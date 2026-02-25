Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кой ще е поредната жертва на Мамника?

25 Февруари, 2026 14:16 980 18

  • мамник-
  • сериал-
  • нов епизод-
  • бнт

Не пропускайте да разберете в осмия епизод на криминалната мистерия този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

Кой ще е поредната жертва на Мамника? - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Осми пореден четвъртък зрителите на БНТ 1 ще станат част от криминалната мистерия „Мамник“. В село Вракола тъмните, загадъчни събития стават все по-заплетени, а отговорите изглеждат все по-неясни и все по-далеч.

Изчезването на разследващия полицай Камен (Йордан Ръсин) ще предизвика паника в колегите му Божана (Екатерина Лазаревска) и Митко (Мариян Стефанов). Двамата ще направят всичко възможно, за да открият Камен жив, но дали ще успеят да намерят правилните следи, които да ги отведат при него?

Кой ще е поредната жертва на Мамника?
Кадър: БНТ

Междувременно по-възрастните хора в селото ще си припомнят истории от близкото минало, свързани с черната птица. Спомените им и случващото се ще съберат малки частици от пъзела, които ще стреснат любимите герои още повече.

Как Лазар ще повлияе на случващото се? Каква е историята на Мамника? Не пропускайте да разберете в новия епизод този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.


Оценка 2.9 от 10 гласа.
Подобни новини


  • 1 Горките

    19 5 Отговор
    Зрители.

    14:19 25.02.2026

  • 2 хахахаха

    18 9 Отговор
    явно никой не го гледа тоя измамник щом така редовно го рекламирате

    14:22 25.02.2026

  • 3 гост

    12 9 Отговор
    Сериала става, тука нашите "критици" явно очакваха нещо тип нетфликс с милиони бюджет. Сериала е мистерия, действието няма как да се развива бързо, не е екшън. Но и БНТ имат вина с трейлъра, защото който не е чел книгата и не знае за какво иде реч, очакват екшън.

    14:22 25.02.2026

  • 4 нИграмотен

    12 3 Отговор
    Ни на интирисува

    14:23 25.02.2026

  • 5 Винелино ма

    6 3 Отговор
    Събирай екипа и си търсете нова работа

    14:24 25.02.2026

  • 6 Кой ще е поредната жертва на Тикфата?

    7 3 Отговор
    вярващите му мазохисти на избри

    Коментиран от #15

    14:27 25.02.2026

  • 7 Как

    4 0 Отговор
    кой ? Измамника !

    14:34 25.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Мамниците в момента са заети с прехвърлянето собствеността върху Петрохан на Буцита, Шишита и световни затопляния.
    Лошото е, че наскоро някой цицелковизира мамниците, та са нещо в ступор с опорките, неподпряни изглеждат😂😂😂

    14:35 25.02.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    Калушев може би!?🤔🖕🤔

    14:36 25.02.2026

  • 10 Художник и детектив

    4 0 Отговор
    Читателите на факти

    14:38 25.02.2026

  • 11 ШЕФА

    10 3 Отговор
    Жертвата е бълг.зрител,който е заливан простотийте на Халваджян.

    14:41 25.02.2026

  • 12 Абе

    6 7 Отговор
    всички , които гледат таи тъпотия са жертви !

    14:41 25.02.2026

  • 13 Има още много

    8 0 Отговор
    В училище, в кръжока по етнография ни бяха споменали и за нещо, което се нарича житомамник, но забравих какво беше това. Иначе нашите традиционни народни митологични представи са много интересни и, ако се заеме талантлив сценарист и режисьор, можем да направим поредица филми, които да са много по-успешни от западните филми на вампирска тематика, които станаха актуални през последните 15-20 години. И в нашите народни митологични сказания се говори за вампири, плътеници, върколаци, таласъми, караконджоли, самодиви, русалки, вещици, змейове и лами (змеят е добър и пази селото, а ламята е зла и вредоносна; при силна гъмотевична буря се вярва, че змеят гони ламята, а тя го замерва с парчета от подница). Старите българи са вярвали и в други демонични същества, те са описани в книгите на най-строто поколение наши етнографи, които са събирали теренен материал още през 19-и век. Записвали са разкази на старци, които са им казвали, че "моята баба, когато е била дете е чула това от стари хора". Значи са успели да запишат вярвания, битували още през 18-и век.

    14:47 25.02.2026

  • 14 Немам време за губенье

    3 3 Отговор
    Кво е туй Маминка...за ко иде реч у тва нещо?

    14:47 25.02.2026

  • 15 А на

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кой ще е поредната жертва на Тикфата?":

    Крътуната кой ще е поредната жертва? Безмозъчните путинисти .

    14:49 25.02.2026

  • 16 Един

    2 1 Отговор
    Не моя спа ... от притеснения...

    14:51 25.02.2026

  • 17 Да, да

    4 0 Отговор
    Все още не съм разбрал кой уби Лора Палмър.

    15:30 25.02.2026

  • 18 665

    3 0 Отговор
    Зрителят естествено!
    Толкова некадърен филм отдавна бях гледал.

    15:44 25.02.2026