Остър недостиг! Липса на ракети от САЩ спряла украинските F-16 да свалят руски дронове
  Тема: Украйна

Остър недостиг! Липса на ракети от САЩ спряла украинските F-16 да свалят руски дронове

5 Март, 2026 10:49 2 005 72

Заради недостига пилотите са били принудени да изпълняват дневни мисии и да се опитват да свалят дронове с бордните оръдия на самолетите

Остър недостиг! Липса на ракети от САЩ спряла украинските F-16 да свалят руски дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските изтребители F‑16 са останали почти три седмици без достатъчно ракети за прехващане на руски дронове и крилати ракети в края на миналата година, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на три източника, запознати със ситуацията.

Недостигът е възникнал между края на ноември и средата на декември, когато доставките от западните партньори на Украйна са се изчерпали точно в момент, когато Русия се е подготвяла за мащабна зимна въздушна кампания срещу украинската инфраструктура.

По данни на източниците украинските F-16 са разполагали само с ограничено количество американски ракети AIM‑9 Sidewinder за целия си самолетен парк. В определен момент пилотите практически не са имали ракети за въоръжение на изтребителите за близо месец.

Заради недостига пилотите са били принудени да изпълняват дневни мисии и да се опитват да свалят дронове с бордните оръдия на самолетите. Подобни операции обаче са били прекалено опасни през нощта, когато обикновено се извършват масираните руски атаки. В някои случаи пилотите са опитвали да използват и ракети, които преди това не са се задействали, след като са били обслужени повторно.

Ситуацията подчертава силната зависимост на украинската противовъздушна отбрана от западните доставки на оръжие. От началото на пълномащабната война Киев многократно предупреждава за критични недостизи на боеприпаси и системи за противовъздушна защита.

Според източниците доставките на ракети AIM-9 са били възобновени през декември, малко преди нова голяма руска атака. Не се уточнява кои държави са осигурили новите боеприпаси, но други източници посочват, че Германия и Канада са предоставяли такива ракети през последните месеци.

Изтребителите F-16, доставени на Украйна от европейски партньори през 2024 г., са част от въздушния компонент на украинската система за противовъздушна отбрана. Според източници те вече са участвали в прехващането на около 2000 руски дрона и ракети по време на бойни мисии.


Оценка 3.8 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА САЩ

    63 7 Отговор
    ИМ СЕ ВИДЯ ГОЛИЯ З@Д НИК. ХОЛИВУД

    Коментиран от #6, #7

    10:51 05.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    65 4 Отговор
    Тръмп се ядоса че Бай Дън и Зеленски са му обрали складовете с оръжие.Нарече Зеленски циркаджия изнудвач.

    10:52 05.03.2026

  • 3 Хахаха...

    36 2 Отговор
    Ура,украаа....и на края на Янко КА

    Коментиран от #71

    10:52 05.03.2026

  • 4 жаба

    7 46 Отговор
    И пак Путин няма да успее да направи нищо.

    Коментиран от #9, #10, #21

    10:53 05.03.2026

  • 5 Изобщо не ни интересува

    54 3 Отговор
    Защо ни занимавате с бандеровски драми?

    10:54 05.03.2026

  • 6 видя се

    2 20 Отговор

    До коментар #1 от "НА САЩ":

    на агент Краснов

    10:56 05.03.2026

  • 7 хаха 🤣

    4 41 Отговор

    До коментар #1 от "НА САЩ":

    остави го холивуд, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    11:00 05.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хохо Бохо

    39 5 Отговор

    До коментар #4 от "жаба":

    Така е. Краят на 404 всъщност е нищо. А хо х0лите можеше да си имат държава но решиха да я продадат на краварите

    Коментиран от #14

    11:01 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 "Ударът по най-голямото руско пристанище

    3 35 Отговор
    Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни.Пораженията по руски военни кораби след украинския удар срещу Новоросийск изглежда, са повече и много по-големи от първоначално съобщените. Става въпрос за фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, миночистачите „Валентин Пикул“ и „Иван Голубец“, корветите „Касимов“ и „Ейск“ и миночистач от проект 12700. Масивният удар по пристанището в Новоросийск е бил с участието на най-малко 200 дрона."

    Коментиран от #17

    11:03 05.03.2026

  • 13 Дориана

    35 3 Отговор
    Зеленски е наясно, че без Тръмп и ЕС Украйна отдавна щеше да загуби войната. Така, че Европейските лидери , които подклаждаха войната с оръжия и пари за корумпирана Украйна отслабиха своята икономика и привлякоха войната към Европа. Сега да си понесат последствията.

