Унми Мосаку: От детската мечта за сцена до номинациите за Оскар

Като малко дете, Унми Мосаку винаги е мечтала да стане актриса, вдъхновена от любовта си към мюзикъла „Ани“ от 80-те години. „Гледах „Ани“ всеки ден след училище“, казва 39-годишната Мосаку в скорошно интервю за „The Graham Norton Show“. „Казах на майка ми и сестра ми: ‘Не искам да се занимавам с математика и икономика, мисля, че искам да бъда актриса.’ Те ме попитаха: ‘Как ще го направиш?’ А аз казах: ‘Не знам.’“

За да намери отговор, тя потърси в Google актьорския състав на любимия си филм и така се запозна с възможностите в индустрията. Районът около Манчестър и Салфорд, където израства, е известен с изключителни таланти, сред които и Албърт Фини. „Той е учил в Кралската академия за драматични изкуства“, казва Мосаку. „Това беше първият път, когато чух за театрално училище, така че се явих на прослушване и ме приеха. Това промени живота ми.“

Мосаку е номинирана за БАФТА за най-добра поддържаща актриса за ролята си на Ани във филма „Грешници“, дни след като получава и номинация за Оскар в същата категория. Филмът, режисиран от Райън Куглър, проследява Майкъл Б. Джордан в ролята на близнаци, които защитават родния си град от опасни свръхестествени сили през 1930-те години.

„Когато изпитвам съмнения, тревога или страх, се връщам към уроците от „Грешници“ или от ролята на Ани“, споделя Мосаку. „Всеки път си мисля: ‘Ето тук Ани ми е била полезна днес.’“

През 2016 г. Мосаку печели БАФТА за ролята си на Глория Тейлър във филма „Damilola, Our Loved Boy“, разказващ трагичната история на 10-годишния ученик Дамилола Тейлър, убит през 2000 г. в Лондон.

Нейната актьорска кариера започва в пиесата „The Great Theatre of the World“, последвана от роли в минисериала „Moses Jones“, сериалите „Vera“ и „Лутер“ и участието ѝ като д-р Верити Уилис (Хънтър Б-15) в сериала „Локи“ на Marvel, а по-късно и във филма „Дедпул и Върколака“.

В началото на миналия месец Мосаку сложи край на слуховете за бременност с отворено писмо до читателите на Vogue. Актрисата, която очаква второто си дете, споделя: „В моята нигерийска култура такива новини се пазят в тайна. Всичко в мен се съпротивлява да го споделя публично - не защото не съм благодарна или щастлива, а защото това е едно от малкото неща, които трябва да задържа за себе си.“

„Успехът на ‘Грешници’, актьорският състав и екипът, които станаха като семейство, и подкрепата на публиката ми дадоха нова популярност. През следващите седмици ще бъда в центъра на вниманието по време на сезона на наградите - и ще го правя с все по-нарастващ корем.“

Източник: Dir.bg