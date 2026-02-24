Неразпознаваем: Вижте Ергенът Стоян с гъста черна коса (СНИМКИ)

Зрителите на „Ергенът“ вече свързват Стоян Димов от сезон 5 с характерната му бръсната глава – визия, която го отличава сред останалите двама Ергени Марин и Кристиян. Оказва се обаче, че това не винаги е бил неговият стил.

В по-стари негови снимки, публикувани в социалните мрежи, 30-годишният пловдивчанин е с класическа къса мъжка прическа – оформена отстрани и отзад, с по-дълга горна част. С тази визия той изглежда тотално различно – по-скоро в посока на типичен градски мъж. Да не говорим, че изглежда и доста по-млад, но уви, снимките са правени и преди поне 5 години. Контрастът с настоящия му външен вид е видим: обръснатата глава придава по-строго и категорично излъчване, което на екран стои по-отчетливо.

Промяната не остава незабелязана и от феновете на формата, които коментират, че настоящата му визия допринася за по-силното му телевизионно присъствие. В шоуто Стоян залага на изчистен стил на обличане и сдържано поведение, макар да се определя като "чикименто" или с други думи "луда глава" и артистичен.

Извън риалити формата Стоян е завършил право, като в последствие е решил да нагази дълбоко в бизнеса с недвижими имоти. Сега обаче той иска да пробие и в света на актьорството. В архивните му кадри присъстват и снимки от модния подиум, което обяснява увереността му пред камера – той е висок 185 см и има опит като модел.

В личната си визитка в „Ергенът“ Стоян заявява, че е „щастлив, но не и влюбен“, и търси жена, която да бъде едновременно жизнерадостна и емоционално интелигентна. Засега участието му се развива без крайни жестове, но външната му трансформация – от класическа прическа към напълно обръсната глава – остава една от най-коментираните подробности около него.