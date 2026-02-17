На 96 г. почина носителят на "Оскар" майстор на документални филми Фредерик Вайсман

Американският режисьор и майстор на документалните филми Фредерик Вайсман почина на 96-годишна възраст. Новината бе съобщена от компанията му Zipporah Films.

„С най-дълбока тъга Zipporah Films и семейство Вайсман съобщават за кончината на Фредерик Вайсман“, се казва в изявление на компанията на уебсайта ѝ.

По време на кариерата си, обхващаща близо шест десетилетия, Вайсман създава повече от 40 филма. Едно от последните му произведения е измисленият разказ „Двойка“ за връзката между Лев Толстой и съпругата му София Андреевна. Филмът е премиерно представен на филмовия фестивал във Венеция през 2022 г.

Вайсман е удостоен с „Оскар“ през 2017 г.