Близначката Алекс съобщи щастлива новина: Ще има бебе! (СНИМКИ)

Близначката Алекс от популярното дуо Алекс и Влади официално потвърди най-сладката новина - певицата е бременна и вече не крие наедрялото си коремче, пише Хот Арена.

Обявяването на щастливото събитие и първите кадри за феновете дойдоха благодарение на сестра ѝ Влади, която запечата нежните моменти между Алекс и нейния съпруг. На кадрите се вижда наедрялото коремче на младоженката и снимките от ехографа. Алекс сподели снимките с думите: „Вече знаем как изглежда любовта. Сега ще я видим как расте. Още едно сърце към всички останали".

Алекс и партньорът ѝ сключиха брак в края на 2025 г. със скромна церемония и едва няколко снимки в социалните мрежи, към които булката написа единствено "Изпращаме 2025г. официално семейство Боянови!". В друга публикация тя разкри, че със съпругът ѝ са се "гонили 13 години".

Семейната история на дуета сякаш върви по двойки. Миналото лято и сестра и Влади мина под венчилото, омъжвайки се за рапъра Стефан от Young BB Young. Тогава именно Алекс улови булчинския букет и не след дълго и тя застана пред олтара. А сега виждаме и плода на тяхната любов.