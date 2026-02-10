Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ралф Файнс издаде кой ще го наследи като Лорд Волдемор в сериала за Хари Потър (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 15:31 592 1

Феновете открай време искат именно Килиан Мърфи да изиграе главния злодей в поредицата

Ралф Файнс издаде кой ще го наследи като Лорд Волдемор в сериала за Хари Потър (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Ралф Файнс неволно разпали нова вълна от спекулации около предстоящия телевизионен сериал за Хари Потър на HBO, след като намекна, че вече е намерен актьорът за ролята на лорд Волдемор. В коментар на червения килим по време на премиерата на филма „28 години по-късно: Храмът от кости“ актьорът, превърнал се в емблематичното лице на Черния лорд във филмовия франчайз, посочи като свой възможен наследник звездата от „Остри козирки“ и „Опенхаймер“ Килиън Мърфи.

По информация на The Sun Ралф Файнс е бил попитан кой според него би трябвало да поеме ролята в новата екранизация, на което той отговорил: „Казаха ми, че вече е избран, нали? Мисля, че Килиън Мърфи е много добър. Много добър избор.“ В разпространено в TikTok видео актьорът изглежда осъзнава, че може би е изпреварил официално съобщение, като допълва: „Аз вече казах, че мисля, че Килиън Мърфи е много добър. Мислех, че са го избрали… не е ли така?“ и се обръща към екипа си за потвърждение.

До момента HBO не е обявявала актьор, който да поеме ролята на Волдемор, а остава неясно дали Файнс е разполагал с вътрешна информация или е реагирал на дългогодишните спекулации от страна на фенове, които искат да видят именно ирландската звезда в тази роля. Самият Килиън Мърфи вече е отхвърлял подобни слухове. В подкаста Happy Sad Confused с Джош Хоровиц актьорът заяви, че не знае нищо за подобен кастинг и подчерта, че „да наследиш нещо, изиграно от Ралф Файнс, е изключително трудно“, определяйки го като „абсолютна легенда в актьорството“.

Въпреки това името на Килиан Мърфи от години циркулира сред феновете като логичен избор заради способността му да пресъздава сложни и мрачни персонажи. Реакциите онлайн обаче са смесени. Част от почитателите на поредицата изразяват съмнение, че актьор с наскоро спечелен „Оскар“ би се включил в телевизионен римейк, докато други смятат, че евентуално участие би било пазено в строга тайна и именно Ралф Файнс е по-вероятният източник на неволно разкритие.

Междувременно HBO постепенно разкрива останалата част от актьорския състав на сериала, който ще предложи нова, по-подробна интерпретация на книгите на Дж. К. Роулинг. Потвърдено е, че Джон Литгоу ще влезе в ролята на Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър ще изиграе Минерва Макгонагъл, Папа Есиеду ще бъде Северус Снейп, а Ник Фрост ще се превъплъти в Рубеус Хагрид.

Сериалът, който се очаква да дебютира в следващите години, вече е сред най-обсъжданите телевизионни проекти, а въпросът кой ще наследи Ралф Файнс като основния злодей Волдемор остава един от най-големите нерешени елементи около продукцията. Екипът на сериала загатна само, че фенове може да разберат за избора им едва когато той се появи на малкия екран.


