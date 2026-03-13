Синди Кроуфорд възмути мрежата със сутрешната си рутина: 2,5 часа, джакузи и луксозни добавки (ВИДЕО)

Супермоделът Синди Крофорд предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като публикува видео, в което показва подробно сутрешната си рутина – режим, продължаващ около два часа и половина и включващ редица процедури за здраве и красота.
60-годишната звезда, която се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на модата през 80-те и 90-те години, започва деня си още в 6:00 часа сутринта. В рамките на първите минути след събуждането си тя използва приложение за четене на Библията, след което прави сухо четкане на кожата – техника, която според привържениците ѝ стимулира кръвообращението и лимфната система.
Следва грижа за лицето, включваща почистване на кожата и масаж с инструмент гуаша, използван в традиционната китайска медицина за подобряване на циркулацията и намаляване на подпухването.
Около 6:45 ч. Крофорд преминава към процедури за възстановяване. Тя сяда върху специална постелка за терапия на кръвообращението, известна като Bemer мат, предназначена за подпомагане на мускулната регенерация. По същото време използва и устройства за червена светлинна терапия – шапка за косата и LED уред за лицето, технологии, които през последните години се използват широко в козметичната индустрия за стимулиране на клетъчната активност.
В 7:00 часа супермоделът изпива малко количество ябълков оцет, след което излиза навън и върви босa по тревата – практика, популярна в уелнес средите като „грандинг“, която според привържениците ѝ подпомага контакта с природната среда. След това тя се отправя към джакузи, преди да започне физическата си тренировка.
След сутрешната баня Крофорд се подготвя за спорт, приготвя си кафе с добавен колаген и проверява електронната си поща. Тренировката ѝ включва серия упражнения във фитнес зала – скачане на батут, стречинг, висене на лост и пилатес.
Видеото предизвика хиляди реакции онлайн, като част от феновете определиха режима като впечатляващ пример за дисциплина, но други реагираха остро, определяйки го като „луксозен и недостижим за повечето хора“.
„Не разбирам защо трябва да ставаш в 6 сутринта, когато очевидно нямаш задължения като обикновените хора“, гласи един от широко споделяните коментари.
Друг потребител написа: „Това е точно как си представям сутрешната рутина на Синди Крофорд – всичко е толкова перфектно и подредено.“
Трети коментатор отбеляза, че най-голямо впечатление му прави джакузито преди тренировка: „Не мога да си представя да започвам деня с джакузи. При мен това би означавало да заспя веднага след това.“
Много от реакциите обаче бяха откровено иронични и насочени към финансовата страна на подобен начин на живот. „Ако имах толкова пари и свободно време, вероятно и моята сутрешна рутина щеше да изглежда така“, написа един потребител. Друг добави: „Синди, аз съм твърде беден за тази рутина.“
Някои фенове все пак изразиха възхищение от модела. „Вдъхновяваш ме още от 90-те години. Благодаря, че споделяш“, гласи един от положителните коментари, докато друг определи публикацията като „перфектно съдържание“.
Кариерата на Синди Крофорд започва в края на 80-те години, когато тя се утвърждава като част от поколението супермодели заедно с Наоми Кембъл, Клаудия Шифър и Линда Еванджелиста. Освен модната индустрия, тя изгражда успешен бизнес около уелнес и фитнес, включително популярни тренировъчни видеа и козметични продукти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 поддържа
18:34 13.03.2026
2 РЕалисто
Коментиран от #11
18:34 13.03.2026
3 Физиотерапевт
18:47 13.03.2026
4 Ще се пръснат от завист някои
18:47 13.03.2026
5 Аууу, бедните
18:50 13.03.2026
6 СТИГА БЕ
18:57 13.03.2026
7 Факт
Ергенките пилеят много повече пари, а не могат да стъпят на малкия пръст на тази.
19:04 13.03.2026
8 Хейт
19:08 13.03.2026
9 Неразбрал
19:10 13.03.2026
10 Лоша работа
19:13 13.03.2026
11 Факт
До коментар #2 от "РЕалисто":По едно време, тя правеше повече пари от Гиър.
Само през 1994, преди да се разведе с Ричард Гиър, Синди е спечелила 6,5 млн $, от работата си като модел, а тогава това си бяха ужасно много пари.
От рекламата на Пепси спечели още куп пари.
От видеоклипа с Бон Джови - още.
От клипът на Джордж Майкъл - още.
От филмът Честна Игра, където играе главна роля - още.
От фотосесията за Плейбой - още.
От бизнесът си с видеокасети с тренировки - още.
След като спря да моделства, почна бизнес с козметични продукти, който и докарва милиони всяка година.
Стартира и бизнес с дрехи - също мултимилионни печалби.
С Ранди Гербер си продадоха имението в Бевърли Хилс за 13,5 млн $.
Въобще, през цялата си кариера Синди не само работи като модел, но и върти бизнеси, които й носят огромни печалби. А е родена в обикновен малък град, където е брала царевица на полето, като ученичка.
Коментиран от #14
19:23 13.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да се
19:35 13.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.