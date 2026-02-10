Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бруклин Бекъм и Никола Пелц планират да осиновят дете

Бруклин Бекъм и Никола Пелц планират да осиновят дете

10 Февруари, 2026 18:59 1 234 10

Двойката е готова да се погрижи за дете в нужда, което не е биологично тяхно, става ясно от близък източник

Бруклин Бекъм и Никола Пелц планират да осиновят дете - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц обмислят осиновяване на дете на фона на задълбочаващия се разрив между Бруклин и родителите му Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, съобщават британски медии.

Според източник, близък до двойката, цитиран от The Sun, Бруклин и Никола са водили „няколко сериозни разговора“ за това да отглеждат дете, което не е биологично тяхно. По думите на източника двамата са напълно единодушни по темата и споделят желание да имат повече от едно дете, като поне едно от тях да бъде осиновено.

„И двамата са наясно, че идват от изключително привилегирована среда и силно вярват, че трябва да върнат нещо обратно, като дадат шанс за по-добър живот на дете в неравностойно положение“, посочва още източникът. Допълва се, че Пелц в момента е свалила значително тегло заради подготовка за нова филмова роля, което прави биологична бременност на този етап малко вероятна.

Информацията за евентуално осиновяване идва седмици след като 26-годишният Бруклин публично заяви, че не желае да се помирява със семейството си, включително с братята си Ромео Бекъм и Круз Бекъм, както и със сестра си Харпър Бекъм. В свое изявление той обвини родителите си, че са се опитвали да подкопаят брака му с Никола, и отправи конкретни обвинения към майка си Виктория във връзка със сватбата им през 2022 г.

Източникът подчертава, че споменаването на „деца“ и „бъдещо семейство“ в публичното изявление на Бруклин е било целенасочено и показателно за плановете му. Междувременно за Дейвид и Виктория Бекъм ситуацията е особено болезнена, тъй като и двамата са описвани като силно ориентирани към семейството и с желание да станат активна част от живота на бъдещите си внуци.

По данни на медии Бруклин не е поддържал контакт с родителите си повече от осем месеца, а отчуждението между него и останалите членове на семейството към момента остава пълно.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 1 Отговор
    Ами като не могат да си направят, нека да си вземат наготово -
    така детето ще има 2 майки...

    19:17 10.02.2026

  • 2 Запознат

    3 0 Отговор
    В сградата на войнството по цял ден се плетат интриги , това качество е вродено на пачата🤭🤣

    19:37 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баничар

    2 1 Отговор
    Много слаба таз жена. Да и дават повече пари за банички. Ще качи някое килце и ще зачене по-лесно.

    Коментиран от #6

    20:35 10.02.2026

  • 6 Само припомням

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Баничар":

    При елита всички са с прео6.n0л, затова е слаб(а), защото то е м6жк0то.

    20:51 10.02.2026

  • 7 БеБо

    3 0 Отговор
    Ако ме осиновят обещавам да ги плющя и двамата.

    21:03 10.02.2026

  • 8 Се ла ви

    0 0 Отговор
    Виктория роди 4 деца.Тази Пелц май отлага,че не е и първа младост за първо раждане.Другите деца ще са сурогатни сигурно.

    21:03 10.02.2026

  • 9 БеБо

    2 0 Отговор
    Осиновете ме ! От Столипиново съм ще ви бъда перфектния син .
    Знам че много харесвате такива с лилави венци като мен.
    Няма да ви окрада ... Честна циганска

    21:16 10.02.2026

  • 10 Да,да

    0 0 Отговор
    Можем да направим комплексна услуга, като оправим Бекъм младши, майка му и Пелц и решим проблемите. Дейвид е пич, няма да пречи.

    21:33 10.02.2026