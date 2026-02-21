Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войни, огън и предателства обещава 3-ти сезон на "Домът на дракона" (ВИДЕО)

21 Февруари, 2026 19:19 1 105 5

  • домът на дракона-
  • сериал-
  • нов сезон-
  • дракони-
  • игра на тронове

HBO пусна първия трейлър на новия сезон на сериала, проследяващ "Танцът на дракони" от вселената на "Игра на тронове"

Войни, огън и предателства обещава 3-ти сезон на "Домът на дракона" (ВИДЕО) - 1
Кадър: HBO
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

HBO представи първия официален трейлър на третия сезон на „Домът на дракона“, чиято премиера е насрочена за юни. От телевизионната мрежа вече потвърдиха, че сериалът ще има общо четири сезона, като предстоящият ще бъде предпоследният в планираната сага.

Фентъзи драмата е базирана на романа „Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин, проследяващ историята на дом Таргариен приблизително 200 години преди събитията в „Игра на тронове“. Пускането на трейлъра съвпада с финала на другия предисторичен проект на HBO – „Рицарят на Седемте кралства“, чието действие се развива около 90 години преди „Игра на тронове“ и приблизително 75 години след „Домът на дракона“.

Кадрите от новия сезон показват Еймънд Таргариен, който заема Железния трон след като брат му Егон беше тежко обезобразен в края на предходния сезон. Майка им, кралица Алисент Хайтауър, междувременно напуска тайно Кралски чертог с намерение да предаде града на силите на своята някогашна приятелка и настоящ съперник Ренира Таргариен. Трейлърът разкрива още, че Ренира е открила нови дракони, които да подсилят армията ѝ – развой, който заплашва позициите на Алисент и нейното семейство. Загатнати са и мащабни военни сблъсъци, включително предполагаемата Битка при Гърлото, в която синът на Ренира – Джейс – се изправя с дракона си срещу флота на дом Веларион.

В третия сезон се завръщат Мат Смит, Ема Д’Арси, Оливия Кук, Стив Тусен, Рис Айфанс, Фабиен Франкел, Юън Мичъл, Том Глин-Карни, Соноя Мидзуно, Хари Коллет, Бетани Антония, Фийби Кембъл, Фия Сабан, Джеферсън Хол, Матю Нийдъм, Том Бенет, Киърън Бю, Кърт Егияуан, Фреди Фокс, Клинтън Либърти, Гейл Ранкин и Абубакар Салим.

Към актьорския състав се присъединяват Джеймс Нортън в ролята на Ормунд Хайтауър, Томи Фланаган като лорд Родерик Дъстин, Дан Фоглър като сър Торен Мандърли, Том Кълън като сър Лутор Ларджънт, Джоплин Сибтейн като сър „Смелия“ Джон Рокстън и Бари Слоун като сър Ейдриън Редфорт.

Сериалът продължава да развива конфликта, известен като „Танца на драконите“, гражданската война в дом Таргариен, която постепенно разклаща устоите на династията и променя съдбата на Вестерос. Той води и до изчезването на драконите във вселена на "Игра на тронове".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    6 1 Отговор
    Толкова затъпя, че няма да гледам дори пилотният епизод.

    19:23 21.02.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Тоя сериал втория е много тъп и актьорите са смотани с малки изключения и само приказки никакъв бой.
    А рицарят на 7-те кралства 6 епизода по 30 минути, ама добра актьорска игра на Ег детето.

    19:34 21.02.2026

  • 3 Без ТВ от 6 години

    5 1 Отговор
    Егати и сезоните и метериологията...
    Слава Богу ,че се отървах и от двата си телевизора и сат.антена...

    19:35 21.02.2026

  • 4 БеГемот

    3 1 Отговор
    Кога ще пускат Замундата?!

    Коментиран от #5

    20:07 21.02.2026

  • 5 безплатни банани

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БеГемот":

    тя не е умирала досега - замунда точка рип си работи

    23:07 21.02.2026