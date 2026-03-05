Остър недостиг! Липса на ракети от САЩ спряла украинските F-16 да свалят руски дронове

Украинските изтребители F‑16 са останали почти три седмици без достатъчно ракети за прехващане на руски дронове и крилати ракети в края на миналата година, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на три източника, запознати със ситуацията.

Недостигът е възникнал между края на ноември и средата на декември, когато доставките от западните партньори на Украйна са се изчерпали точно в момент, когато Русия се е подготвяла за мащабна зимна въздушна кампания срещу украинската инфраструктура.

По данни на източниците украинските F-16 са разполагали само с ограничено количество американски ракети AIM‑9 Sidewinder за целия си самолетен парк. В определен момент пилотите практически не са имали ракети за въоръжение на изтребителите за близо месец.

Заради недостига пилотите са били принудени да изпълняват дневни мисии и да се опитват да свалят дронове с бордните оръдия на самолетите. Подобни операции обаче са били прекалено опасни през нощта, когато обикновено се извършват масираните руски атаки. В някои случаи пилотите са опитвали да използват и ракети, които преди това не са се задействали, след като са били обслужени повторно.

Ситуацията подчертава силната зависимост на украинската противовъздушна отбрана от западните доставки на оръжие. От началото на пълномащабната война Киев многократно предупреждава за критични недостизи на боеприпаси и системи за противовъздушна защита.

Според източниците доставките на ракети AIM-9 са били възобновени през декември, малко преди нова голяма руска атака. Не се уточнява кои държави са осигурили новите боеприпаси, но други източници посочват, че Германия и Канада са предоставяли такива ракети през последните месеци.

Изтребителите F-16, доставени на Украйна от европейски партньори през 2024 г., са част от въздушния компонент на украинската система за противовъздушна отбрана. Според източници те вече са участвали в прехващането на около 2000 руски дрона и ракети по време на бойни мисии.