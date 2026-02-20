Новини
„Бригада Нов дом“ се завръща на екрана на 27 февруари с нови попълнения и... сватба

20 Февруари, 2026 15:31 929 9

Зрителите на предаването ще станат свидетели на най-важната стъпка в живота на едни от участниците

„Бригада Нов дом“ се завръща на екрана на 27 февруари с нови попълнения и... сватба - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Един от най-обичаните социални формати в българския телевизионен ефир – „Бригада Нов дом“, се завръща с нов силен и емоционален сезон на 27 февруари, петък, от 20:00 ч. по bTV. Тази пролет водещата Мария Силвестър и хвърковатата бригада, водена от Калин Евтимов, ще запознаят зрителите с 13 нови, силни, разтърсващи и вдъхновяващи истории за болка, изпитания, но и за надежда и любов.

Сред героите, вече в петък вечер, ще са майки, които се борят със зъби и нокти за живота на децата си, баби и дядовци, превърнали се в единствен дом за своите внуци и семейства, белязани от тежки съдби, но устояли на изпитанията, благодарение на любовта. В осмия сезон на любимото предаване, деца за първи път ще имат баня в дома си, а други – за първи път ще видят морето. Една от историите ще завърши с истинска сватба и най-важното „да“ в живота, благодарение на майсторите и целия екип на предаването.

Зад силните емоции тази пролет стоят и впечатляващи мащаби – изпод ръцете на майсторите са излезли над два декара шпакловани и боядисани стени, 13 нови бани, сложени са 300 квадратни метра плочки, повече от 2 километра електрическа инсталация и над 300 метра положени тръби. В ремонтите за сезона са вложени над 10 тона материали и нещо много повече от труд – големите сърца на бригадата и Мария.

В новия сезон към „Бригада Нов дом“ се присъединява и нов майстор – Любомир Джавезов, който беше доброволец от последния епизод на сезон 7, и достойно ще заема мястото на Евтим Евтимов – бащата на Калин.

За първи път в историята на формата „Бригада Нов дом“ става и зелена продукция, с фокус върху рециклирането и отговорното отношение към природата – още една стъпка към бъдеще, в което грижата за хората и за света вървят ръка за ръка.

Новият сезон на „Бригада Нов дом“ започва с повече сълзи, повече надежда и смисъл от всеки друг път досега и отново ще докаже на всички пред екраните, че „доброто е непобедимо“.


  • 1 „Бригада Нов дом“ се завръща

    5 4 Отговор
    В хижа Петрохан ...

    15:33 20.02.2026

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    Караджов беше по-работяга от тоя мързеляга укропския зет.

    15:33 20.02.2026

  • 3 Аз да си кажа само

    3 4 Отговор
    Че ни писна от разни Нови сезони на малооумни шоутъпотии и е нужно малко да се ограничат щото от тях ползата е точно никаква

    15:36 20.02.2026

  • 4 На кво?

    5 6 Отговор
    Зрителите на предаването ще станат свидетели на ...? На тъпотии ? И зелени ?

    15:37 20.02.2026

  • 5 Ели

    7 4 Отговор
    Градивно предаване. БРАВО.

    15:39 20.02.2026

  • 6 За съжаление

    1 0 Отговор
    доста майстори се споминаха от това предаване. Има някаква тегоба.

    15:53 20.02.2026

  • 7 Това

    8 1 Отговор
    Е единственото достойно предаване, което помага на бедни, но добри хора! Няма пошлост, тъпотия, перверзии, алчност и всичко лошо, което може да съществува в другите деградирали предавания.

    16:05 20.02.2026

  • 8 Абе хора

    1 0 Отговор
    Абе как можете да пишете глупости.
    Още днес ще има бригадата.

    16:28 20.02.2026

  • 9 браво

    1 0 Отговор
    за добрия пример и всеотдайност.Работа на различни обекти.Ремонт и поддръжка.Е това е майсторлъка.

    16:33 20.02.2026