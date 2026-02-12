Гергана Стоянова със саркастичен призив: Номинации за Оскар за видеата от "Петрохан" (СНИМКИ)

Актрисата Гергана Стоянова, припомни за участието си в хитовия сериал „Откраднат живот“, и то с помощта на остър и ироничен коментар в социалните мрежи по повод видеозаписите от охранителните камери, разпространени след тройното убийство в Петрохан.
Публикацията ѝ във Facebook, описваща подробно снимачния процес и обработката на звука на продукцията, събра хиляди реакции и вълна от подкрепа – и съмнения.
„В месеца на Оскарите искам да предложа за номинация видеата, които всички видяхме в последните дни. За режисура. За операторско майсторство. За майсторско озвучаване. И най-вече – за оригинален сценарий., написа Гергана Стоянова в публикацията си и допълва:
„Когато снимахме в „Откраднат живот“, звукарите бяха плътно до нас. Без микрофон на гърдите ни не се чуваше нищо. А сега – от километри разстояние – чуваме и въздишки.“
С тези думи актрисата завършва своята публикация, призовавайки обществото да не се задоволява с „официалния монтаж“, а да търси истината зад трагедията, която завърши със смъртта на шестима души.
„Ако не сте съгласни с номинациите ми, тогава покажете, че сте достатъчно ядосани. След шест трупа, които в този филм не са само на кино.“
Коментарът на Гергана Стоянова идва на фона на засилващи се съмнения в общественото пространство относно автентичността на видеозаписите, заснети преди смъртта на тримата мъже в хижата и тримата край връх Околчица.
Мнозина подозират намеса на изкуствен интелект в кадрите, или поне сериозна обработка, а дори и напълно изфабрикуване на видеата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5556
14:02 12.02.2026
2 снизходително
14:03 12.02.2026
3 Гост
Коментиран от #9
14:04 12.02.2026
4 Браво
14:05 12.02.2026
5 Тук в тази измислена територия трябва
ДАНС, МВР, Прокуратура, иначе Вие Българи, Вашите Семейства, Деца и Внуци са на ред в следващата серия Петрохан, или там нещо друго, сценарии башка.
Коментиран от #7
14:06 12.02.2026
6 хихи
14:06 12.02.2026
7 Мдаааа
До коментар #5 от "Тук в тази измислена територия трябва":Ама ние , обикновенните българи не си даваме деца на 10 годинки на разни лами...
Коментиран от #15
14:07 12.02.2026
8 Ззз
14:10 12.02.2026
9 Удавник
До коментар #3 от "Гост":и за въображаема сламка се хваща при опит да се спасява от резила.
Снимката с несъществуваща евро банкнота най-отгоре на вързоп представен за пачка. Поне да бяха сложили истинска банкнота за повече достоверност, ама де такава съобразителност.
Коментиран от #11
14:11 12.02.2026
10 шопа
14:23 12.02.2026
11 Пешо
До коментар #9 от "Удавник":Да го съдят за фалшиви пари тогава,да ама не.
14:26 12.02.2026
12 газо
14:28 12.02.2026
13 "КИНООПЕРАТОРИТЕ" ОТ ДАНС
14:37 12.02.2026
14 липса на внимание
14:40 12.02.2026
15 разбира се
До коментар #7 от "Мдаааа":Защото сме християни. Нека родителите се замислят, дали вероучението няма да действа като щит на техните деца срещу сектите!
14:43 12.02.2026