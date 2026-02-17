Новини
Любопитно »
Близначката Алекс съобщи щастлива новина: Ще има бебе! (СНИМКИ)

Близначката Алекс съобщи щастлива новина: Ще има бебе! (СНИМКИ)

17 Февруари, 2026 12:59 634 8

  • алекс и влади-
  • близначка-
  • новина-
  • бебе-
  • бременна-
  • певица

Сестра ѝ Влади сподели първи кадри на бременната Алекс

Близначката Алекс съобщи щастлива новина: Ще има бебе! (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Близначката Алекс от популярното дуо Алекс и Влади официално потвърди най-сладката новина - певицата е бременна и вече не крие наедрялото си коремче, пише Хот Арена.

Обявяването на щастливото събитие и първите кадри за феновете дойдоха благодарение на сестра ѝ Влади, която запечата нежните моменти между Алекс и нейния съпруг. На кадрите се вижда наедрялото коремче на младоженката и снимките от ехографа. Алекс сподели снимките с думите: „Вече знаем как изглежда любовта. Сега ще я видим как расте. Още едно сърце към всички останали".

Алекс и партньорът ѝ сключиха брак в края на 2025 г. със скромна церемония и едва няколко снимки в социалните мрежи, към които булката написа единствено "Изпращаме 2025г. официално семейство Боянови!". В друга публикация тя разкри, че със съпругът ѝ са се "гонили 13 години".

Семейната история на дуета сякаш върви по двойки. Миналото лято и сестра и Влади мина под венчилото, омъжвайки се за рапъра Стефан от Young BB Young. Тогава именно Алекс улови булчинския букет и не след дълго и тя застана пред олтара. А сега виждаме и плода на тяхната любов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Само иди0ти се размножават в бг

    13:03 17.02.2026

  • 2 Брей

    9 0 Отговор
    Мислех че се е износила от фраскане и няма да захване! И двете бяха редови проститутки, от не много скъпите.

    13:04 17.02.2026

  • 3 Баджо

    6 0 Отговор
    И двете смениха доста мъже

    13:07 17.02.2026

  • 4 Тия

    6 1 Отговор
    от боята са май !

    13:07 17.02.2026

  • 5 заплодена

    3 1 Отговор
    ман г а сарка

    13:10 17.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    4 1 Отговор
    Лека бременност и успешно раждане на здраво бебе!

    13:13 17.02.2026

  • 8 П. Петков

    1 0 Отговор
    Циганетата ше се роят.

    13:28 17.02.2026