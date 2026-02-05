Вземете 50% отстъпка за хостинг от

5 Февруари, 2026 14:31 828 9

Новото мото на 8 сезон загатва за огнени сблъсъци и нови опасности в кухнята

Новият сезон на Hell’s Kitchen идва на 17 февруари с обещание за "Екшън без граници" - 1
Снимка: Nova
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-горещият риалити формат в българския телевизионен ефир - Hell’s Kitchen, се завръща с осми сезон по NOVA, зареден с взривоопасен екшън и непредвидими кулинарни предизвикателства. На 17 февруари от 20:00 ч. безкомпромисният шеф Виктор Ангелов ще отвори Кухнята на Ада за новите жадни за голямата победа претенденти.

В продължение на седем сезона Hell’s Kitchen България успява да прикове вниманието на милиони зрители в телевизионното и дигиталното пространство. Тази година мащабната надпревара, превърнала се в една от най-успешните реализации на формата в световен мащаб, провокира много чуждестранни таланти от три континента също да се впуснат в кулинарно приключение у нас.

Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом. Под светлините на прожекторите ще застанат и нови звездни участници - милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и човек, който винаги е номер едно, с каквото и да се захване. Кой от тях обаче ще се окаже най-сръчен в кухнята?

Тази пролет зрителите на NOVA ще имат възможност да видят и оспорвани кастинг предизвикателства, в които всяка седмица различни претенденти ще се борят за одобрението на шеф Ангелов и място в неговата кухня.

Тази година мотото “Екшън без граници” обещава още повече огън и напрежение. Предстои да видим кой ще издържи докрай!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко точно

    10 2 Отговор
    Тоя нервак ще ги замерва с тигани пък те то гледат влюбено. Режи и фърляй.

    14:35 05.02.2026

  • 2 Екшън с черпаци

    13 0 Отговор
    Очаквайте нов сеир за тълпата.

    14:37 05.02.2026

  • 3 Зевзек

    9 0 Отговор
    Друго си е да те обиждат градивно по тИливизора, ставаш звИзда и летиш в облаците. Нъл ма разбираш?

    14:41 05.02.2026

  • 4 Я го знам бе

    3 2 Отговор
    От сега ще ви кажа, че само двама, трима стават. Другите са пълнеж за замерване и гонене.

    14:43 05.02.2026

  • 5 Мнение

    11 0 Отговор
    Отрепкис китчън, предаване за опростачване на населението!

    Тия медии които дават въпросните млоумни предавания, трябва да плащат репарации на българите!

    14:47 05.02.2026

  • 6 ШЕФА

    6 2 Отговор
    Приятно гледане на всички чалгари и селяци.

    Коментиран от #9

    14:52 05.02.2026

  • 7 Кофти

    8 0 Отговор
    Група селяни, върнали се от чужбина, където работят в някоя закусвалня, но се изкарват като готвачи в ресторант 5 звезди и един некaдъpник , който ще врещи като коза подире им ...

    15:03 05.02.2026

  • 8 СТИГА БЕ

    2 0 Отговор
    ИМАЙТЕ МИЛОСТ...
    Отново ще икономисаме еленергия от негледането на измисленото шоу

    18:52 05.02.2026

  • 9 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ШЕФА":

    Нима мислиш, че някой друг го гледа ли

    18:54 05.02.2026