Жителите на румънски окръг получиха две предупреждение за падащи обекти
Жителите на румънски окръг получиха две предупреждение за падащи обекти

27 Февруари, 2026 10:46 644 9

В сряда вечерта два изтребителя F-16 бяха вдигнати заради дрон, който за кратко навлезе във въздушното пространство

Жителите на румънски окръг получиха две предупреждение за падащи обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на източния румънски окръг Тулча, който се намира близо до границата с Украйна, получиха две съобщения рано тази сутрин чрез системата за предупреждение Ро-Алърт (RO-ALERT) за опасност от падащи обекти, предават местните медии, цитирани от БТА.

Министерството на националната отбрана на страната съобщи, че радари са засекли дрон в украинското въздушно пространство, насочващ се на север от окръг Тулча. Безпилотният летателен апарат обаче не е навлязъл в румънското въздушно пространство и в 07:47 ч. местно (и българско) време тревогата е била отменена.

„Министерството на националната отбрана постоянно наблюдава въздушното пространство, в тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО, за да гарантира сигурността и териториалната цялост на Румъния“, се посочва в позиция на ведомството.

В сряда вечерта два изтребителя F-16 бяха вдигнати от военна база Фетещ заради дрон, който за кратко навлезе във въздушното пространство на Румъния. Това се случи, след като няколко украински градове бяха подложени на руски удари, предадоха Франс прес и Ройтерс.


  • 1 Ясно

    15 1 Отговор
    Продажбата на памперси се завиши бомбастично.

    10:49 27.02.2026

  • 2 ЖЕЛЕЗЕН КУПОЛ

    13 0 Отговор
    F-16 НЯМА ДА ПРЕДПАЗИ ЖИТЕЛИТЕ ОТ ПАДАЩИТЕ ПРЕДМЕТИ И В ТАЯ ВРЪЗКА ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ХОДИ С ТЕНДЖЕРА НА ГЛАВАТА.ДНЕС В РУМЪНИЯ УТРЕ В ЦЕЛИЯ ЕВРОСЪЮЗ И НАТО

    Коментиран от #5, #6

    10:54 27.02.2026

  • 3 Пич

    14 2 Отговор
    Украйна започва война с Румъния...???

    10:55 27.02.2026

  • 4 Някой

    10 2 Отговор
    Да дадат въздушен коридор по границата. Както тук дадоха при войната в Югославия и дори за прелитане над нас за Турция. Тук са паднали поне 3 ракети тогава. А румънците да внимават украинците да не им свалят самолети и хеликоптери, което вече направиха.

    10:55 27.02.2026

  • 5 Някой

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЖЕЛЕЗЕН КУПОЛ":

    Преди имаше виц, че при ядрена атака, да се завиеш в бял чаршаф и да тръгнеш към гробищата.

    Коментиран от #7

    10:57 27.02.2026

  • 6 Конфети "Земя-въздух-земя "

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЖЕЛЕЗЕН КУПОЛ":

    Падащите предмети ще са от Ф-16🤣🤣🤣

    10:57 27.02.2026

  • 7 Ретро спомен

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    ...и да легнеш върху Калашника, да не се разтече по теб.

    10:58 27.02.2026

  • 8 МАМАЛИ.....

    6 0 Отговор
    .....ГАРИТЕ ДА НАБЛЮДАВАТ КОМШИИТЕ ОТ КРАИНА , МАЙ ТЕ ИМ ПУСКАТ НЛО 👀😂 .........

    11:00 27.02.2026

  • 9 Трол

    8 0 Отговор
    Това е метеорния поток Украиниди.

    11:02 27.02.2026

