Близък изнасилил пияна британска водеща, тя не го издала на полицията

Близък изнасилил пияна британска водеща, тя не го издала на полицията

12 Февруари, 2026 08:14 1 280 16

  • ашли джеймс-
  • июнасилване-
  • телевизионна водеща

„Да, бях пияна, да, бях облечена елегантно. Но не беше моя вината“, каза Ашли Джеймс

Близък изнасилил пияна британска водеща, тя не го издала на полицията - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Известната британска телевизионна водеща Ашли Джеймс припомни за изнасилването ѝ като тийнейджърка, предаде The Mirror, цитирайки водещата на „This Morning“. Джеймс казва, че инцидентът се е случил, докато е била още студентка. Тя не разкрива самоличността на нападателката си.

„Да, бях пияна, да, бях облечена елегантно. Но не беше моя вината“, каза тя.

Звездата коментира културата и обществото, които са склонни да обвиняват жертвите.

„Учим жените как да не бъдат изнасилвани, вместо да учим мъжете как да не изнасилват. Мъжете могат да спрат да ни изнасилват“, подчерта тя.

Майката на две деца добави, че не е съобщила за нападението в полицията.

„Не защото си мислех, че полицията няма да ми повярва, а защото този мъж не беше непознат в тъмна алея. Той беше мой приятел. Заради това години наред обвинявах само себе си. Дори сега ми е трудно да го мисля за изнасилвач“, призна тя.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    И тая се сети след 20 години....иначе пияна била....

    08:16 12.02.2026

  • 2 Новичок

    10 1 Отговор
    !? Нападателка пък после мъж ???
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    08:17 12.02.2026

  • 3 Пешо

    11 0 Отговор
    И защо го съобщава сега?Приятни спомени ли?

    08:18 12.02.2026

  • 4 Тия

    12 0 Отговор
    Изнасилените след 50 годишна възраст се сещат само какво е било и се правят на изнасилени. Боже, боже какво време дойде, боже,,,след 20 години да те съдят за нещо, което може да е само в склерозиралата глава на някоя лелка в менопауза..

    08:20 12.02.2026

  • 5 Тъй тъй

    8 0 Отговор
    Една ми разправяше че я изнасилил познат преди 20 години. Обаче ми довери че никога не е получавала толкова силен оргазъм. Не исках вика, а получих най-силния оргазъм. Луда работа са тези жени.

    08:22 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Настанаха години,
    да се е.... роднини!
    💋🥳🤣🖕

    08:26 12.02.2026

  • 8 защо

    8 0 Отговор
    "Учим жените как да не бъдат изнасилвани, вместо да учим мъжете как да не изнасилват. Мъжете могат да спрат да ни изнасилват“

    "Тя не разкрива самоличността на нападателката си."

    ??????

    Коментиран от #14

    08:28 12.02.2026

  • 9 Забелязвам

    5 0 Отговор
    Че както започант да залязват, някои звезди се сещат за изнасилвания и други неща. Явно така задържат медийно внимание около игасващата си звездна кариера.... Селска работа, като на нашите чалгаджийки...

    08:31 12.02.2026

  • 10 митутурутки

    4 0 Отговор
    Не сигурна, че е изнасилена, но понеже е модерно да си митyтурутка и те така😉

    08:32 12.02.2026

  • 11 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Това означава , че много о харесало и иска още от същото !!!!! Първото дете от него ли е джеймс ?????

    08:34 12.02.2026

  • 12 газо

    2 0 Отговор
    отгазофустата

    08:34 12.02.2026

  • 13 Сигурен съм , че тая ще си спомни след

    2 0 Отговор
    Тридесет години и ще иска милиони за този кеф които е изпитала тогава !!!

    08:36 12.02.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "защо":

    Любовна третополова драма!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    08:38 12.02.2026

  • 15 Хаха

    1 0 Отговор
    Сичките пиян дето са ви налитали по морето ся ша ва съдят щот ни сте саоженили за тях

    08:40 12.02.2026

  • 16 мучо

    1 0 Отговор
    тя тая ако пие често, май и други шъ дъ са минали през нея....

    08:43 12.02.2026