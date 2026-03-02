Новини
„BANGARANGA“ с най-много гледания само за 48 часа

2 Март, 2026 14:44 1 463 45

  • дара-
  • евровизия-
  • песен-
  • гледания-
  • dara-
  • bangaranga

Над 2,5 милиона в Instagram и TikTok

„BANGARANGA“ с най-много гледания само за 48 часа - 1
Снимка: Васил Германов
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За по-малко от 48 часа изпълнението на песента се превърна в най-гледаното видео сред тазгодишните участници в официалните Instagram и TikTok профили на конкурса „Евровизия“ - с над 2,5 милиона във всяка от двете платформи.

Със своята енергия и силна идентичност, DARA носи амбицията България отново да заеме място на голямата европейска сцена. След национална селекция, организирана от Българската национална телевизия, страната ни ще бъде представена с песента „BANGARANGA“ - динамична, дръзка и запомняща се заявка за силно българско присъствие в конкурса за песен „Евровизия“ през 2026 г. Вижте изпълнението на DARA:

Още в първите часове след финала песента предизвика силен интерес в социалните мрежи и сред общностите на конкурса. Във фенските форуми на Балканите „BANGARANGA“ вече се обсъжда като една от най-обещаващите заявки в региона. Ранните коментари подчертават сценичната харизма на DARA и потенциала на песента да се открои в полуфиналната конкуренция.

„BANGARANGA“ е енергийна експлозия - съвременна поп продукция с международен заряд. Заглавието носи асоциации за бунт и сила - метафора за вътрешната смелост да бъдеш себе си. „BANGARANGA“ не просто звучи съвременно - тя звучи уверено, глобално и конкурентно. Автори на музиката и текста са самата DARA, Anne Judith Wik, Christian Tarcea (Monoir) и гръцкият композитор Dimitris Kontopoulos.

Програмата на DARA веднага след приключилата селекция е на високи обороти. Днес певицата замина за Стокхолм, където ѝ предстои среща с режисьора и екипа, които ще работят по постановката на представянето ѝ във Виена. Започват репетиции на всички нива. Предстоят поредица от международни участия в официални евровизионни събития в различни европейски столици. Всички новини, подробности и ексклузивно съдържание от подготовката за конкурса могат да бъдат проследени в официалните социални мрежи на певицата.

„BANGARANGA“ с най-много гледания само за 48 часа
Снимка: Васил Германов

Песенният конкурс "Евровизия" 2026 ще се проведе във Виена, Австрия. България ще се състезава във втория полуфинал на 14 май, където „BANGARANGA“ ще направи своята международна премиера пред милионна телевизионна аудитория.


  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Банга ранга Чунга Чанга

    14:44 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    27 4 Отговор
    Не ми харесва. Има нещо крадено от Лейди Гага. Ако се изруси за участието, направо съвсем ще изплагиатства.

    Коментиран от #16

    14:45 02.03.2026

  • 3 Бозичка

    38 4 Отговор
    Никаква мелодия с техно и етно рими, безвкусен миш маш

    Коментиран от #7

    14:53 02.03.2026

  • 4 Бунга Бунга

    21 4 Отговор
    следвашия път за по-сигурно.

    14:53 02.03.2026

  • 5 Зрител

    34 5 Отговор
    Може да има гледания, но песента не струва нито пък изпълнението.

    14:54 02.03.2026

  • 6 Гуру Гарабед

    31 5 Отговор
    Няма ли кой да му каже на това недоразумение че не може да пее?и това не е обида,това е факт-тя не може да пее. Като песен -пълен провал. Слабооо.

    14:54 02.03.2026

  • 7 Хосе Палантир

    27 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бозичка":

    Много точно,безвкусен мишмаш

    14:55 02.03.2026

  • 8 Шоколоко

    28 2 Отговор
    Звучи като евтина чалга правена от ансолютен бездарник. Не става.

    14:56 02.03.2026

  • 9 Елизабет Цветанова кахъра

    5 1 Отговор
    Както ме е учила Анита от почивка когато цоцам млякото на нигериеца капка не оставям да капне. 🤭🤣🤭🤣🤭🤣

    14:56 02.03.2026

  • 10 Фарфалюлю

    23 2 Отговор
    После същата излиза пред медиите и се оплаква че я оплювали. Ами тя не може да пее бе хора. За песента-пълен чалга боклук.

    14:57 02.03.2026

  • 11 Потрес

    20 3 Отговор
    Сигания

    14:58 02.03.2026

  • 12 Тцтцтц

    21 2 Отговор
    Много скапана песен.

    14:59 02.03.2026

  • 13 БОЙ ДЖОРДЖЕ

    17 2 Отговор
    МИ ЧИ ТО
    МОБИ ФОНИТЕ ИМАТ ПО КВАЛИТЕТНИ ПЕСНИ

    14:59 02.03.2026

  • 14 добре но

    21 1 Отговор
    Тази песен мен не ме репрезентира по нкакъв начин. Не представя нишо мое , нито до няккъв намек за близост. Напълно ми е чужда като звучене, стилистика, излъчване и послание.

    А ако увеличите голотиите може да си подобрите гледанията и още повече.
    Дори в тубата можете да си направите проучване: едни и същи песни с едни и същи изпълнители но клиповете започват с първи кадър - голо бедро или нещо друго. В първия вариант гледанията винаги са милиони във втория може и 2-3 хиляди да са.

