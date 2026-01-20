Новини
Аманда Сейфрид: Наградите Оскар са безсмислени. Помните ли кой е спечелил преди 10 години!?

20 Януари, 2026 17:31

Според актрисата номинацията е много по-важна от печеленето на наградата Оскар

Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Аманда Сайфред заяви, че спечелването на „Оскар“ не е сред личните ѝ приоритети, като подчерта, че е изградила стабилна кариера и без отличието на Американската филмова академия. В интервю за The New Yorker актрисата коментира, че след като е стигнала дотук без наградата, не вижда причина тя да бъде определяща за нея сега.

„Помните ли кой спечели през последните десет години? Не победата е важна, а номинацията“, каза Сайфред. По думите ѝ именно номинациите дават тласък напред и променят възприятието към актьора, но самата статуетка не е задължителна. Тя допълни, че дългосрочният успех в професията се гради чрез осъзнати избори – баланс между авторски проекти и мащабни комерсиални продукции, които носят както удоволствие, така и финансова стабилност.

Аманда Сайфред все още няма „Оскар“, но през 2021 г. получи номинация за поддържаща женска роля за участието си във филма „Mank“. Последната ѝ работа в „The Testament of Ann Lee“ ѝ донесе номинации за „Златен глобус“ и Critics’ Choice в категорията за най-добра актриса, което според наблюдатели може да предвещава и интерес от страна на Академията.

Актрисата отбеляза, че дори и да не получи номинация тази година, смята, че вече е доказала професионалните си качества и постепенно печели доверие за по-сложни и рискови роли. „Кариерата има възходи и спадове, а общественото възприятие се мени. Аз обаче съм последователна в изборите и ценностите си“, посочи тя.

Холивудската звезда, позната с ролята си в "Гадни момичета" добави, че в момента се намира в добра позиция и благодарение на търговския успех на „Прислужницата“, като призна, че не всеки проект постига очакваните резултати. По думите ѝ дори филми с голям потенциал понякога се представят по-слабо, което е естествена част от актьорската професия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдааа

    3 0 Отговор
    Който удраи коляно пред Цион получава "Оскар", а въпросния "Оскар" е оръжите за контрол и подчинение над кино гилдията и съответно влияние над масите! Ако не вярвате питайте "честния ционист" 😉

    17:35 20.01.2026

  • 2 Абе

    6 0 Отговор
    Момата е много права

    17:36 20.01.2026

  • 3 незнайко

    5 0 Отговор
    Хубавелка , нека да я гледаме все по често !

    17:38 20.01.2026

  • 4 МИНУВАЧ

    5 0 Отговор
    НИЕ НЕ ПОМНИМ МИНАЛОГОДИШНИТЕ.... ТИ НИ ПИТАШ ЗА ПРЕДИ 10

    17:42 20.01.2026

  • 5 Хмм

    2 0 Отговор
    точно преди 10 години помня, "Спотлайт" за сексуалните блудства с деца в американската католическа църква

    17:54 20.01.2026