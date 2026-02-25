Кой ще е поредната жертва на Мамника?

Осми пореден четвъртък зрителите на БНТ 1 ще станат част от криминалната мистерия „Мамник“. В село Вракола тъмните, загадъчни събития стават все по-заплетени, а отговорите изглеждат все по-неясни и все по-далеч.
Изчезването на разследващия полицай Камен (Йордан Ръсин) ще предизвика паника в колегите му Божана (Екатерина Лазаревска) и Митко (Мариян Стефанов). Двамата ще направят всичко възможно, за да открият Камен жив, но дали ще успеят да намерят правилните следи, които да ги отведат при него?
Междувременно по-възрастните хора в селото ще си припомнят истории от близкото минало, свързани с черната птица. Спомените им и случващото се ще съберат малки частици от пъзела, които ще стреснат любимите герои още повече.
Как Лазар ще повлияе на случващото се? Каква е историята на Мамника? Не пропускайте да разберете в новия епизод този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горките
14:19 25.02.2026
2 хахахаха
14:22 25.02.2026
3 гост
14:22 25.02.2026
4 нИграмотен
14:23 25.02.2026
5 Винелино ма
14:24 25.02.2026
6 Кой ще е поредната жертва на Тикфата?
Коментиран от #15
14:27 25.02.2026
7 Как
14:34 25.02.2026
8 Тити на Кака
Лошото е, че наскоро някой цицелковизира мамниците, та са нещо в ступор с опорките, неподпряни изглеждат😂😂😂
14:35 25.02.2026
9 Мими Кучева🐕
14:36 25.02.2026
10 Художник и детектив
14:38 25.02.2026
11 ШЕФА
14:41 25.02.2026
12 Абе
14:41 25.02.2026
13 Има още много
14:47 25.02.2026
14 Немам време за губенье
14:47 25.02.2026
15 А на
До коментар #6 от "Кой ще е поредната жертва на Тикфата?":Крътуната кой ще е поредната жертва? Безмозъчните путинисти .
14:49 25.02.2026
16 Един
14:51 25.02.2026
17 Да, да
15:30 25.02.2026
18 665
Толкова некадърен филм отдавна бях гледал.
15:44 25.02.2026