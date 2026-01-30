Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сняг затрупа Невена Цонева и я остави без ток и връзка с цивилизацията

30 Януари, 2026 16:59

Въпреки това певицата се наслаждава на красивата природа и спокойствието

Сняг затрупа Невена Цонева и я остави без ток и връзка с цивилизацията - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изолираната от външния свят в затрупания от дълбок сняг град Априлци се оказа Невена Цонева. Вместо тревога и сигнали за помощ, изпълнителката изненада последователите си с клип, изпълнен с еуфория и философско настроение.

Сред снежните преспи и притихналите улици тя откри неочаквана красота в това да останеш насаме с мислите си, на метри от старопланинския първенец връх Ботев, без срокове, без графици и без шум от „цивилизацията“.

В краткото видео Невена описва реалната картина в Априлци – два дни без електричество, тъмни къщи и вечерна светлина, идваща единствено от фаровете на преминаващите автомобили. По думите ѝ снегът е достигнал 50–60 сантиметра, а градът изглежда като изваден от зимна картичка, в която времето сякаш е спряло. Половинката на бившия барабанист на „Ку-ку бенд“ Венелин Венков-Венко не скри, че условията са трудни, но тонът ѝ далеч не звучеше паникьосан.

Напротив – Невена Цонева призна, че в тази принудителна изолация намира нещо дълбоко приятно и дори освобождаващо. „Много ми е приятно, че снегът хрупа под краката ми. Че няма телефони, няма екрани… Че най-после можем да се обърнем към себе си“, сподели тя, превръщайки липсата на връзка със света в символ на рядка вътрешна тишина.

Кадрите от „бялата приказка“ бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи. Част от последователите ѝ изразиха притеснение за условията и липсата на ток, докато други ѝ завидяха за спокойствието и снежната идилия, далеч от шума на големия град.


  • 1 Хамалски услуги

    17 3 Отговор
    Колеги? Местим?

    17:00 30.01.2026

  • 2 Дреме ми

    15 2 Отговор
    За тая мачка

    17:04 30.01.2026

  • 3 Голяма

    19 0 Отговор
    сензация , бе ! Сняг сред зима !

    17:06 30.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    16 0 Отговор
    Ако те завари снега а тая мачка в някоя уютна вила с камина и меко креватче хич ми не трябва лято !!!

    17:07 30.01.2026

  • 5 Бай Данчо

    6 1 Отговор
    Опаааа преместих го

    17:12 30.01.2026

  • 6 Никой

    4 0 Отговор
    Сигурно е приятно - но съвсем без ток.

    17:13 30.01.2026

  • 7 без ток

    9 1 Отговор
    Ще я питам като й се парализира вибратора.

    17:13 30.01.2026

  • 8 Това

    10 0 Отговор
    Си е подарък , а не бедствие ! Яка мацка , дърва в камината , питиета в бара , и дай дай дай...

    17:19 30.01.2026

  • 9 значи....

    6 0 Отговор
    Такива репортажи направо ме разнежват.Очите ми дори се напълниха със сълзи.Останах със себе си и поплаках.От друга страна ми е чудно пък как такава жена ще остане сама?Приликата със студентско есе е голяма.

    17:23 30.01.2026

  • 10 Много сме прости

    0 0 Отговор
    През шнура ми е за тази госпожа никоя. Защо изобщо я отразявате

    18:06 30.01.2026

  • 11 Снежанка

    0 0 Отговор
    Май и без да я затрупа снега и без да и спират тока, пак няма много "връзка с цивилизацията", ама щом това е толкова важна новина, добре.

    18:14 30.01.2026

  • 12 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Много важно.

    18:24 30.01.2026