    Коментиран от #16

    11:04 05.03.2026

  • 14 Ха-ха

    4 30 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    То Русийката умря, ти за Украйна си се загрижи.!

    11:04 05.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    6 26 Отговор
    Доналд гениален !!!
    Уж преговаря с руските, иранските чалми пък в същото време ги бомби на поразия. Малодец ☝️😁

    11:05 05.03.2026

  • 16 Ха-ха

    4 32 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Кой каквото и да прави, накрая винаги Русийката хваща средния.!

    Коментиран от #18

    11:05 05.03.2026

  • 17 ю бре

    32 4 Отговор

    До коментар #12 от ""Ударът по най-голямото руско пристанище":

    А руснаците знаят ли за твоите наблюдения ?!

    11:05 05.03.2026

  • 18 укрите все удрят

    26 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ха-ха":

    и накрая все от страната на булката.

    Коментиран от #23, #61

    11:06 05.03.2026

  • 19 Големи загуби.

    33 3 Отговор
    Скоро ще им липсва не само ракети, но и все повече територии и скоро няма да има кого да ловят по улиците на “месо”. И месото им свършва катастрофално. Ще остане само надрусения и ще го изпратят на предната линия за 5-10 мин. И него после няма да го има да радост на прогресивно човечеството.

    11:06 05.03.2026

  • 20 Ха ха ха ха

    26 4 Отговор
    Пропагандата фалира Русия пък то какво се оказа? Ха ха ха

    Коментиран от #28, #59

    11:07 05.03.2026

  • 21 Коко

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "жаба":

    ква ква ква

    11:09 05.03.2026

  • 22 Смех, бате

    30 3 Отговор
    Абе на тия все нещо им пречи да превземат Москва ха ха. Сега ракети нямали… ами да почват като русите със лопатки и чипове от перални ха ха

    11:10 05.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запознат

    22 5 Отговор
    Най-големия печеливш от войната на краварите и евреите срещу Иран е Путин - зеления даже и нашите козячета го забравиха а петрола и газът продължават да вървят нагоре.

    Коментиран от #35

    11:10 05.03.2026

  • 25 стоян георгиев

    15 1 Отговор
    😂😂😂 това ли било

    11:11 05.03.2026

  • 26 Укра без глава

    17 4 Отговор
    Утре влизам в Кремъл

    11:11 05.03.2026

  • 27 Тепърва

    21 4 Отговор
    ще става по-зле.

    11:12 05.03.2026

  • 28 Оказа се

    7 20 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    че Русия не само фалирала, а направо фатално катастрофирала :)

    Коментиран от #34, #37

    11:13 05.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 "ВСУ гръмна нефтения терминал в Новорос

    4 22 Отговор
    Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко и губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев потвърждават информацията за атака срещу нефтената база. „Цяла нощ нашите войски отблъскваха масирана атака на украински дронове. Най-тежкият удар е нанесен в Новоросийск, където е обявено извънредно положение. Кметът на града Андрей Кравченко своевременно докладва за ситуацията“

    11:15 05.03.2026

  • 32 Право в очите

    23 4 Отговор
    Америте имат друга цел, петрола на Иран. Укрия няма петрол, няма полезни изкопаеми а има само корупция на килограм. А и дължи няколко милиарда на останалия свят. Пиши ги бегали вече…

    11:15 05.03.2026

  • 33 Зевзек

    23 3 Отговор
    "Украинските изтребители F‑16 са останали почти три седмици без достатъчно ракети"

    Важното е че зеления има достатъчно бело - укрите кой ги брои.

    11:16 05.03.2026

  • 34 Лопата с чип

    21 4 Отговор

    До коментар #28 от "Оказа се":

    така ер миличко розовко !
    така е!
    ама да не си помислиш, че Русия е най-богатата на ресурси държава- неее, не е така!
    питай дойчезеле,и уроформ, може и бесарабски фронт - те това много добре го знаят

    хайде , със здраве

    Коментиран от #43, #50

    11:16 05.03.2026

  • 35 Най-губеща е Русия.

    5 23 Отговор

    До коментар #24 от "Запознат":

    за всички останали войната е изгодна. България също печели много от войната в Украйна, продаваме много снаряди и боеприпаси и реализираме огромни печалби.

