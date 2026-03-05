ИТН иска оставката на Емил Дечев

ИТН иска оставката на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това заяви Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

„Искаме му оставката. Това е човек на ПП-ДБ, който покрива връзките им със случая „Петрохан“. Служебният кабинет е безконтролен – такъв го направиха ПП-ДБ“, заяви той.

Тошко Йорданов попита защо кметът на София Васил Терзиев е излъгал, че е дал само 70–80 хил. лв. дарение на загиналия в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов.

Йорданов заяви, че по време на изслушване в парламента Дечев е казал, че няма да уволнява разследващите по случая "Петрохан".

„Той излъга. Започна да уволнява хора от МВР, които са пряко свързани с разследванията. Те не могат да стигнат до прокуратурата, но могат да пречат на разследването, като отстраняват хората, ангажирани с него. Отстранен е Пламен Томов – шеф на МВР в Монтана. Това е РПУ-то, което по времето на Бойко Рашков е издало разрешения. Освободен е и Тихомир Ценов от ОДМВР-София, които разследват случая „Петрохан“. Уволнен е Боян Раев от ГДБОП. Отстранен е и главен комисар Захари Васков, който пряко се занимава със случая и изнесе информацията, че Емил Дечев е звънял на Папалезов, за да се срещнат в ресторант“, заяви Тошко Йорданов.

По думите по този начин се спира разследването.

Тошко Йорданов заяви, че отговорността е и на президента Илияна Йотова. "Тя ги назначи по закон, тя може и да ги уволни и да ги подмени", категоричен е той.