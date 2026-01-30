Сняг затрупа Невена Цонева и я остави без ток и връзка с цивилизацията

Изолираната от външния свят в затрупания от дълбок сняг град Априлци се оказа Невена Цонева. Вместо тревога и сигнали за помощ, изпълнителката изненада последователите си с клип, изпълнен с еуфория и философско настроение.

Сред снежните преспи и притихналите улици тя откри неочаквана красота в това да останеш насаме с мислите си, на метри от старопланинския първенец връх Ботев, без срокове, без графици и без шум от „цивилизацията“.

В краткото видео Невена описва реалната картина в Априлци – два дни без електричество, тъмни къщи и вечерна светлина, идваща единствено от фаровете на преминаващите автомобили. По думите ѝ снегът е достигнал 50–60 сантиметра, а градът изглежда като изваден от зимна картичка, в която времето сякаш е спряло. Половинката на бившия барабанист на „Ку-ку бенд“ Венелин Венков-Венко не скри, че условията са трудни, но тонът ѝ далеч не звучеше паникьосан.

Напротив – Невена Цонева призна, че в тази принудителна изолация намира нещо дълбоко приятно и дори освобождаващо. „Много ми е приятно, че снегът хрупа под краката ми. Че няма телефони, няма екрани… Че най-после можем да се обърнем към себе си“, сподели тя, превръщайки липсата на връзка със света в символ на рядка вътрешна тишина.

Кадрите от „бялата приказка“ бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи. Част от последователите ѝ изразиха притеснение за условията и липсата на ток, докато други ѝ завидяха за спокойствието и снежната идилия, далеч от шума на големия град.