Катерина Евро с ново амплоа: свежа прическа и семейни мигове, които разтопяват сърцата

Катерина Евро е една от най-обичаните фигури на българската сцена, оставяйки трайна следа с участията си в киното, театъра и телевизията. Емблематична със своята усмивка и изискан стил, актрисата дълго време бе разпознаваема и с дългата си до раменете коса.
Но Катето Евро доказа, че винаги е време за промяна. На рождения ден на писателя Добромир Банев тя се появи с напълно нова, смела прическа, която изненада както приятелите ѝ, така и многобройните ѝ фенове. Във видеото, споделено в Instagram, актрисата показа не само свежия си вид, но и тортата, която лично бе приготвила за празника - съпроводена с присъщото ѝ чувство за хумор и шегата за „личната им лекарка“, седнала до нея.
Освен с остроумие, Катето Евро е известна с любовта си към домашния уют и семейството. В последните часове тя сподели два кадъра, които демонстрират силната връзка между поколенията. На първата снимка са Александър Кадиев и баба му - майката на Катето - прегърнати и щастливи в своята компания. На втората пък виждаме самата Катерина с 10-годишната ѝ внучка, която гордо носи името на популярната си баба.
„Саши и мама и Кати и аз“, написа актрисата към снимките, предизвиквайки вълна от емоции сред последователите си. Мнозина отбелязаха невероятната прилика между поколенията, а други коментираха, че и като майка, и като баба, Катето носи „все същия мил поглед и същата голяма любов“.
Не на последно място, Катерина Евро и Ивелина Чоева демонстрират, че близките отношения „снаха-свекърва“ могат да бъдат топли, хармонични и изпълнени с уважение, разбивайки всички клишета по темата.
Източник: Ladyzone.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А ве тя прическата свежа...!
10:55 08.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Джо
Коментиран от #31
10:57 08.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Казват, че
11:02 08.02.2026
10 Била преди 40 години
11:02 08.02.2026
11 ДРТ ПРЧ
11:05 08.02.2026
12 Гошо
11:06 08.02.2026
13 Даааа!
11:12 08.02.2026
14 Реалист||
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Много грешите! Не съм театровед, но обичам театъра и често ходя на постановки! Гледах Сашо Кадиев още като абсолвент в дипломната постановка на випуска. Толкова ме впечатли само той, че се постарах да запомня никому неизвестната до тогава фамилия. Защото бях сигурна, че това момче един ден ще го гледаме много! И така стана! Медиите го направиха “Сашето на мама”! А като ти казват че си някой и това ти носи плюсове, ще се възползваш! Работи много и се справя в различни жанрове, защото просто е талантлив! А за Катерина Евро, защо я свързват само с един филм -“Оркестър без име”.Някой гледал ли е и помни ли филма “Равновесие”?Ако се поразровите в българската филмотека1980-1980 години, доста ще се изненадате. И от сценарии и от режисура и от музика, да не говорим за актьорите!!! Уважавайте трудолюбивите хора около вас и се поучете!
11:17 08.02.2026
15 гост
11:17 08.02.2026
16 абе,
11:21 08.02.2026
17 Иван Грозни
11:24 08.02.2026
18 Мисиристан
11:29 08.02.2026
19 Дъртата кифла пак ни занимава с ненормал
11:35 08.02.2026
20 9689
11:49 08.02.2026
21 То бива халосии
Не й прилича вече на годините тези халосии.
11:55 08.02.2026
22 Тома
Коментиран от #24
12:07 08.02.2026
23 Варна
12:09 08.02.2026
24 аха
До коментар #22 от "Тома":Тази със снаха и, и някакъв парфюм или нещо такова.
12:28 08.02.2026
25 Не искам да съм добре,а Вуте да е зле
12:29 08.02.2026
26 Кънчо Паткодеров
12:30 08.02.2026
27 Ние не можем първо да я забравим тая
12:54 08.02.2026
28 ахахах
13:01 08.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мнение
До коментар #7 от "Джо":Ежедневно ни заливат със Стоичковци, Дари, евро Катета и всекви други оядени противни личности, които никой (нормален не следи), НО сайтове като този продължават да ни заливат с новини за тия???
Явно е необходима смяната на главния редактор във факти, понеже голяма част от статиите (дето одобряват) са по-безинтересни и от шегите на такива като Иван и Андрей!!!
13:36 08.02.2026