
9 Браво!
До коментар #2 от "Да знаеш":Юнак!
13:11 13.03.2026
10 Ако имаше дъщеря
13:13 13.03.2026
11 Не е вярно
До коментар #1 от "Гост":Моряците служиха по 3 години
За пилотите ме знам.
Брат ми беше моряк. Истински мъж!!!
А не като тия с омекналите китки и тресящи сланини.
Коментиран от #22
13:14 13.03.2026
12 яйла
Коментиран от #15
13:14 13.03.2026
13 Майора
До коментар #1 от "Гост":В сравнение с Израел в България при Тошо и армия нямаше. Съветските другари в Египет, Ливан и Сирия редовно губеха войните с евреите.
Коментиран от #20, #23
13:15 13.03.2026
14 Стойчо Недев финтех
13:18 13.03.2026
15 Майора
До коментар #12 от "яйла":За много жени месечният цикъл не е определящ за професионалния избор. Жените управляват бойни самолети и кораби.
13:18 13.03.2026
16 щок
13:19 13.03.2026
17 Ако има значени
До коментар #5 от "честен ционист":Името Аспарух е от ирански (или древнотюркски) произход и се превежда най-често като „светъл/бял кон“ или „този, който има духа на кон“. Съставено е от средноперсийските думи aspa (кон) и rukh (душа, дух, светъл). Името символизира сила и благородство, свързвайки се с ролята на водач.
Коментиран от #26, #33
13:21 13.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ъгъл
13:23 13.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ДрайвингПлежър
13:24 13.03.2026
22 Бай Ставри
До коментар #11 от "Не е вярно":Аз знам че доста войници в казармата изстърваха халките.
13:24 13.03.2026
23 хахаха
До коментар #13 от "Майора":Твоите господари от краварника пък редовно печелиха във Виетнам, Корея и в Афганистан:) А сега заедно с ционистите ядат як пердах от персите:)
П.П. По Живково време имахме повече оръжия и техника от Турция. Пак по същото време Израел са водили две войни в Близкия изток, като са загубили и двете и вече 40 години си опитват да си върнат Газа.
13:24 13.03.2026
24 Българин
13:28 13.03.2026
25 Кзьфулф
В москва е проблема.
13:35 13.03.2026
26 хмм
До коментар #17 от "Ако има значени":Аспарух означава „Светъл конник“, което всъщност оборва шиоко разпространеното схващане, че прабългарите са били мургави и чернокоси като азиатци.
Коментиран от #28
13:35 13.03.2026
27 Студопор
13:40 13.03.2026
28 Не ми редактирайте постовете!
До коментар #26 от "хмм":Ще дойда да ви намеря там и да ви превъзпитам, мисирки такива!
13:41 13.03.2026
29 За нейно съжаление
13:46 13.03.2026
30 Перо
14:04 13.03.2026
31 665
14:17 13.03.2026
32 Безсрамници
14:27 13.03.2026
33 Вятър тъ вей тебе на бяла кобила!
До коментар #17 от "Ако има значени":В "Именника на българските владетели" няма Аспарух, има име Исперих. За мен последното име има хунски-готски произход. Да си спомним и други подобни имена на готи/гети/ - Аларих, Атарнарих, Ерменрих, Аларих Втори, Телерих и др. Ето ви един ключов цитат от „Именника на българските ханове“ (или князе), най-стария летописен паметник на българската държавност.
В оригиналния текст на среднобългарски език тя звучи така: „Сии 5 кънязь дръжаше княжение об ону страну Дуная лет 500 и 15...“.
Ето основните факти за тези петима владетели според източника:
Кои са те: Именникът изброява първите петима митични и исторически владетели от рода Дуло, управлявали в периода преди Исперих да премине Дунав: Авитохол, Ирник, Гостун, Курт (Кубрат) и Безмер.
Период на управление: Текстът посочва, че те са управлявали общо 515 години. Историците тълкуват тази цифра като индикация за древните корени на българската държавна традиция, далеч преди 681 г.
14:29 13.03.2026