Синът на Анджелина Джоли с драстична промяна - розова коса (СНИМКИ)

19 Ноември, 2025 14:59 2 520 14

Нокс Джоли-Пит изненада с новата си прическа

Синът на Анджелина Джоли с драстична промяна - розова коса (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нокс Джоли-Пит, 17-годишният син на Анджелина Джоли, беше забелязан в Лос Анджелис с нова ярка визия, която предизвика интерес заради приликата ѝ с прочутата розова прическа на актрисата от края на 90-те години. Тийнейджърът се появи с къса прическа в пастелно розово със стърчащи кичури, облечен в светлорозов суитшърт и дънки с флорални бродерии, докато пазаруваше с приятел в супермаркет в Лос Фелиз.

Силният цветови акцент напомня на ярко розовата прическа, с която Джоли се появи през 1998 г. във филма „Playing by Heart“, където играе редом до Шон Конъри, Джена Роуландс и Райън Филип. Прическата ѝ от тази продукция остава една от най-разпознаваемите в кариерата ѝ, въпреки че в по-късните години актрисата спазва по-естествена и тъмна цветова гама. Натуралният цвят на косата ѝ обаче е тъмно русо, какъвто имат и трите ѝ биологични деца – Нокс, Вивиен и Шайло.

Семейството на Анджелина Джоли не за първи път прави визуални препратки към минали нейни роли. През април 2024 г. Шайло, която вече не използва фамилията на баща си, се появи с плитки в стил „Томб Рейдър“. По-рано същата година Захара, студентка в Spelman College, носеше бяла рокля на премиерата на „Maria“, която мнозина сравниха с роклята на Марк Бауър, с която Джоли се появи на наградите „Оскар“ през 2004 г.

Всички шест деца на актрисата застанаха на нейна страна в дългогодишния ѝ развод с Брад Пит, като според медийни публикации той поддържа минимален контакт с тях. Разводът, продължил почти десет години, беше финализиран през декември 2024 г., като източници твърдят, че промяна в позицията на Пит е настъпила след намеса на неговата настояща партньорка Инес де Рамон.

В предишни интервюта Анджелина Джоли е заявявала, че децата ѝ са изиграли ключова роля в преодоляването на трудния период около раздялата. Тя сподели пред Vogue, че майчинството я е „спасило“ и я е накарало да погледне на живота по различен начин.


