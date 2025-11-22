Новини
Любопитно »
Кейт Мидълтън разкри на какво се дължи по-светлата ѝ коса (СНИМКИ)

22 Ноември, 2025 18:51 2 213 4

  • кейт мидълтън-
  • коса-
  • промяна-
  • прическа-
  • блондинка-
  • изсветляване

Косата на принцесата от известно време е доста по-руса от обичайното кафяво, а зад промяната стои едно вдъхновение

Кейт Мидълтън разкри на какво се дължи по-светлата ѝ коса (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейт Мидълтън разкри причината за промяната в цвета на косата си, след като през последните месеци появите ѝ с по-светъл нюанс привлякоха внимание в британските медии. Принцесата на Уелс присъства на благотворителното събитие Royal Variety Performance в Лондон заедно с принц Уилям, където сподели подробности за външния си вид по време на разговор с актрисата Сю Полард. Според Daily Mail, 76-годишната артистка я похвали за по-светлия оттенък, а Мидълтън отговорила, че косата ѝ е „изсветляла от слънцето“.

През септември принцесата се появи на събитие в лондонския Природонаучен музей с каремелено рус тон, което беше първата ѝ публична поява с толкова светла коса. Само два дни по-късно обаче, по време на Световното първенство по ръгби за жени, цветът отново бе значително по-тъмен, близък до характерния ѝ кестеняв нюанс.

На Royal Variety Performance Мидълтън проведе кратък разговор и с певицата Джеси Джей. По-късно изпълнителката съобщи, че двете са обсъдили преживяванията си, свързани с диагнозата рак. Джеси Джей обяви през юни, че се бори с ранен стадий на рак на гърдата, а през юли потвърди, че заболяването не се е разпространило след успешна операция. Принцесата на Уелс съобщи за собственото си лечение през март 2024 г., а през септември обяви, че е в ремисия. В изявление тогава тя подчерта, че приключването на химиотерапията е донесло „огромно облекчение“, но процесът на възстановяване продължава.

Събитието в Лондон бележи и първата поява на Кейт и Уилям на червен килим от две години насам. Принцесата, която отглежда трите си деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи – за първи път се върна към официални ангажименти през септември 2024 г., след като приключи превантивната си химиотерапия. По време на посещение в болницата в Колчестър през юли тя коментира, че периодът след лечението е изключително труден, тъй като пациентите вече не са под постоянни медицински грижи, но все още не могат да се върнат напълно към обичайния ритъм на живот.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Събино

    7 0 Отговор
    мисирко, спри се. Намери си работа.

    19:01 22.11.2025

  • 2 Кралската особа

    5 3 Отговор
    Ако предложи фекалиите си вместо торта. Ще се спуснат кой да ги изяде. Факт. Толкова прости сънародници се народиха.

    19:10 22.11.2025

  • 3 Налудник

    6 3 Отговор
    То слънцето й е изпържило и междуушното пространство, затова ги реди такива врели-некипели.

    19:12 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.