    Коментиран от #41, #45

    11:17 05.03.2026

  • 36 Путин избухна: Това е терористична атака

    6 13 Отговор
    Москва обвини Украйна, че е потопила руски танкер в Средиземно море с помощта на морски дронове. 😃

    11:17 05.03.2026

  • 37 Помнещ

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "Оказа се":

    Фалира ЕС пък НАТО се разпадна - Русия все я фалирате а тя стана четвърта икономическа сила в света.

    Коментиран от #47

    11:18 05.03.2026

  • 38 Хаген Дас

    13 2 Отговор
    И какво ще ги правят тези ф ки ще се разхождат с тях!

    11:18 05.03.2026

  • 39 ихих

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "хихи":

    А ти явно си ибрикчийката, щом си толкова осведомена.

    11:19 05.03.2026

  • 40 Да бе Да

    13 1 Отговор
    Те пък щото като имаха ракети сваляха нещо хи хи. Успехите им бяха на хартия а всъщност пердаха не е спирал дори да миг

    11:20 05.03.2026

  • 41 Запознат

    13 2 Отговор

    До коментар #35 от "Най-губеща е Русия.":

    "продаваме много снаряди и боеприпаси и реализираме огромни печалби"

    Хайде бе и кой ги плаща че да имаме печалби - или от посолството не ти казаха.

    11:20 05.03.2026

  • 42 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    12 2 Отговор
    На кой му дPемE 3а нато и украина ...

    11:21 05.03.2026

  • 43 Розовото пони Путин 🦄

    4 13 Отговор

    До коментар #34 от "Лопата с чип":

    И аз съм розово пони, но даже ме избараха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #44, #48

    11:21 05.03.2026

  • 44 Санитаря от Карлуково

    11 2 Отговор

    До коментар #43 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.

    11:22 05.03.2026

  • 45 Губещият си ти!

    12 4 Отговор

    До коментар #35 от "Най-губеща е Русия.":

    Ти видял ли едно евро от тия снаряди/боеприпаси? Някои печелят, но не и българският народ като цяло.

    11:23 05.03.2026

  • 46 Дедо ви

    13 3 Отговор
    Украйнските Ф16 ,ако има изобщо останали неунищожени могат дедовия да ми свалят .

    11:24 05.03.2026

  • 47 „Дмитрий Медведев заяви,

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "Помнещ":

    че Русия ще трябва да приложи модела на строги икономии на севернокорейската икономика . В интервю за ТАСС вицепремиера Медведев каза, че Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    Коментиран от #49

    11:25 05.03.2026

  • 48 пиночет

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Дон Корлеоне сокай бибека ,правиш го прекрасно ,чувството дон да ти свири на инструмента за 2.50 е просто неуписуемо .А тази роля 🦄 ,не ти ходи муцка 👅.

    Коментиран от #53

    11:26 05.03.2026

  • 49 Помнещ

    10 5 Отговор

    До коментар #47 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    "че Русия ще трябва да приложи модела на строги икономии на севернокорейската икономика"

    От посолството ли те увериха че Медведев така е казал - ех как се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи.

    11:27 05.03.2026

  • 50 "Руски Z-блогъри

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "Лопата с чип":

    Русия е много слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    Коментиран от #54

    11:27 05.03.2026

  • 51 Всичко точно

    7 4 Отговор
    Днешната порция рев ми оправя настроението. След обед пък по план, укрите ще побеждават лошите руси а утре пак същата песен.

    11:28 05.03.2026

  • 52 Копейки

    4 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #57

    11:29 05.03.2026

  • 53 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "пиночет":

    Този купон е само за нас🥳

    Коментиран от #65

    11:31 05.03.2026

  • 54 Зевзек

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от ""Руски Z-блогъри":

    "Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна"

    Ха ха ха и от фронта ли ги пише тези работи измисления Никита Третяков - укропропагандата създава ужким руски Z-военни кореспонденти за да има хляб за нашите козячета. Пък и Никита си е чисто украинско име.

    11:32 05.03.2026

  • 55 Българин

    9 4 Отговор
    Укро-балалйките пак гризнаха дръвцето.

    11:35 05.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Козячета

    8 3 Отговор

    До коментар #52 от "Копейки":

    Няма да се притеснявате НАТО е силно и сплотено както никога до сега нищо че Тръмп удари Испания и нищо че Турция е срещу Израел. ЕС не е фалирал нищо че има постоянни стачки и фирмите фалират една след друга. Зеления всеки момент ще победи Русия нищо че всички го забравиха и нямал ракети. Всичко е наред.

