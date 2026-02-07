HBO с нов сериал по видеоиграта Baldur’s Gate

HBO разработва сериал, базиран на популярната поредица видеоигри Baldur’s Gate. Крейг Мейзин, известен с Chernobyl и The Last of Us, ще създаде проекта. Датата на премиерата все още не е обявена, съобщава Deadline.

За разлика от повечето адаптации на видеоигри, сериалът няма да преразказва съществуващите истории. Вместо това действието ще се развива след Baldur’s Gate 3, включвайки както добре познати герои от играта, така и напълно нови персонажи.

„След като прекарах близо 1000 часа в създаването на невероятния свят на Baldur’s Gate 3, за мен беше сбъдната мечта да продължа историята, създадена от Larian и Wizards of the Coast“, споделя Мейзин.

Въпреки че Larian, разработчиците на Baldur’s Gate 3, не участват директно, Крис Пъркинс - бивш ръководител на сюжета в Wizards of the Coast - ще бъде консултант по проекта. Именно Wizards of the Coast издава настолната игра Dungeons & Dragons, на която се базира Baldur’s Gate 3.

Крейг Мейзин ще изпълнява ролята на създател, сценарист, изпълнителен продуцент и шоурънър на сериала. Сред останалите изпълнителни продуценти са Жаклин Леско, Сесил О’Конър и Габриел Марано.