YouTube отнема наградите „Оскар“ от телевизията

18 Декември, 2025 11:45 498 0

  • награди-
  • оскар-
  • youtube-
  • телевизия

Академията за филмови изкуства и науки и YouTube сключиха многогодишно споразумение, което ще даде на YouTube ексклузивни глобални права за връчването на наградите Оскар

YouTube отнема наградите „Оскар“ от телевизията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ вече няма да се излъчва по телевизията от 2029 г., а вместо това ще се излъчва онлайн на платформата YouTube. Съобщението дойде от Академията за филмови изкуства и науки.

„Академията за филмови изкуства и науки и YouTube сключиха многогодишно споразумение, което ще даде на YouTube ексклузивни глобални права за връчването на наградите „Оскар“, започващи през 2029 г., със 101-вата церемония, и продължаващи до 2033 г.“, се казва в прессъобщение.

Академията отбеляза, че излъчването на видео платформата ще бъде достъпно за повече от два милиарда зрители по целия свят.

„Оскарите“ са американска филмова награда, връчвана ежегодно от Академията за филмови изкуства и науки. Те се считат за едни от най-престижните филмови награди в света.


