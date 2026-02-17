Вземете 50% отстъпка за хостинг от

На 96 г. почина носителят на "Оскар" майстор на документални филми Фредерик Вайсман

17 Февруари, 2026 07:44 436 1

Вайсман е удостоен с „Оскар“ през 2017 г.

На 96 г. почина носителят на "Оскар" майстор на документални филми Фредерик Вайсман - 1
Снимка: Интернет
Американският режисьор и майстор на документалните филми Фредерик Вайсман почина на 96-годишна възраст. Новината бе съобщена от компанията му Zipporah Films.

„С най-дълбока тъга Zipporah Films и семейство Вайсман съобщават за кончината на Фредерик Вайсман“, се казва в изявление на компанията на уебсайта ѝ.

По време на кариерата си, обхващаща близо шест десетилетия, Вайсман създава повече от 40 филма. Едно от последните му произведения е измисленият разказ „Двойка“ за връзката между Лев Толстой и съпругата му София Андреевна. Филмът е премиерно представен на филмовия фестивал във Венеция през 2022 г.

Вайсман е удостоен с „Оскар“ през 2017 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

