Влакът на „Хари Потър“ може да спре поради финансови проблеми

14 Февруари, 2026 11:08 455 1

Jacobite Steam Train пътува през живописна долина в Шотландия

Емблематичният шотландски влак, известен като Хогуортс Експрес от филмите за Хари Потър, може да бъде изваден от експлоатация поради финансови проблеми, съобщава The Scottish Sun.

Jacobite Steam Train пътува през живописна долина в Шотландия. Тръгва от Форт Уилям, пресича виадукта Гленфинан и пристига в пристанищния град Малайг. Превозва приблизително 70 000 пътници годишно. Влакът може да бъде изваден от експлоатация поради спорове за безопасността и финансови затруднения. Спорът за безопасността произтича от вратите на влака, които не са оборудвани с централно заключване. Внедряването на нови мерки може да струва 7 милиона паунда.

Съобщава се, че разписанието на влака за 2026 г. все още не е финализирано. Докато резервации за места по маршрутите се получават от туристи, компанията обработва само текущи оферти, които не включват Хогуортс Експрес. Транспортната компания все още не е решила съдбата на маршрута. Според главния изпълнителен директор на компанията обаче всяко намаляване на броя на курсовете ще навреди на бизнеса в близките градове: финансови затруднения очакват не само самата компания, но и местните ресторанти и хотели.

Отбелязва се също, че Jacobite Steam Train допринася с 19,3 милиона паунда годишно за шотландската икономика. За да покрие разходите за новите врати, съдът е предложил повишаване на цените на билетите за пътници.


