Кралица на ужаса: Уинона Райдър се присъединява към сериала "Wednesday" (ВИДЕО)

Уинона Райдър се присъединява към актьорския състав на третия сезон на хитовия сериал на Netflix „Wednesday“, което отбелязва ново сътрудничество с режисьора и изпълнителен продуцент Тим Бъртън, както и нова среща с Джена Ортега след работата им по продължението на „Бийтълджус“.

54-годишната актриса, позната от филми като „Едуард Ножиците“ и сериала „Stranger Things“, е сред петте нови имена, обявени за предстоящия сезон. Уинона Райдър има дългогодишна професионална връзка с Бъртън, с когото е работила по четири филма, сред които култовият „Бийтълджус“ от 1988 г., както и неговото продължение от 2024 г., където си партнира с Джена Ортега.

В официално изявление Тим Бъртън заяви: „Много се радвам, че Уинона се присъединява към нас. Тя пасва идеално на този свят. Освен това е скъп приятел. Винаги се чувствам щастлив, когато работя с нея.“

В сериала актрисата ще изиграе ролята на мистериозната Табита, за която все още няма подробности. Възможно е тя да е нов преподавател в академията "Невърмор", където участ децата на семейство Адамс. Феновете са във възторг и вече гадаят. Промоционалното видео, публикувано от Нетфликс обаче предоставя още една мистерия - тайнствен герой на име Балтазар, към чието име има въпросителен знак. Феновете вече се чудят коя ли ще е звездата, която ще изиграе мистериозната роля. Възможно ли е Тим Бъртън да включи в поредицата друг свой любимец - Джони Деп, предстои да разберем.

Освен Райдър, към третия сезон се присъединяват Крис Сарандън, Ноа Тейлър, Оскар Морган и Кенеди Мойър. Те ще си партнират с вече обявената Ева Грийн, която влиза в ролята на сестрата на Мортиша - Офелия Адамс, както и с основния актьорски състав, включително Джена Ортега, Катрин Зита-Джоунс и Луис Гусман.

Създателите и изпълнителни продуценти на сериала Ал Гоф и Майлс Милър коментираха началото на продукцията така: „С мрачно удоволствие отваряме отново портите на Академията „Невърмор“, докато започваме работа по трети сезон. Благодарим на нашия непоколебим актьорски състав и екип за отдадеността им към атмосферата на гибел и мрак. На феновете – ценим вашето търпение и ненаситните ви онлайн теории, които вдъхновиха нови кошмари. Този сезон ще посрещнем нови ученици, нови преподаватели и ще разровим дълго погребани тайни на семейство Адамс.“

Новината идва малко след като Уинона Райдър приключи работата си по петия и последен сезон на „Stranger Things“, където в продължение на години изпълняваше ролята на Джойс Байърс. През ноември 2025 г. актрисата направи рядка публична поява със своя дългогодишен партньор, модния дизайнер Скот Маккинли Хан, на премиерата на последния сезон в Холивуд. Двамата, които са заедно от 2011 г., традиционно пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Междувременно интересът към „Wednesday“ остава висок. Иустин Костинести, статист в първия сезон, който изигра върколак, сподели в интервю за подкаста Curiously впечатленията си от работата с основния актьорски състав. По думите му Джена Ортега е била „много срамежлива“, често със слушалки и изцяло съсредоточена в ролята си, но същевременно „любезна към всички и винаги поздравяваща екипа“.

Сериалът „Wednesday“, който се излъчва ексклузивно в платформата Netflix, се превърна в един от най-гледаните проекти на стрийминг гиганта, а третият сезон се очаква да затвърди позициите му като водещо заглавие в жанра на готическата фентъзи драма.