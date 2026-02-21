Криза при Пиленцата от Монако? Боби Манекена хули „Хелс Китчън“, докато Нина участва

Раздяла ли витае над „пиленцата от Монако“? Това шушукат феновете, след като Боби Манекена изригна срещу Hell's Kitchen България – точно докато половинката му Нина Димитрова готви рамо до рамо със звездите в кухнята на шеф Виктор Ангелов.

Нина влезе в звездния отбор във вторник вечерта, а само часове по-късно Боби подпали мрежата с нощна тирада: „Топгъзарят не гледа евтини формати, а си гледа бизнеса. Така се става милионер!“ И не спря дотук – последва нова канонада: „Гледам красотите на френската Ривиера. Не могат да си ме позволят тези мишоци!“

Думата „мишки“ не е случайна – именно така шеф Ангелов често строява участниците, когато не се справят, припомня в. Марица.

Феновете веднага заподозряха напрежение – защо само Нина е поканена, а Боби е извън играта? Двамата винаги са били неразделни, дори участваха заедно в Смени жената. Сега обаче мълчат. Стотиците им фенове се чудят в какво състояние е връзката им след тези тиради.