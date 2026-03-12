Новини
Азис изпъчи новите си гърди, съветва феновете си да не си губят времето със спорт (СНИМКИ)

12 Март, 2026 11:31 1 215 30

Кралят на фолка заяви, че няма намерение да робува на градски легенди - че същият резултат може да се получи и след здрави тренировки

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Краля на поп фолка Азис отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи с последните си публикувани снимки, с които показа как изглеждат новите му мъжки гърди три седмици след слагането на импланти.

Към снимките, на които той гордо пъчи силиконови гърди, новото попълнение в журито на "Като две капки вода", сподели, че се чувства отлично след интервенцията.

"Трета седмица от операцията за уголемяване на гърди с мъжки импланти. Чувствам се специален", пише Азис към нова доза благодарности, отправени към пластичния хирург д-р Николай Георгиев, извършил процедурата.

"Вече не ходя изгърбен, а гордо изправен, защото нося тези прекрасни гърди", хвали се костинбродският славей.

Допълнението му обаче за тренировките и резултатът, който обикновено се постига с режим и спорт, получи полюсни мнения от феновете му.

"За всички, които нямат намерение да губят десетки години в залите за резултат, който след няколко минути изчезва – не се плашете. Живейте в бъдещето. Оставете традициите и общоприетите нрави и норми. Счупете наслагваното в мозъка с години, че спорта дава характер, здраве, красота. Може и да е така, но аз нямах това свободно време да се доверя на градски легенди( не, че някога съм се вслушвал)", пише Азис и особено последната част разбуни духовете.

Някои негови последователи се чудят как може да съветва феновете си, сред които и доста млади хора, да зареждат спорта и вместо това да се доверят на пластични хирурзи, при положение, че има огромна разлика между функцията на мускулите и на силикона в човешкото тяло. Да не говорим и за това, че стотици спортисти биха му потвърдили за ползите от спорта върху психичното здраве и развитие, най-вече при децата и подрастващите.

Дали заради това или друга причина, коментарите под публикацията са изключени.


  • 1 Хахаха

    20 0 Отговор
    Идиот

    11:34 12.03.2026

  • 2 Сталин

    15 0 Отговор
    Чакай малко,отивам да повръщам

    11:35 12.03.2026

  • 3 Бай Амет чобанина

    14 0 Отговор
    е този най-гнуснотоживотно на света.Само като видя и повръщам.Не знам как има хора дето го слушат

    11:35 12.03.2026

  • 4 ггггг

    17 0 Отговор
    Малко мязат на женски , ануса избелил ли го е ?

    Коментиран от #8

    11:37 12.03.2026

  • 5 Сталин

    19 0 Отговор
    Ей факти докога ще ни занимавате с такива животни,света гори а вие ни занимавате с тия гнусни животни

    Коментиран от #6

    11:38 12.03.2026

  • 6 други няма

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Такива са новините в прогресивна България 2026 година в ЕС.

    11:39 12.03.2026

  • 7 Сталин

    17 0 Отговор
    Ей факти докога ще помествате снимка на такава извратена порнография,ще ви съдя за психични травми

    11:39 12.03.2026

  • 8 Много

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "ггггг":

    даже.... мязат. Сега да вземе да им присади и малко мохер.... колкото за мъжественост.

    11:40 12.03.2026

  • 9 кабинет 304

    14 0 Отговор
    Цял живот се лута ту жена с брада , ту мъж с фалшиви цици. Едно време такива са ги затваряли принудително и са експериментирали лечения.

    11:41 12.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Обрязан кашерен паветник

    12 1 Отговор
    На Васко мъжките гърди са като моите женски 😄😄😄

    11:43 12.03.2026

  • 12 факти

    11 0 Отговор
    да не би да смуче боската на този кафяв п.дчовек?През ден новина за разпраната г.,ну,с.,

    11:47 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Асен

    13 0 Отговор
    Смотан гей

    11:51 12.03.2026

  • 15 ОТВРАТИТЕЛЕН НЕ ЧОВЕК.

    12 0 Отговор
    От МААЛАТА. Със едно женско гласче и гейски приьоми направи кариера. Никога не съм го харесваш. А сега СЪС тези гърди Е ОТВРАТ. НЕ СИ СПОМНЯМ ДРУГИ СЛУЧАИ И ТАКОВА ХВАЛЕНЕ И ПОШЛОСТ

    11:54 12.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фончо

    4 0 Отговор
    Благодаря ви факти беге

    11:58 12.03.2026

  • 18 Пич

    6 0 Отговор
    Подрастващите !!! Гледайте, какви не трябва да бъдете!!! Иначе ще станете като този чичко - рендерасти!!!

    11:59 12.03.2026

  • 19 БАРС

    5 0 Отговор
    МИСЛЯ ,ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ИЗЛЕЗЕ РОМСКИ ВЕСТНИК И ТАМ ДА СИ ПОКАЗВАТ Ц.....ЯТА ВСИЧКИ ПОТОМЦИ ,КАКТО И ДА ИМАТ И ПОЛИТИКА И КРИМИ В ТЕХНИЯТ ВЕСТНИК И Т.Н

    Коментиран от #21

    11:59 12.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Барбалей

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "БАРС":

    За какво им е вестник, като цялата държава е цигания и пе де растия

    12:05 12.03.2026

  • 22 Дедо ти

    3 0 Отговор
    Навремето щеше да бъде клиент на Аушвиц...

    12:08 12.03.2026

  • 23 Наглия

    3 0 Отговор
    Гнус да го гледаш! Няма по гадна урисия. ЦИГАНИН, ПЕДАЛ, Жал ми е за цигането!!!

    12:11 12.03.2026

  • 24 Ей,Патрашкова?

    5 0 Отговор
    Колко ти плащат да пропагандираш ЛГБТ, боклук?

    12:12 12.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 баста на чалгата,

    2 0 Отговор
    Винаги ми е изглеждал гнусен във всяко свое превъплащение и поведение.

    12:14 12.03.2026

  • 29 Див селянин

    1 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата, заедно с журналистката Мара

    12:14 12.03.2026

  • 30 Григор

    1 0 Отговор
    Имам питане. ЗАЩО ЗАНИМАВАТЕ МЛАДИТЕ С АЗИС И НЕГОВОТО ОМЪЖВАНЕ? ЗАЩО РАЗВРАЩАВАТЕ МЛАДИТЕ?

    12:16 12.03.2026