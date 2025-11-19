Синът на Анджелина Джоли с драстична промяна - розова коса (СНИМКИ)

Нокс Джоли-Пит, 17-годишният син на Анджелина Джоли, беше забелязан в Лос Анджелис с нова ярка визия, която предизвика интерес заради приликата ѝ с прочутата розова прическа на актрисата от края на 90-те години. Тийнейджърът се появи с къса прическа в пастелно розово със стърчащи кичури, облечен в светлорозов суитшърт и дънки с флорални бродерии, докато пазаруваше с приятел в супермаркет в Лос Фелиз.

Силният цветови акцент напомня на ярко розовата прическа, с която Джоли се появи през 1998 г. във филма „Playing by Heart“, където играе редом до Шон Конъри, Джена Роуландс и Райън Филип. Прическата ѝ от тази продукция остава една от най-разпознаваемите в кариерата ѝ, въпреки че в по-късните години актрисата спазва по-естествена и тъмна цветова гама. Натуралният цвят на косата ѝ обаче е тъмно русо, какъвто имат и трите ѝ биологични деца – Нокс, Вивиен и Шайло.

Angelina Jolie’s son Knox, 17, debuts bold hair transformation in nod to famous mom https://t.co/gDc74vKtOY pic.twitter.com/HNIBezaIWR — Page Six (@PageSix) November 18, 2025

Семейството на Анджелина Джоли не за първи път прави визуални препратки към минали нейни роли. През април 2024 г. Шайло, която вече не използва фамилията на баща си, се появи с плитки в стил „Томб Рейдър“. По-рано същата година Захара, студентка в Spelman College, носеше бяла рокля на премиерата на „Maria“, която мнозина сравниха с роклята на Марк Бауър, с която Джоли се появи на наградите „Оскар“ през 2004 г.

Всички шест деца на актрисата застанаха на нейна страна в дългогодишния ѝ развод с Брад Пит, като според медийни публикации той поддържа минимален контакт с тях. Разводът, продължил почти десет години, беше финализиран през декември 2024 г., като източници твърдят, че промяна в позицията на Пит е настъпила след намеса на неговата настояща партньорка Инес де Рамон.

В предишни интервюта Анджелина Джоли е заявявала, че децата ѝ са изиграли ключова роля в преодоляването на трудния период около раздялата. Тя сподели пред Vogue, че майчинството я е „спасило“ и я е накарало да погледне на живота по различен начин.