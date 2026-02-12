Гергана Стоянова със саркастичен призив: Номинации за Оскар за видеата от "Петрохан" (СНИМКИ)

Актрисата Гергана Стоянова, припомни за участието си в хитовия сериал „Откраднат живот“, и то с помощта на остър и ироничен коментар в социалните мрежи по повод видеозаписите от охранителните камери, разпространени след тройното убийство в Петрохан.

Публикацията ѝ във Facebook, описваща подробно снимачния процес и обработката на звука на продукцията, събра хиляди реакции и вълна от подкрепа – и съмнения.

„В месеца на Оскарите искам да предложа за номинация видеата, които всички видяхме в последните дни. За режисура. За операторско майсторство. За майсторско озвучаване. И най-вече – за оригинален сценарий., написа Гергана Стоянова в публикацията си и допълва:

„Когато снимахме в „Откраднат живот“, звукарите бяха плътно до нас. Без микрофон на гърдите ни не се чуваше нищо. А сега – от километри разстояние – чуваме и въздишки.“

С тези думи актрисата завършва своята публикация, призовавайки обществото да не се задоволява с „официалния монтаж“, а да търси истината зад трагедията, която завърши със смъртта на шестима души.

„Ако не сте съгласни с номинациите ми, тогава покажете, че сте достатъчно ядосани. След шест трупа, които в този филм не са само на кино.“

Коментарът на Гергана Стоянова идва на фона на засилващи се съмнения в общественото пространство относно автентичността на видеозаписите, заснети преди смъртта на тримата мъже в хижата и тримата край връх Околчица.

Мнозина подозират намеса на изкуствен интелект в кадрите, или поне сериозна обработка, а дори и напълно изфабрикуване на видеата.