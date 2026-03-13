Синди Кроуфорд възмути мрежата със сутрешната си рутина: 2,5 часа, джакузи и луксозни добавки (ВИДЕО)

13 Март, 2026 18:31 974 14

  • синди кроуфорд-
  • сутрешна рутина-
  • супермодел-
  • джакузи-
  • лукс-
  • модел

Феновете на супермодела се съгласиха, че това е възможно само с пари и куп свободно време

Синди Кроуфорд възмути мрежата със сутрешната си рутина: 2,5 часа, джакузи и луксозни добавки (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Супермоделът Синди Крофорд предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като публикува видео, в което показва подробно сутрешната си рутина – режим, продължаващ около два часа и половина и включващ редица процедури за здраве и красота.

60-годишната звезда, която се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на модата през 80-те и 90-те години, започва деня си още в 6:00 часа сутринта. В рамките на първите минути след събуждането си тя използва приложение за четене на Библията, след което прави сухо четкане на кожата – техника, която според привържениците ѝ стимулира кръвообращението и лимфната система.

Следва грижа за лицето, включваща почистване на кожата и масаж с инструмент гуаша, използван в традиционната китайска медицина за подобряване на циркулацията и намаляване на подпухването.

Около 6:45 ч. Крофорд преминава към процедури за възстановяване. Тя сяда върху специална постелка за терапия на кръвообращението, известна като Bemer мат, предназначена за подпомагане на мускулната регенерация. По същото време използва и устройства за червена светлинна терапия – шапка за косата и LED уред за лицето, технологии, които през последните години се използват широко в козметичната индустрия за стимулиране на клетъчната активност.

В 7:00 часа супермоделът изпива малко количество ябълков оцет, след което излиза навън и върви босa по тревата – практика, популярна в уелнес средите като „грандинг“, която според привържениците ѝ подпомага контакта с природната среда. След това тя се отправя към джакузи, преди да започне физическата си тренировка.

След сутрешната баня Крофорд се подготвя за спорт, приготвя си кафе с добавен колаген и проверява електронната си поща. Тренировката ѝ включва серия упражнения във фитнес зала – скачане на батут, стречинг, висене на лост и пилатес.

Видеото предизвика хиляди реакции онлайн, като част от феновете определиха режима като впечатляващ пример за дисциплина, но други реагираха остро, определяйки го като „луксозен и недостижим за повечето хора“.

„Не разбирам защо трябва да ставаш в 6 сутринта, когато очевидно нямаш задължения като обикновените хора“, гласи един от широко споделяните коментари.

Друг потребител написа: „Това е точно как си представям сутрешната рутина на Синди Крофорд – всичко е толкова перфектно и подредено.“

Трети коментатор отбеляза, че най-голямо впечатление му прави джакузито преди тренировка: „Не мога да си представя да започвам деня с джакузи. При мен това би означавало да заспя веднага след това.“

Много от реакциите обаче бяха откровено иронични и насочени към финансовата страна на подобен начин на живот. „Ако имах толкова пари и свободно време, вероятно и моята сутрешна рутина щеше да изглежда така“, написа един потребител. Друг добави: „Синди, аз съм твърде беден за тази рутина.“

Някои фенове все пак изразиха възхищение от модела. „Вдъхновяваш ме още от 90-те години. Благодаря, че споделяш“, гласи един от положителните коментари, докато друг определи публикацията като „перфектно съдържание“.

Кариерата на Синди Крофорд започва в края на 80-те години, когато тя се утвърждава като част от поколението супермодели заедно с Наоми Кембъл, Клаудия Шифър и Линда Еванджелиста. Освен модната индустрия, тя изгражда успешен бизнес около уелнес и фитнес, включително популярни тренировъчни видеа и козметични продукти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поддържа

    3 2 Отговор
    прасковката свежа и сочна

    18:34 13.03.2026

  • 2 РЕалисто

    4 2 Отговор
    ошушка здраво ричард гиър, сега се радва на богатството си ........

    Коментиран от #11

    18:34 13.03.2026

  • 3 Физиотерапевт

    3 2 Отговор
    И се подмива със светена вода по пълнолуние.

    18:47 13.03.2026

  • 4 Ще се пръснат от завист някои

    5 4 Отговор
    Има пари-угажда си!🤣🤣🤣

    18:47 13.03.2026

  • 5 Аууу, бедните

    2 2 Отговор
    Се възмутили - като че ли някой го интересува! Нали помните оня филм - да го …… бедните!

    18:50 13.03.2026

  • 6 СТИГА БЕ

    3 4 Отговор
    Ами надживяла си е масрафа и всичко може да си позволи,... защо да й завиждаме

    18:57 13.03.2026

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    Това е Синдо Крофърд!
    Ергенките пилеят много повече пари, а не могат да стъпят на малкия пръст на тази.

    19:04 13.03.2026

  • 8 Хейт

    2 0 Отговор
    И без това се пръска от скука по цял ден.

    19:08 13.03.2026

  • 9 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Нали искаше да е инженер химик?

    19:10 13.03.2026

  • 10 Лоша работа

    0 1 Отговор
    И накрая: все същият гр0.зен биол.мъж...

    19:13 13.03.2026

  • 11 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "РЕалисто":

    По едно време, тя правеше повече пари от Гиър.
    Само през 1994, преди да се разведе с Ричард Гиър, Синди е спечелила 6,5 млн $, от работата си като модел, а тогава това си бяха ужасно много пари.
    От рекламата на Пепси спечели още куп пари.
    От видеоклипа с Бон Джови - още.
    От клипът на Джордж Майкъл - още.
    От филмът Честна Игра, където играе главна роля - още.
    От фотосесията за Плейбой - още.
    От бизнесът си с видеокасети с тренировки - още.
    След като спря да моделства, почна бизнес с козметични продукти, който и докарва милиони всяка година.
    Стартира и бизнес с дрехи - също мултимилионни печалби.
    С Ранди Гербер си продадоха имението в Бевърли Хилс за 13,5 млн $.
    Въобще, през цялата си кариера Синди не само работи като модел, но и върти бизнеси, които й носят огромни печалби. А е родена в обикновен малък град, където е брала царевица на полето, като ученичка.

    Коментиран от #14

    19:23 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да се

    0 1 Отговор
    Снима и в тоалетната рано сабалян...

    19:35 13.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.