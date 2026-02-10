И Мария-Луиза ли е бременна от Благой Георгиев? СНИМКА

Новата възлюбена на Благой Георгиев - Мария-Луиза Запрянова бързо охлади мераците и очакванията за пето дете на бившия футболист. Брюнетката призна откровено, че на този етап не мисли за бременност и не планира да става майка.

„Не, не съм готова за дете и не искам на този етап“, отговори директно дизайнерката на въпрос на свой последовател в Инстаграм дали иска деца в момента.

Така 44-годишният бивш футболен национал, който вече е баща на четири деца от три различни жени, засега няма да увеличава отбора. Припомняме, че Благой има четири деца - Йоана и Давид от връзката си с Христина Витанова, Елай от брака си с Есмер Омерова и Благой-младши от Златка Райкова. Самият той неведнъж е споделял, че мечтае за още едно дете и иска да има голямо семейство.

26-годишната Мария-Луиза обаче е фокусирана върху съвсем други цели. Красавицата развива собствен моден бранд и онлайн магазин за дрехи, които постепенно разширява. Амбициозната брюнетка често подчертава, че дисциплината и устремът ѝ към успеха са изградени още в родното ѝ Хаджидимово.

Двойката обяви връзката си през лятото на 2025 г., а в последните месеци не крият, че са щастливи заедно. Двамата дори обмислят общо бъдеще в Дубай, където Мария-Луиза планира да развива бизнеса си на по-широк пазар.

Междувременно и двамата не крият афинитета си към разкрасителните процедури. Наскоро Благой посети клиника в Истанбул, където коригира носа си заради стари футболни травми. „Вече мога да дишам спокойно“, похвали се той след интервенцията.