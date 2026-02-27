Пинк и Шакира с първи номинации за въвеждане в Залата на славата на рокендрола

Организационният комитет на Залата на славата на рокендрола публикува списъка с номинираните за въвеждане през 2026 г.

Краткият списък включва 17 изпълнители, представляващи различни жанрове, от поп до хеви метъл. Сред номинираните са Фил Колинс, Шакира, Марая Кери, Пинк, водещият вокалист на Sade, и британските метъл групи Iron Maiden. Били Айдъл и Joy Division. New Order също бяха включени, въпреки че преди това не успяха да се класират.

За някои изпълнители като Пинк и Шакира, това ще бъде първата им номинация. Според правилата за допустимост, трябва да са изминали поне 25 години от издаването на първия им комерсиален запис. Победителите ще бъдат гласувани от над 1200 представители на музикалната индустрия.

Миналия август списание Forbes обяви най-богатия изпълнител в света - Jay-Z (истинско име Шон Картър). Нетното състояние на Картър се оценява на 2,6 милиарда долара.

Нарастващото богатство на съпруга на Бионсе го издигна пред Тейлър Суифт в списъка с повече от милиард долара.

Изданието отбелязва, че откакто стана първият милиардер в хип-хопа през 2019 г., Джей Зи е увеличил състоянието си повече от два пъти благодарение на доходоносния си бизнес с алкохол. През 2021 г. гигантът в производството на спиртни напитки LVMH придоби 50% дял в неговата шампанска къща Armand de Brignac.