    11:36 05.03.2026

  • 58 Инна

    6 3 Отговор
    The Telegraph:

    Американците и европейците изпратиха всичките си боеприпаси за противовъздушна отбрана в Близкия изток, за да защитят базите и съюзниците си от ирански удари, съобщава The Telegraph. Това представлява огромен риск за Киев, който може никога да не получи обещаните доставки на противоракетни системи.

    Европейските представители се опасяват, че Доналд Тръмп може да загуби интерес към военната операция на Русия в Украйна, тъй като тя навлиза в петата си година, а опитите на американския президент да посредничи за мир се провалят.
    Киев обаче ще трябва да се състезава за нещо повече от просто вниманието на Америка. Военни бази във Великобритания и Франция, два от най-гласовитите поддръжници на Зеленски, бяха атакувани по време на ответните удари на Иран в региона.

    Това породи опасения, че европейските страни, както и САЩ, ще решат да задържат оръжията си, за да защитят собствените си интереси, вместо да подкрепят Киев. Украинският лидер се надява на бърза и решителна победа на САЩ в Иран. Зеленски каза: „Всички разбират, че за нас това е въпрос на живот и смърт... важни оръжия. Ако боевете в Близкия изток продължат, това несъмнено ще се отрази на доставките.“

    Володимир Зеленски заяви, че е твърде рано да се прецени как войната в Иран ще се отрази на борбата на страната му за оцеляване. Но колкото по-дълго продължава конфликтът в Иран, толкова повече проблеми ще има Киев.

    Коментиран от #67

    11:38 05.03.2026

  • 59 "Войната срина руската икономика.

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    Коментиран от #62

    11:40 05.03.2026

  • 60 Ицо

    8 4 Отговор
    Има ли ръъъъгани козяци на линия ?

    11:40 05.03.2026

  • 61 хаха🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "укрите все удрят":

    ти остави булката, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    Коментиран от #63

    11:41 05.03.2026

  • 62 Икономист

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от ""Войната срина руската икономика.":

    А не теб кво ти пука на еппи лиррания дебеу ...3 за руската икономика ?

    Коментиран от #66

    11:42 05.03.2026

  • 63 Бат Тъньо Кочаня

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "хаха🤣":

    Не го мисли ,лема лема ,да му идеш и сиреньто и креммма 😂😂😂 !

    Коментиран от #68

    11:44 05.03.2026

  • 64 Украйна удари завод на 1300 км

    2 6 Отговор
    навътре в Русия. Химически завод в Кирово-Чепецк (Кировска област на Руската федерация) е бил поразен на 4 март при украинска атака с дронове, достигнала на 1300 километра от границата навътре в руска територия. Твърди се, че нападението е осъществено с дронове АН-196 "Лютий".

    Коментиран от #69

    11:45 05.03.2026

  • 65 Рада Дълбоката

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Казвай къде е купона и да вземам чартър от Брюксел ,че голяма суша напоследък .

    11:46 05.03.2026

  • 66 Розовото пони Путин 🦄

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Икономист":

    И аз съм епилиран от Руския прайд, но ме избраха за президент а РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    11:46 05.03.2026

  • 67 Защо бе другар

    3 6 Отговор

    До коментар #58 от "Инна":

    А Москва що не помага на съюзниците си ,бе другар?
    Сирия,Венецуела,Куба ,Иран ...преди това Ирак.

    11:48 05.03.2026

  • 68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Бат Тъньо Кочаня":

    Ние сме по тази част идваме 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #72

    11:48 05.03.2026

  • 69 хаха🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Украйна удари завод на 1300 км":

    Удари ли са наннай катти ....атаа непълнолетни ромми от маалатаа и даже няма и да ги съдят .

    Коментиран от #70

    11:48 05.03.2026

  • 70 ПУТИН

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "хаха🤣":

    Е шокиран. Обявил ги за терористи
    😄

    11:51 05.03.2026

  • 71 Димяща ушанка

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха...":

    утре влизам в Киев !!!

    11:56 05.03.2026

  • 72 Бат Тъньо Кочаня

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Който си плаща да идва ,никой не съм върнал ,но откак въведаха €врото тарифите скочиха с 30 % нагоре ,хубуу че имам калкулатор €-Лев на тилифоня ,та са опраям .За уммиррриссани г...Зове ,кат твоя екстра ¹30%отгоре вредни без ДДС .

    11:58 05.03.2026

