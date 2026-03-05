Новини
ИТН иска оставката на Емил Дечев

ИТН иска оставката на Емил Дечев

5 Март, 2026 10:46 512 21

Тошко Йорданов попита защо кметът на София Васил Терзиев е излъгал, че е дал само 70–80 хил. лв. дарение на загиналия в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов

ИТН иска оставката на Емил Дечев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ИТН иска оставката на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това заяви Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

„Искаме му оставката. Това е човек на ПП-ДБ, който покрива връзките им със случая „Петрохан“. Служебният кабинет е безконтролен – такъв го направиха ПП-ДБ“, заяви той.

Тошко Йорданов попита защо кметът на София Васил Терзиев е излъгал, че е дал само 70–80 хил. лв. дарение на загиналия в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов.

Йорданов заяви, че по време на изслушване в парламента Дечев е казал, че няма да уволнява разследващите по случая "Петрохан".

„Той излъга. Започна да уволнява хора от МВР, които са пряко свързани с разследванията. Те не могат да стигнат до прокуратурата, но могат да пречат на разследването, като отстраняват хората, ангажирани с него. Отстранен е Пламен Томов – шеф на МВР в Монтана. Това е РПУ-то, което по времето на Бойко Рашков е издало разрешения. Освободен е и Тихомир Ценов от ОДМВР-София, които разследват случая „Петрохан“. Уволнен е Боян Раев от ГДБОП. Отстранен е и главен комисар Захари Васков, който пряко се занимава със случая и изнесе информацията, че Емил Дечев е звънял на Папалезов, за да се срещнат в ресторант“, заяви Тошко Йорданов.

По думите по този начин се спира разследването.

Тошко Йорданов заяви, че отговорността е и на президента Илияна Йотова. "Тя ги назначи по закон, тя може и да ги уволни и да ги подмени", категоричен е той.


  • 1 Просто човек

    18 0 Отговор
    Аман от тея чалгари…добре че няма да влязат в следващия парламент!

    10:48 05.03.2026

  • 2 Герги

    16 0 Отговор
    Още ,малко и хората ще депозират оставката на ИТН...наяла се въшка.....

    10:48 05.03.2026

  • 3 Маймуни

    13 0 Отговор
    искат какво?

    10:48 05.03.2026

  • 4 Георги

    11 0 Отговор
    нямам търпение тя да изчезнат като лева

    10:48 05.03.2026

  • 5 Шака Зулу

    10 0 Отговор
    Сбогом чалгари

    10:48 05.03.2026

  • 6 Гост

    10 0 Отговор
    Пеефските пинчери....

    10:48 05.03.2026

  • 7 Дориана

    7 2 Отговор
    Слави Трифонов ИТН си е позволява да прави публични внушения и обиди по адрес на убитите. С каква наглост Слави Трифонов си позволява да съчинява песента "Деца, забравени от Бога" да използва трагедията на почернените семейства за свои политически цели. Това надминава всички граници на морал и етика , разпространявайки твърдения, които дълбоко нараняват роднините на загиналите. Случая Петрохан се взривява в ръцете на ИТН злоупотребили и очернили Будизма като религия и замесили с педофилия и секта. за своето политическо оцеляване. Падат надолу под 1 % и губят субсидия .Слави Трифонов нарушава човешките права на убитите и на техните близки.

    10:49 05.03.2026

  • 8 Всичко се замита

    9 0 Отговор
    Вземете му купете едни дънки на Тошко че да миряса.

    10:50 05.03.2026

  • 9 9689

    8 0 Отговор
    Тошко,аут си.Не се напъвай.

    10:50 05.03.2026

  • 10 Така ли

    4 0 Отговор
    Каза Таки от Дубай.....еха.......половината силикон..ки на Дел.ян и Та.ки са в МВР.то.

    10:51 05.03.2026

  • 11 На дебелия

    3 0 Отговор
    малкото Тоше!!

    10:51 05.03.2026

  • 12 Тошко

    4 0 Отговор
    Фента...нила се изказа.

    10:52 05.03.2026

  • 13 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Кажи му Итънар и не го обиждай повече !

    10:52 05.03.2026

  • 14 ТОЯ алаброс

    2 0 Отговор
    като си отвори устата бълва само аромати от ке.еф. Аман .

    10:52 05.03.2026

  • 15 Кои сте па вие

    1 0 Отговор
    да искате оставки. Вашата оставка е вече подадена от избирателите, така че напускайте терена.

    10:53 05.03.2026

  • 16 Боби

    2 0 Отговор
    Придворните на Пеевски пак квичат 🤨

    10:53 05.03.2026

  • 17 Те могат

    1 0 Отговор
    да искат и да ги качат на Луната ?! Техните тъй наричащи ги искания не заслужават и две приказки , никаква стойност ! Само махленски бръщолевици ! Краят им поне вижда !

    10:53 05.03.2026

  • 18 Дориана

    1 0 Отговор
    ИТН да са наясно, че Емил Дечев остава на поста си за техен ужас и ще има честни и прозрачни избори. Все повече стават жалки и смешни с ежедневните си нападки към Служебното правителство, защото не можаха да постигнат поставените им цели от Борисов и Пеевски за фалшифициране на изборите в тяхна полза. Сега са в ужас и изпаднали в агресия към всички.

    10:54 05.03.2026

  • 19 Големец

    1 0 Отговор
    Скрийте се, че ставате адски смешни и досадни! Рейтинг така не се качва.Да идват изборите и да се свършва.

    10:54 05.03.2026

  • 20 Шут

    0 0 Отговор
    на шутчето и цялата трупа !

    10:55 05.03.2026

  • 21 Така е

    0 0 Отговор
    Марионетките на Пеевски ! Срам !

    10:55 05.03.2026

