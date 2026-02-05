Новият сезон на Hell’s Kitchen идва на 17 февруари с обещание за "Екшън без граници"

Най-горещият риалити формат в българския телевизионен ефир - Hell’s Kitchen, се завръща с осми сезон по NOVA, зареден с взривоопасен екшън и непредвидими кулинарни предизвикателства. На 17 февруари от 20:00 ч. безкомпромисният шеф Виктор Ангелов ще отвори Кухнята на Ада за новите жадни за голямата победа претенденти.
В продължение на седем сезона Hell’s Kitchen България успява да прикове вниманието на милиони зрители в телевизионното и дигиталното пространство. Тази година мащабната надпревара, превърнала се в една от най-успешните реализации на формата в световен мащаб, провокира много чуждестранни таланти от три континента също да се впуснат в кулинарно приключение у нас.
Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом. Под светлините на прожекторите ще застанат и нови звездни участници - милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и човек, който винаги е номер едно, с каквото и да се захване. Кой от тях обаче ще се окаже най-сръчен в кухнята?
Тази пролет зрителите на NOVA ще имат възможност да видят и оспорвани кастинг предизвикателства, в които всяка седмица различни претенденти ще се борят за одобрението на шеф Ангелов и място в неговата кухня.
Тази година мотото “Екшън без граници” обещава още повече огън и напрежение. Предстои да видим кой ще издържи докрай!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко точно
14:35 05.02.2026
2 Екшън с черпаци
14:37 05.02.2026
3 Зевзек
14:41 05.02.2026
4 Я го знам бе
14:43 05.02.2026
5 Мнение
Тия медии които дават въпросните млоумни предавания, трябва да плащат репарации на българите!
14:47 05.02.2026
6 ШЕФА
Коментиран от #9
14:52 05.02.2026
7 Кофти
15:03 05.02.2026
8 СТИГА БЕ
Отново ще икономисаме еленергия от негледането на измисленото шоу
18:52 05.02.2026
9 ЗРИТЕЛ
До коментар #6 от "ШЕФА":Нима мислиш, че някой друг го гледа ли
18:54 05.02.2026