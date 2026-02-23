Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Новото кулинарно шоу на bTV „Моята кухня е номер едно“ започва на 28 февруари

Новото кулинарно шоу на bTV „Моята кухня е номер едно“ започва на 28 февруари

23 Февруари, 2026 15:31 710 8

  • моята кухня е номер едно-
  • кулинарно шоу-
  • бтв-
  • състезание

15 кулинарни двойки ще се борят за голямата награда от 75 000 евро

Новото кулинарно шоу на bTV „Моята кухня е номер едно“ започва на 28 февруари - 1
Снимки: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кулинарното риалити шоу „Моята кухня е номер едно“ стартира на 28 февруари в ефира на bTV. Дебютният сезон на едно от най-успешните готварски предавания в света ще се излъчва всяка събота и неделя от 20:00 ч., като за първи път епизодите ще са достъпни и ден по-рано за абонатите на видеоплатформата VOYO.

Общо 15 двойки, съставени от професионални или хоби готвачи, влизат в ожесточена кулинарна надпревара за рекордната награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер едно“. Участниците, сред които има майки и дъщери, съпрузи, бизнес партньори, годеници или просто приятели ще бъдат изправени пред няколко основни предизвикателства – времето, конкуренцията и строгите критики на съдийския екип.

Новото кулинарно шоу на bTV „Моята кухня е номер едно“ започва на 28 февруари

Двойките са разделени в три групи, а представянето им ще оценяват едни от най-утвърдените шеф готвачи в съвременната българска кулинария – Владимир Тодоров, Любомир Тодоров, Павел Павлов и Любен Койчев. С богат международен опит, работа в ресторанти, отличени със звезди „Мишлен“ и редица професионални отличия зад гърба си, те ще следят не само вкуса на ястията, но и организацията, синхрона в отбора и атмосферата по време на вечерята.

На 28 февруари в ефира на bTV под светлината на прожекторите ще излязат първите кулинарни двойки – младото семейство Ралина и Иван Димитрови, които ще влязат смело в играта, като заложат на традиционни български ястия и приятелките Нона Петкова и Адриана Гюзелева, които ще съчетаят елементи от италианска кухня със собствени интерпретации на популярни ястия. В неделя е ред и на следващите два кулинарни тандема, а първата елиминация предстои на 7 март, събота.

Новото кулинарно шоу на bTV „Моята кухня е номер едно“ започва на 28 февруари

Участниците имат само 5 часа да напазаруват, направят заготовки, да подредят и декорират масата, да сготвят и поднесат тристепенно меню за 10 души. Освен всичко, домакините имат задачата да измислят оригинално име, подходящо за своя pop-up ресторант.

Само двойката, която докаже на съдиите и конкуренцията си, че добрата кухня не е просто въпрос на рецепта, а на характер, партньорство и способност да готвиш под напрежение, ще заслужи голямата награда от 75 000 евро и престижната титла.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ристю

    1 0 Отговор
    Моята мухня е номер стоиедно.

    15:33 23.02.2026

  • 2 хсгндфжб

    3 0 Отговор
    Оспаха народа с тез глупавите реалити , как беше лафа украйско жито и зрелища

    15:33 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 наоми

    1 1 Отговор
    Аз съм само на 12 годинки и папкам, каквото си купя в училището ми.

    15:36 23.02.2026

  • 5 наоми

    0 1 Отговор
    Аз съм само на 12 годинки и папкам, каквото си купя в училището ми.

    15:36 23.02.2026

  • 6 Стас

    1 0 Отговор
    Моята жена също си има кухня номер едно. Готви ни вкъщи много вкусни манджури. А пък какъв тиквенник и крем карамел прави,просто си облизвам устните!

    15:46 23.02.2026

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    Покойният проф.Вучков казваше-,,Във всяка телевизия започнаха да готвят,да пържат кюфтета и да се правят на улави."

    15:50 23.02.2026

  • 8 Пфуу

    1 0 Отговор
    Абе що не пуснат някой свестен филм ами само с манджи ни занимават.

    17:10 23.02.2026