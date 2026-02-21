Новини
Криза при Пиленцата от Монако? Боби Манекена хули „Хелс Китчън“, докато Нина участва

21 Февруари, 2026 15:11 1 638 18

Докато Нина готви в кухнята на ада, Боби се разхожда по френската ривиера

Криза при Пиленцата от Монако? Боби Манекена хули „Хелс Китчън“, докато Нина участва - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Раздяла ли витае над „пиленцата от Монако“? Това шушукат феновете, след като Боби Манекена изригна срещу Hell's Kitchen България – точно докато половинката му Нина Димитрова готви рамо до рамо със звездите в кухнята на шеф Виктор Ангелов.

Нина влезе в звездния отбор във вторник вечерта, а само часове по-късно Боби подпали мрежата с нощна тирада: „Топгъзарят не гледа евтини формати, а си гледа бизнеса. Така се става милионер!“ И не спря дотук – последва нова канонада: „Гледам красотите на френската Ривиера. Не могат да си ме позволят тези мишоци!“

Думата „мишки“ не е случайна – именно така шеф Ангелов често строява участниците, когато не се справят, припомня в. Марица.

Феновете веднага заподозряха напрежение – защо само Нина е поканена, а Боби е извън играта? Двамата винаги са били неразделни, дори участваха заедно в Смени жената. Сега обаче мълчат. Стотиците им фенове се чудят в какво състояние е връзката им след тези тиради.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ООрана държава

    24 0 Отговор
    Търкате дъното с тая п0мия

    15:26 21.02.2026

  • 3 Сила

    25 0 Отговор
    Това "пилинце " без Фотошоп и филъри се оказа зловещо чудовище , с космато лице , струпей и дупки от шарка , косми по муцуната и телосложение на свиневъд от АПК .....

    15:28 21.02.2026

  • 4 гхдгб

    22 0 Отговор
    Шофьор и готвачка по хотелите , топ гъзари

    15:30 21.02.2026

  • 5 Хахахаха

    18 0 Отговор
    Бай Ганьо тръгнал из европата.

    15:32 21.02.2026

  • 6 Селски бек

    8 0 Отговор
    Боби да ходи да се разхожда на село.

    15:34 21.02.2026

  • 7 Класа

    11 0 Отговор
    Обикаля ревиерата оглежда за някой изпаднал евро цент

    Коментиран от #10

    15:37 21.02.2026

  • 8 Абе

    5 1 Отговор
    чудя се тая дали свири хубаво ?

    15:41 21.02.2026

  • 9 Това гъзе е някакъв имитатор

    3 1 Отговор
    Боби М.е друг човек.

    15:42 21.02.2026

  • 10 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Класа":

    Тоя" гъзар " като го гледам , обикаля предимно обществените тоалетни ( мъжки ) и се предлага (подлага) за некой "лев " на разни изпаднали дъртаци ...толкова е кух , че и за бакшиш по морето не става !!!

    15:44 21.02.2026

  • 11 Йес

    3 0 Отговор
    Много приятни,ерудирани и интелектуалци са тези Пиленца.Му ха хаааа

    15:51 21.02.2026

  • 12 Каквито пиленцата,

    9 0 Отговор
    Такава и кухнята, такава и медията, дето ни ги набутва в носовете!

    15:51 21.02.2026

  • 13 ОнЯ

    5 0 Отговор
    Смятай щом има такива в предаването, колко са го закъсали... Изобщо кой я гледа тая телевизия?

    15:51 21.02.2026

  • 14 Цитирам

    2 0 Отговор
    "Стотиците им фенове "... Тоест правите статия за хора с под две хиляди фена.. Слааабо

    16:08 21.02.2026

  • 15 Серсемин

    2 0 Отговор
    Защо ни занимавате с глупави истории?
    Таз цингарела е убавичка, да ляга и да вдига кракат.

    16:32 21.02.2026

  • 16 Кюфтак Манекена

    3 0 Отговор
    Тия двамата да дуат супата.

    16:36 21.02.2026

  • 17 Кви пиленца

    1 0 Отговор
    Са тия птеродактили бе??

    17:11 21.02.2026

  • 18 фиткифакти

    1 0 Отговор
    Каква селска драма драги зрители😅 Пуснете по една по посока на Луната и за тях и за "медията", която публикува този шитнюз😉

    17:15 21.02.2026