Азис изпъчи новите си гърди, съветва феновете си да не си губят времето със спорт (СНИМКИ)

Краля на поп фолка Азис отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи с последните си публикувани снимки, с които показа как изглеждат новите му мъжки гърди три седмици след слагането на импланти.

Към снимките, на които той гордо пъчи силиконови гърди, новото попълнение в журито на "Като две капки вода", сподели, че се чувства отлично след интервенцията.

"Трета седмица от операцията за уголемяване на гърди с мъжки импланти. Чувствам се специален", пише Азис към нова доза благодарности, отправени към пластичния хирург д-р Николай Георгиев, извършил процедурата.

"Вече не ходя изгърбен, а гордо изправен, защото нося тези прекрасни гърди", хвали се костинбродският славей.

Допълнението му обаче за тренировките и резултатът, който обикновено се постига с режим и спорт, получи полюсни мнения от феновете му.

"За всички, които нямат намерение да губят десетки години в залите за резултат, който след няколко минути изчезва – не се плашете. Живейте в бъдещето. Оставете традициите и общоприетите нрави и норми. Счупете наслагваното в мозъка с години, че спорта дава характер, здраве, красота. Може и да е така, но аз нямах това свободно време да се доверя на градски легенди( не, че някога съм се вслушвал)", пише Азис и особено последната част разбуни духовете.

Някои негови последователи се чудят как може да съветва феновете си, сред които и доста млади хора, да зареждат спорта и вместо това да се доверят на пластични хирурзи, при положение, че има огромна разлика между функцията на мускулите и на силикона в човешкото тяло. Да не говорим и за това, че стотици спортисти биха му потвърдили за ползите от спорта върху психичното здраве и развитие, най-вече при децата и подрастващите.

Дали заради това или друга причина, коментарите под публикацията са изключени.