Катерина Евро с ново амплоа: свежа прическа и семейни мигове, които разтопяват сърцата

8 Февруари, 2026 10:50

Смела промяна в прическата и сърдечни моменти с поколенията показват новото амплоа на актрисата

Катерина Евро е една от най-обичаните фигури на българската сцена, оставяйки трайна следа с участията си в киното, театъра и телевизията. Емблематична със своята усмивка и изискан стил, актрисата дълго време бе разпознаваема и с дългата си до раменете коса.


Но Катето Евро доказа, че винаги е време за промяна. На рождения ден на писателя Добромир Банев тя се появи с напълно нова, смела прическа, която изненада както приятелите ѝ, така и многобройните ѝ фенове. Във видеото, споделено в Instagram, актрисата показа не само свежия си вид, но и тортата, която лично бе приготвила за празника - съпроводена с присъщото ѝ чувство за хумор и шегата за „личната им лекарка“, седнала до нея.

Освен с остроумие, Катето Евро е известна с любовта си към домашния уют и семейството. В последните часове тя сподели два кадъра, които демонстрират силната връзка между поколенията. На първата снимка са Александър Кадиев и баба му - майката на Катето - прегърнати и щастливи в своята компания. На втората пък виждаме самата Катерина с 10-годишната ѝ внучка, която гордо носи името на популярната си баба.

„Саши и мама и Кати и аз“, написа актрисата към снимките, предизвиквайки вълна от емоции сред последователите си. Мнозина отбелязаха невероятната прилика между поколенията, а други коментираха, че и като майка, и като баба, Катето носи „все същия мил поглед и същата голяма любов“.

Не на последно място, Катерина Евро и Ивелина Чоева демонстрират, че близките отношения „снаха-свекърва“ могат да бъдат топли, хармонични и изпълнени с уважение, разбивайки всички клишета по темата.

Източник: Ladyzone.bg.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ве тя прическата свежа...!

    33 1 Отговор
    Ама кожата по лицето и шията...да не казвам...

    10:55 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Джо

    42 2 Отговор
    Боже,ка да се укрием от тази напаст!?

    Коментиран от #31

    10:57 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Казват, че

    28 4 Отговор
    отново ѝ тръгнал цикъла и може да има нов Сашко.

    11:02 08.02.2026

  • 10 Била преди 40 години

    31 4 Отговор
    Бабето да си гледа платката и унуците и да не плаши хората.

    11:02 08.02.2026

  • 11 ДРТ ПРЧ

    45 2 Отговор
    ЗА КАТЕТО ЗНАМ ЧЕ ИЗИГРА ЕДНА ДОБРА РОЛЯ В "ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ". СЛЕД ТОВА НЕ ИСКАМ НИТО ДА ЧЕТА, НИТО ДА ГЛЕДАМ ИЛИ КОМЕНТИРАМ НЕЙНОТО ИЛИ НА СЕМЕЙСТВОТО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ. ПРОСТО МИ ИДВАТ В ПОВЕЧЕ.

    11:05 08.02.2026

  • 12 Гошо

    33 3 Отговор
    Стара чанта с нова дръжка...Не става.

    11:06 08.02.2026

  • 13 Даааа!

    24 1 Отговор
    Сравнете снимката с видеото. Да живее фотошопа!

    11:12 08.02.2026

  • 14 Реалист||

    10 19 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Много грешите! Не съм театровед, но обичам театъра и често ходя на постановки! Гледах Сашо Кадиев още като абсолвент в дипломната постановка на випуска. Толкова ме впечатли само той, че се постарах да запомня никому неизвестната до тогава фамилия. Защото бях сигурна, че това момче един ден ще го гледаме много! И така стана! Медиите го направиха “Сашето на мама”! А като ти казват че си някой и това ти носи плюсове, ще се възползваш! Работи много и се справя в различни жанрове, защото просто е талантлив! А за Катерина Евро, защо я свързват само с един филм -“Оркестър без име”.Някой гледал ли е и помни ли филма “Равновесие”?Ако се поразровите в българската филмотека1980-1980 години, доста ще се изненадате. И от сценарии и от режисура и от музика, да не говорим за актьорите!!! Уважавайте трудолюбивите хора около вас и се поучете!

    11:17 08.02.2026

  • 15 гост

    23 4 Отговор
    Една роля в "Оркестър без име" ,където изигра себе си- "умна", "даровита", и "скромна" "девица", каквато е била през целия си живот!

    11:17 08.02.2026

  • 16 абе,

    18 0 Отговор
    Прическата може да е свежа но не на нейното лице.Не и отива,състарява я още повече.Колкото до компанията и,тя открай време се заобикаля само с хора тип Дим Дуков,друг не може да я изтърпи по-дълго.

    11:21 08.02.2026

  • 17 Иван Грозни

    7 1 Отговор
    И обикновения човек се разтапя ама от друго.

    11:24 08.02.2026

  • 18 Мисиристан

    18 2 Отговор
    Цял матриал за една нова прическа... Ели, утре за нов грим, дерзай!!

    11:29 08.02.2026

  • 19 Дъртата кифла пак ни занимава с ненормал

    19 3 Отговор
    Ненормалните и, сега е на ред и рогатия елен Сашко!

    11:35 08.02.2026

  • 20 9689

    17 3 Отговор
    Противно семейство......

    11:49 08.02.2026

  • 21 То бива халосии

    16 2 Отговор
    ама това е направо инфантилно.
    Не й прилича вече на годините тези халосии.

    11:55 08.02.2026

  • 22 Тома

    13 1 Отговор
    Има една реклама като покажат катето веднага си плюя в пазвата от страх.

    Коментиран от #24

    12:07 08.02.2026

  • 23 Варна

    17 1 Отговор
    Не знам що ни занимавате с тази празна от съдържание особа...

    12:09 08.02.2026

  • 24 аха

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    Тази със снаха и, и някакъв парфюм или нещо такова.

    12:28 08.02.2026

  • 25 Не искам да съм добре,а Вуте да е зле

    3 10 Отговор
    Хора, злобата разболява!Защо не се научите да не плюете по талантливите?!Катя ще я запомните с една роля, въпреки че има доста други, но все пак ще я ЗАПОМНИТЕ,нали?! А вас с какво ще ви помнят?!😂

    12:29 08.02.2026

  • 26 Кънчо Паткодеров

    6 0 Отговор
    Градинката наторена ли е?

    12:30 08.02.2026

  • 27 Ние не можем първо да я забравим тая

    6 1 Отговор
    Че тя живее в кучевизиите и изкача и от кенефите вече

    12:54 08.02.2026

  • 28 ахахах

    7 0 Отговор
    Ами сега си прилича на типична пенсионерка, която си купува вестниците Трета възраст и Минаха години.

    13:01 08.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Джо":

    Ежедневно ни заливат със Стоичковци, Дари, евро Катета и всекви други оядени противни личности, които никой (нормален не следи), НО сайтове като този продължават да ни заливат с новини за тия???

    Явно е необходима смяната на главния редактор във факти, понеже голяма част от статиите (дето одобряват) са по-безинтересни и от шегите на такива като Иван и Андрей!!!

    13:36 08.02.2026