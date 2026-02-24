Новини
Неразпознаваем: Вижте Ергенът Стоян с гъста черна коса (СНИМКИ)

24 Февруари, 2026 15:31

  • стоян димов-
  • ергенът-
  • коса-
  • прическа

По време на кариерата си на модел Стоян Димов е изглеждал доста по-различно от сега

Неразпознаваем: Вижте Ергенът Стоян с гъста черна коса (СНИМКИ) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зрителите на „Ергенът“ вече свързват Стоян Димов от сезон 5 с характерната му бръсната глава – визия, която го отличава сред останалите двама Ергени Марин и Кристиян. Оказва се обаче, че това не винаги е бил неговият стил.

В по-стари негови снимки, публикувани в социалните мрежи, 30-годишният пловдивчанин е с класическа къса мъжка прическа – оформена отстрани и отзад, с по-дълга горна част. С тази визия той изглежда тотално различно – по-скоро в посока на типичен градски мъж. Да не говорим, че изглежда и доста по-млад, но уви, снимките са правени и преди поне 5 години. Контрастът с настоящия му външен вид е видим: обръснатата глава придава по-строго и категорично излъчване, което на екран стои по-отчетливо.

Публикация, споделена от Stoyan Dimov (@stoyan__dimov)

Промяната не остава незабелязана и от феновете на формата, които коментират, че настоящата му визия допринася за по-силното му телевизионно присъствие. В шоуто Стоян залага на изчистен стил на обличане и сдържано поведение, макар да се определя като "чикименто" или с други думи "луда глава" и артистичен.

Извън риалити формата Стоян е завършил право, като в последствие е решил да нагази дълбоко в бизнеса с недвижими имоти. Сега обаче той иска да пробие и в света на актьорството. В архивните му кадри присъстват и снимки от модния подиум, което обяснява увереността му пред камера – той е висок 185 см и има опит като модел.

В личната си визитка в „Ергенът“ Стоян заявява, че е „щастлив, но не и влюбен“, и търси жена, която да бъде едновременно жизнерадостна и емоционално интелигентна. Засега участието му се развива без крайни жестове, но външната му трансформация – от класическа прическа към напълно обръсната глава – остава една от най-коментираните подробности около него.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    8 1 Отговор
    Добре обръснал главата, ама защо сложил очила? Да изглежда по-умен ли?

    15:35 24.02.2026

  • 2 в кратце

    5 0 Отговор
    Стоян Димов има тотална алопеция.

    15:36 24.02.2026

  • 3 Никой

    2 1 Отговор
    Гласувай за Тошко Йорданов .

    15:39 24.02.2026

  • 4 Има ни пак

    9 0 Отговор
    Не чета подобни клюки за световно неизвестни мераклии за слава. И пари.

    15:40 24.02.2026

  • 5 Анти

    13 0 Отговор
    Неприятна визия на гол охлюв и мазен гласец .

    Коментиран от #6

    15:52 24.02.2026

  • 6 Бачо е баччо

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анти":

    Тоя,като го гледам ще си остане ерген ако ще да му доставят цял...харем...

    Коментиран от #7

    16:54 24.02.2026

  • 7 ами,

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бачо е баччо":

    И той е влязал за да се рекламира,актьорче иска да става.Иначе не ми дава вид на висок 1.85.Като застане до другите двама е най-нисък.Особено до Мартин който бил 1.90.Не ме кефи,Крис също.

    17:45 24.02.2026