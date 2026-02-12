Новини
Любопитно »
Гергана Стоянова със саркастичен призив: Номинации за Оскар за видеата от "Петрохан" (СНИМКИ)

Гергана Стоянова със саркастичен призив: Номинации за Оскар за видеата от "Петрохан" (СНИМКИ)

12 Февруари, 2026 13:58 1 024 15

  • гергана стоянова-
  • актриса-
  • петрохан-
  • оскар-
  • сарказъм-
  • номинации-
  • откраднат живот

Публикацията на актрисата събра над 15 хиляди харесвания и коментари

Гергана Стоянова със саркастичен призив: Номинации за Оскар за видеата от "Петрохан" (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Гергана Стоянова, припомни за участието си в хитовия сериал „Откраднат живот“, и то с помощта на остър и ироничен коментар в социалните мрежи по повод видеозаписите от охранителните камери, разпространени след тройното убийство в Петрохан.

Публикацията ѝ във Facebook, описваща подробно снимачния процес и обработката на звука на продукцията, събра хиляди реакции и вълна от подкрепа – и съмнения.

„В месеца на Оскарите искам да предложа за номинация видеата, които всички видяхме в последните дни. За режисура. За операторско майсторство. За майсторско озвучаване. И най-вече – за оригинален сценарий., написа Гергана Стоянова в публикацията си и допълва:

„Когато снимахме в „Откраднат живот“, звукарите бяха плътно до нас. Без микрофон на гърдите ни не се чуваше нищо. А сега – от километри разстояние – чуваме и въздишки.“

С тези думи актрисата завършва своята публикация, призовавайки обществото да не се задоволява с „официалния монтаж“, а да търси истината зад трагедията, която завърши със смъртта на шестима души.

„Ако не сте съгласни с номинациите ми, тогава покажете, че сте достатъчно ядосани. След шест трупа, които в този филм не са само на кино.“

Коментарът на Гергана Стоянова идва на фона на засилващи се съмнения в общественото пространство относно автентичността на видеозаписите, заснети преди смъртта на тримата мъже в хижата и тримата край връх Околчица.

Мнозина подозират намеса на изкуствен интелект в кадрите, или поне сериозна обработка, а дори и напълно изфабрикуване на видеата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    13 0 Отговор
    Да пуснат още от камерата, тя не е записала само тези два откъса. Има още записи ако наистина има там камера.

    14:02 12.02.2026

  • 2 снизходително

    0 15 Отговор
    Актрисите имат право на некомпетентно мнение, особено когато са силно симпатични, ала в цял свят натривките от изгорял барут по дланите служат за доказателство пред всеки съд за произнасяне и на доживотни присъди.

    14:03 12.02.2026

  • 3 Гост

    12 0 Отговор
    А видеата на Толупа Бойко проснат по очи на леглото и Глок до главата и чекмедже с пачки от 500 евро номинал 2002г и кюлчета от 0.500 кг . Кой знае как го е издържала плейметката, а Баце свършил веднъж и заспал, като заклан.

    Коментиран от #9

    14:04 12.02.2026

  • 4 Браво

    16 1 Отговор
    Май само жени смеят да оспорват официалните версии на властите!"Мъжете говорят, каквото им наредят.

    14:05 12.02.2026

  • 5 Тук в тази измислена територия трябва

    9 1 Отговор
    всичко да се реже до кокал.
    ДАНС, МВР, Прокуратура, иначе Вие Българи, Вашите Семейства, Деца и Внуци са на ред в следващата серия Петрохан, или там нещо друго, сценарии башка.

    Коментиран от #7

    14:06 12.02.2026

  • 6 хихи

    0 3 Отговор
    а каква и е градинката?

    14:06 12.02.2026

  • 7 Мдаааа

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тук в тази измислена територия трябва":

    Ама ние , обикновенните българи не си даваме деца на 10 годинки на разни лами...

    Коментиран от #15

    14:07 12.02.2026

  • 8 Ззз

    5 0 Отговор
    Вече няколко дни свинcки тролове, пишман експерти, "независими" институции и прислужни политици са дружно впрегнати да пропагандират само една версия. Повече от очевидно е, че всичко е координирана кампания.

    14:10 12.02.2026

  • 9 Удавник

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    и за въображаема сламка се хваща при опит да се спасява от резила.
    Снимката с несъществуваща евро банкнота най-отгоре на вързоп представен за пачка. Поне да бяха сложили истинска банкнота за повече достоверност, ама де такава съобразителност.

    Коментиран от #11

    14:11 12.02.2026

  • 10 шопа

    3 0 Отговор
    След 200 метра отиваме у лево

    14:23 12.02.2026

  • 11 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Удавник":

    Да го съдят за фалшиви пари тогава,да ама не.

    14:26 12.02.2026

  • 12 газо

    0 0 Отговор
    отгазофустата

    14:28 12.02.2026

  • 13 "КИНООПЕРАТОРИТЕ" ОТ ДАНС

    1 0 Отговор
    са пълни некадърници. Тези "самоубийци" си говорят, шепнат едва ли не защото се прегръщат, чуваме ги, а кучето дето се скъсва да лае около тях да не е нямо... Такива манипулатори "анализираха" и записите за Мишо Бирата, Кокинов в тоалетната, записа на Тиквата дето вика, Еврохолд "не го уважавали" преди да купят ЧЕЗ. Въобще ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ, УВОЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ и ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ само ако МИНАТ ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА за връзки с мафията (ТИКВАТА и ПРАСЕТО и МНОГО ДРУГИ)

    14:37 12.02.2026

  • 14 липса на внимание

    0 1 Отговор
    Няма ли кой да я черпи една бира да се успокои?

    14:40 12.02.2026

  • 15 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаааа":

    Защото сме християни. Нека родителите се замислят, дали вероучението няма да действа като щит на техните деца срещу сектите!

    14:43 12.02.2026