Катерина Евро с ново амплоа: свежа прическа и семейни мигове, които разтопяват сърцата

Катерина Евро е една от най-обичаните фигури на българската сцена, оставяйки трайна следа с участията си в киното, театъра и телевизията. Емблематична със своята усмивка и изискан стил, актрисата дълго време бе разпознаваема и с дългата си до раменете коса.

Но Катето Евро доказа, че винаги е време за промяна. На рождения ден на писателя Добромир Банев тя се появи с напълно нова, смела прическа, която изненада както приятелите ѝ, така и многобройните ѝ фенове. Във видеото, споделено в Instagram, актрисата показа не само свежия си вид, но и тортата, която лично бе приготвила за празника - съпроводена с присъщото ѝ чувство за хумор и шегата за „личната им лекарка“, седнала до нея.

Освен с остроумие, Катето Евро е известна с любовта си към домашния уют и семейството. В последните часове тя сподели два кадъра, които демонстрират силната връзка между поколенията. На първата снимка са Александър Кадиев и баба му - майката на Катето - прегърнати и щастливи в своята компания. На втората пък виждаме самата Катерина с 10-годишната ѝ внучка, която гордо носи името на популярната си баба.

„Саши и мама и Кати и аз“, написа актрисата към снимките, предизвиквайки вълна от емоции сред последователите си. Мнозина отбелязаха невероятната прилика между поколенията, а други коментираха, че и като майка, и като баба, Катето носи „все същия мил поглед и същата голяма любов“.

Не на последно място, Катерина Евро и Ивелина Чоева демонстрират, че близките отношения „снаха-свекърва“ могат да бъдат топли, хармонични и изпълнени с уважение, разбивайки всички клишета по темата.

Източник: Ladyzone.bg.