Появиха се първи СНИМКИ на Майли Сайръс от снимачната площадка на "Хана Монтана"

Майли Сайръс предизвика вълна от носталгия сред почитателите си, след като бе забелязана в Малибу с емблематичната руса перука на Хана Монтана – образът, който я превърна в глобална тийн сензация преди точно 20 години.

33-годишната носителка на „Грами“ бе заснета зад волана на черен кабриолет Ford Mustang – същият модел автомобил, използван от нейното екранно алтер его в хитовия сериал на Disney Channel. Около нея се виждаше снимачен екип, а визията ѝ включваше характерната платинено руса коса, големи слънчеви очила и изцяло черен тоалет, допълнен от тънък златист шал, преметнат около талията като колан.

Сцените са част от подготовката за предстоящия специален епизод на „Хана Монтана“ за 20-годишнината на шоуто, който ще бъде излъчен в платформата Disney+ на 24 март – точно 20 години след премиерата на пилотния епизод на сериала. Продукцията е замислена като ретроспективен телевизионен проект, посветен на културното влияние на поредицата и нейното отражение върху цяло поколение зрители.

Специалното издание ще бъде водено от подкаст водещата Алекс Купър („Call Her Daddy“) и се очаква да включва откровен разговор с Майли Сайръс, архивни кадри от снимачния процес и възстановки на емблематични декори от сериала, сред които и прочутият гардероб на Хана Монтана – централен елемент от сюжета, символизиращ двойния живот на героинята.

„Тази ‘Hannahversary’ е моят начин да отпразнувам и да благодаря на феновете, които са до мен вече 20 години“, заяви Сайръс в изявление по повод проекта. През последните години изпълнителката нееднократно е говорила за сложните си отношения с ранната си слава и трансформацията си от тийн идол в утвърден поп артист с отличия, включително „Грами“ за хита „Flowers“.

Сериалът „Хана Монтана“, излъчван между 2006 и 2011 г., се превърна в един от най-успешните проекти на Disney Channel, генерирайки концертни турнета, филмова адаптация и мултимилионни приходи от музика и мърчандайз. Годишнината бележи не само телевизионен юбилей, но и значим етап в кариерата на звездата Майли Сайръс, която се превърна в световна суперзвезда и бе удостоена с приза "Легенда" на Дисни преди 2 години, което я превърна в най-младата получателка на наградата.