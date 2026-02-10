Ралф Файнс издаде кой ще го наследи като Лорд Волдемор в сериала за Хари Потър (ВИДЕО)

Холивудският актьор Ралф Файнс неволно разпали нова вълна от спекулации около предстоящия телевизионен сериал за Хари Потър на HBO, след като намекна, че вече е намерен актьорът за ролята на лорд Волдемор. В коментар на червения килим по време на премиерата на филма „28 години по-късно: Храмът от кости“ актьорът, превърнал се в емблематичното лице на Черния лорд във филмовия франчайз, посочи като свой възможен наследник звездата от „Остри козирки“ и „Опенхаймер“ Килиън Мърфи.

По информация на The Sun Ралф Файнс е бил попитан кой според него би трябвало да поеме ролята в новата екранизация, на което той отговорил: „Казаха ми, че вече е избран, нали? Мисля, че Килиън Мърфи е много добър. Много добър избор.“ В разпространено в TikTok видео актьорът изглежда осъзнава, че може би е изпреварил официално съобщение, като допълва: „Аз вече казах, че мисля, че Килиън Мърфи е много добър. Мислех, че са го избрали… не е ли така?“ и се обръща към екипа си за потвърждение.

До момента HBO не е обявявала актьор, който да поеме ролята на Волдемор, а остава неясно дали Файнс е разполагал с вътрешна информация или е реагирал на дългогодишните спекулации от страна на фенове, които искат да видят именно ирландската звезда в тази роля. Самият Килиън Мърфи вече е отхвърлял подобни слухове. В подкаста Happy Sad Confused с Джош Хоровиц актьорът заяви, че не знае нищо за подобен кастинг и подчерта, че „да наследиш нещо, изиграно от Ралф Файнс, е изключително трудно“, определяйки го като „абсолютна легенда в актьорството“.

Въпреки това името на Килиан Мърфи от години циркулира сред феновете като логичен избор заради способността му да пресъздава сложни и мрачни персонажи. Реакциите онлайн обаче са смесени. Част от почитателите на поредицата изразяват съмнение, че актьор с наскоро спечелен „Оскар“ би се включил в телевизионен римейк, докато други смятат, че евентуално участие би било пазено в строга тайна и именно Ралф Файнс е по-вероятният източник на неволно разкритие.

Междувременно HBO постепенно разкрива останалата част от актьорския състав на сериала, който ще предложи нова, по-подробна интерпретация на книгите на Дж. К. Роулинг. Потвърдено е, че Джон Литгоу ще влезе в ролята на Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър ще изиграе Минерва Макгонагъл, Папа Есиеду ще бъде Северус Снейп, а Ник Фрост ще се превъплъти в Рубеус Хагрид.

Сериалът, който се очаква да дебютира в следващите години, вече е сред най-обсъжданите телевизионни проекти, а въпросът кой ще наследи Ралф Файнс като основния злодей Волдемор остава един от най-големите нерешени елементи около продукцията. Екипът на сериала загатна само, че фенове може да разберат за избора им едва когато той се появи на малкия екран.