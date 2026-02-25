Кой ще е поредната жертва на Мамника?

Осми пореден четвъртък зрителите на БНТ 1 ще станат част от криминалната мистерия „Мамник“. В село Вракола тъмните, загадъчни събития стават все по-заплетени, а отговорите изглеждат все по-неясни и все по-далеч.

Изчезването на разследващия полицай Камен (Йордан Ръсин) ще предизвика паника в колегите му Божана (Екатерина Лазаревска) и Митко (Мариян Стефанов). Двамата ще направят всичко възможно, за да открият Камен жив, но дали ще успеят да намерят правилните следи, които да ги отведат при него?

Кадър: БНТ

Междувременно по-възрастните хора в селото ще си припомнят истории от близкото минало, свързани с черната птица. Спомените им и случващото се ще съберат малки частици от пъзела, които ще стреснат любимите герои още повече.

Как Лазар ще повлияе на случващото се? Каква е историята на Мамника? Не пропускайте да разберете в новия епизод този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.