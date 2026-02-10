Името на Франк Рибери бе забъркано в сериозен скандал

Името на бившия футболист на Байерн Мюнхен и френски национал Фрак Рибери се споменава поне шест пъти в "досиетата Епстийн", пише сайтът rmcsports.com.

В милионите документи, свързани с американския бизнесмен, обвинен в сексуални престъпления, и които го свързват с редица публични личности, вече бе забъркан и френският футбол в лицето на Рибери.

Името на 42-годишния Франк Рибери, който има 81 мача за националния тим на Франция, се споменава шест пъти в документ, който бе разкрит от американското министерство на правосъдието. Той се споменава от трето лица в случай за насилствени инциденти и мрежа от проститутки.

"Франк Рибери се опита да ме удари, докато бях в градината си. Той беше намерил телефона и адреса ми. Полицаите го усмириха и отведоха при колата ми", е записано в документа.

Към момента бившият футболист на Байерн и Олимпик Марсилия не е заплашен от съдебно дело. Самото му споменаване в "досиетата Епстийн" не предполага, че той може да се превърне в обвиняем.

"Това е фалшива новина", реагира адвокатът на Рибери Бруса Карло Алберто. Ще започна всички необходими съдебни процедури, за да санкционирам виновните за фалшивата новина, която е посегателство върху достойнството на клиента ми и семейството му", добавя той.