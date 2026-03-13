Кейти Пери сподели лични СНИМКИ с Джъстин Трюдо

Поп звездата Кейти Пери показа редки кадри от живота си извън сцената по време на паузата в кариерата си, като сподели снимки с партньора си Джъстин Трюдо и дъщеря си Дейзи Дъв Блум.

В серия от фотографии, публикувани в профила ѝ в Instagram, певицата се появява в непринудено селфи с бившия канадски премиер. На кадъра двамата гледат надолу и се усмихват, а на друга снимка Трюдо е заснет седнал на маса, докато държи импровизирана „магическа пръчка“ във формата на звезда.

Сред публикуваното съдържание Кейти Пери включва и хумористичен мийм с героинята Hello Kitty, който гласи: „Търпеливо чакам приятелят ми да приключи с важните си ангажименти, за да можем да се чуем.“

Певицата сподели и моменти от ежедневието си с петгодишната си дъщеря. На една от снимките ръцете на майка и дете лежат върху детската книга The Fly Who Flew Under the Sea, написана от Лорън Санчес Безос. Друг кадър показва малката Дейзи, облечена в зимен гащеризон с щампа на жираф, докато се разхожда в снега.

Сред публикуваните изображения има и детска рисунка с текст: „Когато стана на 100 години, ще бъда много, много стара. Вероятно ще гледам телевизия и ще пия супа в леглото.“

Кейти Пери допълва галерията със снимки от ежедневието си – включително кадър от стоматологичен кабинет и селфи със защитна маска за лице, направено зад волана на автомобил. Към публикацията 41-годишната певица добавя краткия коментар: „Ти си съкровището, което търсиш.“

Феновете в социалните мрежи не пропуснаха да коментират връзката ѝ с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, която през последната година привлече значително внимание. Някои от последователите ѝ отбелязаха, че певицата изглежда особено щастлива, докато други се пошегуваха с романтичната връзка между поп звезда и политик.

Снимките идват по време на почивката на Кейти Пери от активната ѝ концертна дейност след края на турнето Lifetimes Tour, приключило през декември. Очаква се тя да се завърне на сцената през юни на музикалния фестивал O Son do Camiño в Сантяго де Компостела.

Певицата и актьорът Орландо Блум станаха родители на Дейзи през 2020 г., но се разделиха през юни след близо десет години връзка.

Джъстин Трюдо, който ръководеше правителството на Канада от 2015 до 2025 г., се раздели със съпругата си Софи Грегоар Трюдо през 2023 г. след 18 години брак. Двамата имат три деца.

Слуховете за романтична връзка между певицата и политика започнаха през юли 2025 г., когато те бяха заснети на вечеря в Монреал, както и по време на разходка в Mount Royal Park. По същото време Трюдо присъства и на концерт от турнето „Lifetimes“ на певицата в Канада.

По-късно в медиите се появиха и снимки на двамата на яхтата на изпълнителката, които допълнително засилиха предположенията за сериозна връзка. Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че двамата споделят сходни интереси и възгледи, включително по теми като семейство, политика и кулинария.