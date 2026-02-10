Бруклин Бекъм и Никола Пелц планират да осиновят дете

Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц обмислят осиновяване на дете на фона на задълбочаващия се разрив между Бруклин и родителите му Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, съобщават британски медии.

Според източник, близък до двойката, цитиран от The Sun, Бруклин и Никола са водили „няколко сериозни разговора“ за това да отглеждат дете, което не е биологично тяхно. По думите на източника двамата са напълно единодушни по темата и споделят желание да имат повече от едно дете, като поне едно от тях да бъде осиновено.

„И двамата са наясно, че идват от изключително привилегирована среда и силно вярват, че трябва да върнат нещо обратно, като дадат шанс за по-добър живот на дете в неравностойно положение“, посочва още източникът. Допълва се, че Пелц в момента е свалила значително тегло заради подготовка за нова филмова роля, което прави биологична бременност на този етап малко вероятна.

Информацията за евентуално осиновяване идва седмици след като 26-годишният Бруклин публично заяви, че не желае да се помирява със семейството си, включително с братята си Ромео Бекъм и Круз Бекъм, както и със сестра си Харпър Бекъм. В свое изявление той обвини родителите си, че са се опитвали да подкопаят брака му с Никола, и отправи конкретни обвинения към майка си Виктория във връзка със сватбата им през 2022 г.

Източникът подчертава, че споменаването на „деца“ и „бъдещо семейство“ в публичното изявление на Бруклин е било целенасочено и показателно за плановете му. Междувременно за Дейвид и Виктория Бекъм ситуацията е особено болезнена, тъй като и двамата са описвани като силно ориентирани към семейството и с желание да станат активна част от живота на бъдещите си внуци.

По данни на медии Бруклин не е поддържал контакт с родителите си повече от осем месеца, а отчуждението между него и останалите членове на семейството към момента остава пълно.