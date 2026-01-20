Аманда Сейфрид: Наградите Оскар са безсмислени. Помните ли кой е спечелил преди 10 години!?

Холивудската актриса Аманда Сайфред заяви, че спечелването на „Оскар“ не е сред личните ѝ приоритети, като подчерта, че е изградила стабилна кариера и без отличието на Американската филмова академия. В интервю за The New Yorker актрисата коментира, че след като е стигнала дотук без наградата, не вижда причина тя да бъде определяща за нея сега.

„Помните ли кой спечели през последните десет години? Не победата е важна, а номинацията“, каза Сайфред. По думите ѝ именно номинациите дават тласък напред и променят възприятието към актьора, но самата статуетка не е задължителна. Тя допълни, че дългосрочният успех в професията се гради чрез осъзнати избори – баланс между авторски проекти и мащабни комерсиални продукции, които носят както удоволствие, така и финансова стабилност.

Аманда Сайфред все още няма „Оскар“, но през 2021 г. получи номинация за поддържаща женска роля за участието си във филма „Mank“. Последната ѝ работа в „The Testament of Ann Lee“ ѝ донесе номинации за „Златен глобус“ и Critics’ Choice в категорията за най-добра актриса, което според наблюдатели може да предвещава и интерес от страна на Академията.

Актрисата отбеляза, че дори и да не получи номинация тази година, смята, че вече е доказала професионалните си качества и постепенно печели доверие за по-сложни и рискови роли. „Кариерата има възходи и спадове, а общественото възприятие се мени. Аз обаче съм последователна в изборите и ценностите си“, посочи тя.

Холивудската звезда, позната с ролята си в "Гадни момичета" добави, че в момента се намира в добра позиция и благодарение на търговския успех на „Прислужницата“, като призна, че не всеки проект постига очакваните резултати. По думите ѝ дори филми с голям потенциал понякога се представят по-слабо, което е естествена част от актьорската професия.