    Коментиран от #26

    15:00 02.03.2026

  • 15 БарбарЯни

    18 2 Отговор
    Така звучи когато малоумник прави песен и па.рцал го изпълнява. Пълни бездарници. Това не става даже и да ти докара диария.

    15:00 02.03.2026

  • 16 та па

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    леиди ти гарга е много яка сякаш. Извратения на макс.
    Падението на музиката.
    Сега малко се подобряват нещата. Но е далече от нивото на 20 век.

    Коментиран от #20

    15:01 02.03.2026

  • 17 Жулиен

    19 2 Отговор
    Това подобие на песен ми докарва запек.

    15:02 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 честен ционист

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "та па":

    Скоро всички ще случате руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    Коментиран от #30

    15:04 02.03.2026

  • 21 Иво

    3 11 Отговор
    Много яко парче, готово за световен пробив.

    Коментиран от #23

    15:05 02.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КокоДжъмбо Динефф

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иво":

    Ако някой съумее да пробие между баджаците на Дара, то има надежда и за парчето да пробие.

    15:07 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шолопев

    19 1 Отговор
    Цялата песен е гр,ух гр,ух гр,у,х гр,ух гр,ух,,, и ц.омби се ц.омбят. Тва е.

    Коментиран от #31

    15:08 02.03.2026

  • 26 Хахаха

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "добре но":

    Тва само Факултета може да представлява.

    15:08 02.03.2026

  • 27 Жилочев

    14 2 Отговор
    Дара е бездарна. Факт.

    15:09 02.03.2026

  • 28 ся принципно

    12 2 Отговор
    Не е добре светът да ни свързва все с ге йове и прос титутки, защото и в двата случая ни възприемат за е б ната страна.
    Не можахте ли нещо по мъжествено, нещо по хетеро, нещо по-близо до нашата култура да представите?
    Като ще е жена да е дама, като ще мъж да е юнак!
    Ако щете същите изпълнители пратете, но с коренно различна стилистика и послание!

    Коментиран от #32

    15:09 02.03.2026

  • 29 ак продължаваме така

    14 1 Отговор
    Новото поколение ще реагира само на безсмлени думи насочени към около коремните тръпки:

    Чунга Чнага, банга ранга скибиди, шес седем, минго мунго, бунга лунга и пр.

    15:12 02.03.2026

  • 30 ми зависи

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Всяко нещо представено в комбинация с квалитетни девойки се харесва.
    Е виж К. Попа как пробиха с никаква музика.
    И все пак държат някакво минимално ниво. Посланието им е "готини сме и го знаем".
    А на това тук посланието е ......

    Коментиран от #33

    15:15 02.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ми зависи":

    Качествената музика става за всякакви поводи и за празненства и по тъжни поводи, а най-добре е, когато текстът е разбираем за аудиторията, а не като англосаксонките песни, които Ганчо дори и не разбира, и напрактика не му действат подсъзнателно, както на целевата западна аудитория. Тоест, Ганчо слуша само мелодия, което е осакатена песен.

    15:22 02.03.2026

  • 34 Просто човек

    0 9 Отговор
    Харесвам песента! Успех! 🇧🇬🇪🇺

    15:24 02.03.2026

  • 35 чико

    8 0 Отговор
    Това , наречено песен , трябва да се казва БАНГАМАНГА !!!

    15:28 02.03.2026

  • 36 ХА ХА ХА

    9 0 Отговор
    ТЪПО ПОРНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗМИСЛИ. А КАК СЕ ВЪЗХИЩАВАТ САМО. Пълна МУТАЦИЯ.

    15:31 02.03.2026

  • 37 Боза

    8 0 Отговор
    Мулти-евро кючек

    15:32 02.03.2026

  • 38 Винкело

    8 0 Отговор
    Тони Димитрова я бъзикнала нещо и нарекла песента "джиджи-биджи". Таз се разсърдила и казала, че "банга-ранга" било на африкански и значело "революция". Толкоз за девойчето с големите амбици.

    15:33 02.03.2026

  • 39 младежа

    0 8 Отговор
    Харесвам тази песен и според мен ще бъде в топ 5 ! Успех на Дара , успех България !

    15:39 02.03.2026

  • 40 кауф ландов

    4 0 Отговор
    само ако я сравним с Италианската песен и ще видим, че пак не сме в час. Тенденцията е за завръщане на шлагерната музика. С тая песен имахме шанс да привлечем внимание само ако я бяха кръстили ганга-банга и имаше групова любов на сцената...

    15:47 02.03.2026

  • 41 курулацията

    1 0 Отговор
    Киро трябваше да го изберат с песента ала-бала ...

    15:51 02.03.2026

  • 42 Гост

    2 1 Отговор
    Аз го пуснах, щото помислих, че е гангбанга.

    15:52 02.03.2026

  • 43 НАДРУСАН

    4 1 Отговор
    Типично за GEN -Z обществото на ПП и ДА БЪЛГАРИЯ

    15:52 02.03.2026

  • 44 изтрит

    1 0 Отговор
    Ще ми делнахте интерпретацията на творбата бе, кауни?
    Това е ритъм, усетете го:

    ду пи ци ци
    ду пи ци ци
    ба жа ба жа ба жа

    Повтаря се три минки
    Има за фон:
    Ти ри ри рам та ра рам
    та ра рам .....

    Коментиран от #45

    15:55 02.03.2026

  • 45 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "изтрит":

    За Златния Орфей си.

    15:58 02.03.2026