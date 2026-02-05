Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бебетата могат да различават предмети много по-рано, отколкото се смяташе досега

Бебетата могат да различават предмети много по-рано, отколкото се смяташе досега

5 Февруари, 2026 19:01 1 121 3

  • бебе-
  • бебета-
  • различаване-
  • предмети-
  • обекти-
  • развитие-
  • растеж

Още на 2 месеца бебетата могат да различават различните предмети

Бебетата могат да различават предмети много по-рано, отколкото се смяташе досега - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бебетата могат да различават различни видове обекти още на 2-месечна възраст – по-рано, отколкото учените са смятали досега, пише Асошиейтед прес. Агенцията цитира проучване, публикувано в понеделник в списание „Нейчър Нюросайънс“.

Проучването може да помогне на изследователите да разберат по-добре ранното когнитивно развитие. „Това наистина ни показва, че бебетата взаимодействат със света по много по-сложен начин, отколкото можем да си представим“, посочва водещият автор на изследването Клиона О'Дохърти от Тринити колидж в Дъблин.

Изследователите са анализирали мозъчни сканирания на 130 будни 2-месечни бебета, докато те са разглеждали изображения от често срещани категории, като животни и дървета, съобщава БТА.

С помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI) учените са наблюдавали различни мозъчни реакции към одушевени и неодушевени обекти. Този подход е позволил по-прецизно измерване в сравнение с по-ранни проучвания, които са разчитали на това колко дълго бебетата гледат дадени обекти и въз основа на това са заключавали, че способностите за категоризация се появяват едва между третия и четвъртия месец.

Много от бебетата са участвали отново в изследването на 9-месечна възраст, а данните от 66 случая показват, че тогава мозъците им разграничават живите от неживите обекти още по-отчетливо.

Експертите определят проучването като впечатляващо заради предизвикателството бебетата да бъдат държани будни, докато им се показват различни обекти и същевременно се изследват със скенер. О'Дохърти отбелязва, че е от ключово значение да се осигури комфорт на децата – например като бъдат настанени в удобни фотьойли, докато над тях се прожектират изображенията, като определя преживяването като „нещо като IMAX за бебета“, обобщава Асошиейтед прес.


  • 1 Анонимен

    4 0 Отговор
    Най-добре играчки-дрънкулки над кошарата!

    20:06 05.02.2026

  • 2 6135

    0 0 Отговор
    "Бебетата могат да различават различни видове обекти още на 2-месечна възраст – по-рано, отколкото учените са смятали досега"

    Това не говори никак добре за когнитивните способности на гореспоменатите учени!

    20:15 05.02.2026

  • 3 Госпожа Бети старата мома

    0 0 Отговор
    Ще се жена за нигериец 🤣

    01:04 06.02.2026