Синди Кроуфорд възмути мрежата със сутрешната си рутина: 2,5 часа, джакузи и луксозни добавки (ВИДЕО)

Супермоделът Синди Крофорд предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като публикува видео, в което показва подробно сутрешната си рутина – режим, продължаващ около два часа и половина и включващ редица процедури за здраве и красота.

60-годишната звезда, която се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на модата през 80-те и 90-те години, започва деня си още в 6:00 часа сутринта. В рамките на първите минути след събуждането си тя използва приложение за четене на Библията, след което прави сухо четкане на кожата – техника, която според привържениците ѝ стимулира кръвообращението и лимфната система.

Следва грижа за лицето, включваща почистване на кожата и масаж с инструмент гуаша, използван в традиционната китайска медицина за подобряване на циркулацията и намаляване на подпухването.

Около 6:45 ч. Крофорд преминава към процедури за възстановяване. Тя сяда върху специална постелка за терапия на кръвообращението, известна като Bemer мат, предназначена за подпомагане на мускулната регенерация. По същото време използва и устройства за червена светлинна терапия – шапка за косата и LED уред за лицето, технологии, които през последните години се използват широко в козметичната индустрия за стимулиране на клетъчната активност.

В 7:00 часа супермоделът изпива малко количество ябълков оцет, след което излиза навън и върви босa по тревата – практика, популярна в уелнес средите като „грандинг“, която според привържениците ѝ подпомага контакта с природната среда. След това тя се отправя към джакузи, преди да започне физическата си тренировка.

След сутрешната баня Крофорд се подготвя за спорт, приготвя си кафе с добавен колаген и проверява електронната си поща. Тренировката ѝ включва серия упражнения във фитнес зала – скачане на батут, стречинг, висене на лост и пилатес.

Видеото предизвика хиляди реакции онлайн, като част от феновете определиха режима като впечатляващ пример за дисциплина, но други реагираха остро, определяйки го като „луксозен и недостижим за повечето хора“.

„Не разбирам защо трябва да ставаш в 6 сутринта, когато очевидно нямаш задължения като обикновените хора“, гласи един от широко споделяните коментари.

Друг потребител написа: „Това е точно как си представям сутрешната рутина на Синди Крофорд – всичко е толкова перфектно и подредено.“

Трети коментатор отбеляза, че най-голямо впечатление му прави джакузито преди тренировка: „Не мога да си представя да започвам деня с джакузи. При мен това би означавало да заспя веднага след това.“

Много от реакциите обаче бяха откровено иронични и насочени към финансовата страна на подобен начин на живот. „Ако имах толкова пари и свободно време, вероятно и моята сутрешна рутина щеше да изглежда така“, написа един потребител. Друг добави: „Синди, аз съм твърде беден за тази рутина.“

Някои фенове все пак изразиха възхищение от модела. „Вдъхновяваш ме още от 90-те години. Благодаря, че споделяш“, гласи един от положителните коментари, докато друг определи публикацията като „перфектно съдържание“.

Кариерата на Синди Крофорд започва в края на 80-те години, когато тя се утвърждава като част от поколението супермодели заедно с Наоми Кембъл, Клаудия Шифър и Линда Еванджелиста. Освен модната индустрия, тя изгражда успешен бизнес около уелнес и фитнес, включително популярни тренировъчни видеа и козметични продукти.