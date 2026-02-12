Близък изнасилил пияна британска водеща, тя не го издала на полицията

Известната британска телевизионна водеща Ашли Джеймс припомни за изнасилването ѝ като тийнейджърка, предаде The Mirror, цитирайки водещата на „This Morning“. Джеймс казва, че инцидентът се е случил, докато е била още студентка. Тя не разкрива самоличността на нападателката си.
„Да, бях пияна, да, бях облечена елегантно. Но не беше моя вината“, каза тя.
Звездата коментира културата и обществото, които са склонни да обвиняват жертвите.
„Учим жените как да не бъдат изнасилвани, вместо да учим мъжете как да не изнасилват. Мъжете могат да спрат да ни изнасилват“, подчерта тя.
Майката на две деца добави, че не е съобщила за нападението в полицията.
„Не защото си мислех, че полицията няма да ми повярва, а защото този мъж не беше непознат в тъмна алея. Той беше мой приятел. Заради това години наред обвинявах само себе си. Дори сега ми е трудно да го мисля за изнасилвач“, призна тя.
