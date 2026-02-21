Криза при Пиленцата от Монако? Боби Манекена хули „Хелс Китчън“, докато Нина участва

Раздяла ли витае над „пиленцата от Монако“? Това шушукат феновете, след като Боби Манекена изригна срещу Hell's Kitchen България – точно докато половинката му Нина Димитрова готви рамо до рамо със звездите в кухнята на шеф Виктор Ангелов.
Нина влезе в звездния отбор във вторник вечерта, а само часове по-късно Боби подпали мрежата с нощна тирада: „Топгъзарят не гледа евтини формати, а си гледа бизнеса. Така се става милионер!“ И не спря дотук – последва нова канонада: „Гледам красотите на френската Ривиера. Не могат да си ме позволят тези мишоци!“
Думата „мишки“ не е случайна – именно така шеф Ангелов често строява участниците, когато не се справят, припомня в. Марица.
Феновете веднага заподозряха напрежение – защо само Нина е поканена, а Боби е извън играта? Двамата винаги са били неразделни, дори участваха заедно в Смени жената. Сега обаче мълчат. Стотиците им фенове се чудят в какво състояние е връзката им след тези тиради.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ООрана държава
15:26 21.02.2026
3 Сила
15:28 21.02.2026
4 гхдгб
15:30 21.02.2026
5 Хахахаха
15:32 21.02.2026
6 Селски бек
15:34 21.02.2026
7 Класа
Коментиран от #10
15:37 21.02.2026
8 Абе
15:41 21.02.2026
9 Това гъзе е някакъв имитатор
15:42 21.02.2026
10 Сила
До коментар #7 от "Класа":Тоя" гъзар " като го гледам , обикаля предимно обществените тоалетни ( мъжки ) и се предлага (подлага) за некой "лев " на разни изпаднали дъртаци ...толкова е кух , че и за бакшиш по морето не става !!!
15:44 21.02.2026
11 Йес
15:51 21.02.2026
12 Каквито пиленцата,
15:51 21.02.2026
13 ОнЯ
15:51 21.02.2026
14 Цитирам
16:08 21.02.2026
15 Серсемин
Таз цингарела е убавичка, да ляга и да вдига кракат.
16:32 21.02.2026
16 Кюфтак Манекена
16:36 21.02.2026
17 Кви пиленца
17:11 21.02.2026
18 фиткифакти
17:15 21.02.2026